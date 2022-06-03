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花蓮吉安精緻「手作泰式料理」 打拋豬清爽不膩、南洋咖哩醬香十足

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【泰宜味食館】位於吉安車站附近，離市區約十分鐘的車程，主廚曾在知名泰式連鎖餐飲工作，因熱愛泰菜，希望能藉由不同的料理手法提供多層次風味的泰式料理，經多年餐飲歷練後選擇到花蓮創業開店。

店內空間乾淨舒適、備有兒童椅，若人數較多的話也建議事先預訂和點菜，好讓主廚可先提前做準備以免久候。
店內空間乾淨舒適、備有兒童椅，若人數較多的話也建議事先預訂和點菜，好讓主廚可先提前做準備以免久候。

主廚非常看重食材新鮮度與健康飲食，店內所有的醬料都堅持手工自製，即使耗工費時也依舊在手作路上堅持著；菜單上的料理都是主廚一手研發，在不斷的試味後，一道道手作菜才呈現在客人面前，餐點不只風味獨到，在價格上也相當親民，許多饕客吃完都不禁被圈粉，開業7年多來靠著顧客間的口耳相傳，累積不少好口碑。

【泰宜味食館】在菜單上的設計相當貼心，無論是一個人或是一群人來享用都很適合，點餐可先選擇個人主食(每份主食會搭配一碗白飯與涼拌荷包蛋)，再決定是否加價升為套餐或單點其他菜色一起分享。


若擔心道地泰式料理的風味可能會不耐吃，那你就多心了，注重健康的主廚對於所用的食材相當講究，秉持菜色不油膩、有著多層次的風味，主廚也特別提到料理配合在地人的口味，比起其他縣市的泰式料理，風味會再溫和一些，喜歡吃重口味的人可以在點餐時跟店員說，料理風味是可客製化調整的喔。


泰式打拋豬飯+套餐

選用溫體豬後腿肉的瘦肉部位，採用少油、道地泰料手法「乾燒方式」做料理，以大火快炒讓豬肉吸滿特調的醬汁，打拋豬一上桌香氣便撲鼻而來，吃起來非常夠味，且越嚼越香相當下飯，再喝一口泰式鮮奶茶就更滿足了。

和外頭吃到濕潤的打拋豬不同，泰宜味的打拋豬口味清爽不膩，很有層次感。
和外頭吃到濕潤的打拋豬不同，泰宜味的打拋豬口味清爽不膩，很有層次感。

泰式椒麻雞飯

有別於一般餐廳的作法，主廚用多種中藥研磨製成的醬汁浸泡椒麻雞後，再高溫炸至外表呈金黃酥脆貌；外酥內嫩的椒麻雞吃起來相當清爽，讓人差點忘記停下來配飯，主廚也建議椒麻雞要搭配底下的蔬菜一起享用，更能多吃到一層肉汁的香氣 。

南洋咖哩

南洋咖哩蝦為店裡的白飯殺手，是南洋菜中最主打的菜色之一，也是泰國當地的皇宮菜，主廚選用花蓮在地有機菇類與南薑、香茅與辛香料融合進這道菜，扒上鮮蝦的醬汁多了一層綿密口感，醬香十足、相當下飯。

這道南洋咖哩蝦香茅香氣十足，主廚加入南薑、香茅、椰奶、鮮乳、蛋、紅咖哩、黃咖哩與鮮蝦一起拌炒，醬汁出乎意料的綿密感讓人非常驚豔，且口味鮮美不會死鹹。
這道南洋咖哩蝦香茅香氣十足，主廚加入南薑、香茅、椰奶、鮮乳、蛋、紅咖哩、黃咖哩與鮮蝦一起拌炒，醬汁出乎意料的綿密感讓人非常驚豔，且口味鮮美不會死鹹。

+90元套餐(泰式鮮奶茶+奶酪+每日湯品)

使用泰國在地手標紅茶，再依比例加入鮮奶，獨特的泰式茶香氣很到位，且奶酪也是主廚自製的，滑順綿密、奶香十足。

來到花蓮除了在地小吃、傳統美食，也推薦泰宜味食館給喜歡泰式風味料理的朋友，下回來到花蓮就來這裡報到、感受不同的泰式風情！


泰宜味食館

店家地址：花蓮縣吉安鄉中山路一段152號

店家電話：038527680

營業時間：11:00~14:00；17:00~21:00(週三公休，若有提前預約主廚也會開店)

粉絲專頁：https://bit.ly/3yV7JaX

結帳方式：可接受現金、信用卡、街口支付、LINE Pay


延伸閱讀>>花蓮火鍋｜獨享也過癮！「老味道」獨家熬製醇香麻辣湯底

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泰式料理 奶茶 咖哩

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