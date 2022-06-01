花蓮必吃美味！「一品香扁食」皮薄餡大，竟暗藏南洋異國風味+車友優惠

因對中式美食充滿熱忱，在因緣際會下老闆創立了這家「花蓮一品香 德安店」，店面座落在德安一街與中原路的轉角處，淨白明亮的招牌加上絡繹不絕的人潮，總讓人一眼就能瞧見！店家有別於傳統為路邊攤形式的扁食專賣，店內環境乾淨明亮，讓所有吃貨都能在舒適的空間下享用美食。

和普遍常見的傳統小吃店一樣，「花蓮一品香 德安店」也有提供多樣化的小菜可選擇。這些看似平常的小菜，都是老闆每日親自去市場採買食材製作而成，有豆干、涼拌菜、花生等，任君挑選。

花蓮一品香創立於1998年，由創辦人夫婦以一碗扁食起家，經過數十年的經營，一路堅持「天然、營養、健康、美味」的飲食概念，全品項採用CAS認證肉品，並以天然蔬果調味。扎實的肉餡被純手工麵皮包覆，以皮薄餡大的特色擄獲在地人的心，在口耳相傳之下成為花蓮必吃的美食之一。





扁食湯

一品香的扁食湯，可以選擇蝦、雞、牛或綜合等內餡，這照片上這款為比較不常吃到的蝦肉餡扁食。薄透的手擀麵皮，在燈光的照射下，隱約可以看到整隻彈牙鮮蝦的模樣，爽口香甜的湯頭在咬下鮮蝦扁食的那一刻，再添一層甘甜的鮮味，讓人回味無窮。

紅油抄手

圓潤剔透的鮮肉扁食，加入脆口的豆芽菜、時蔬、海苔等配料，接著淋上獨門的紅油抄手醬，Q彈爽脆的多層次口感，在每一次的咀嚼當中，肉的鮮甜與香麻的醬料融合不斷刺激著味蕾，麻中帶甜的滋味令人越吃越涮嘴；除了純肉的鮮肉扁食，另外還有口味也較為清爽的菜肉扁食可選擇。

南洋叻沙扁食湯麵

想不到南洋風味，在這也能吃得到！這款以叻沙為基底的扁食湯麵，濃濃的海味與濃郁椰奶香氣撲鼻而來，令人食指大動、迫不及待好好品味一番。一入口，甜、鹹、辣等豐富滋味立刻在嘴中流淌，炎炎夏日來上一碗絕對包你胃口大開！另外，還有川味麻辣、日式豚骨等風味等你來解鎖唷！

「花蓮一品香 德安店」的老闆本身為MINI、偉士牌的車友，凡是同好來店用餐，都能享有特別優惠！另外，店家還提供多元化的外送服務，除了透過外送平台點餐，店家本身也有外送服務，有需要的朋友可以致電詢問。





花蓮一品香 －花連德安店

店家地址：花蓮縣花蓮市中原路589號

店家電話：038326555

營業時間：10：30～14：00、16：30～20：30（週四公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3w7LRXG





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