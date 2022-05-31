麵線鹹香料多多！ 花蓮「蚵仔麵線、綠豆算」源自台東傳承三代古早味「客來吃樂」
這裡提供的餐點很簡單，總共就三款：大腸蚵仔麵線、黑糖桂圓綠豆算、綠豆算挫冰(夏季限定)。雖然品項不多，但每一款都充滿著古早味，大家熟悉的香味陣陣傳來，每吃一口童年的記憶便不斷湧現，正如品牌想向大家傳達「小食雋永，懷念無窮」的初衷一樣。
大腸蚵仔麵線
滿滿一碗麵線裡頭用料非常實在，有著肥美鮮蚵、Q彈的大腸配上紅蘿蔔、筍絲等配料，濃郁的湯頭搭配粗細不一的手工麵線，連同滿滿配料一口吃下，口感層次相當豐富。
鮮蚵和大腸為老闆親自上市場挑貨，嚴選固定配合廠商購買。回店後，先將大腸去油、使用麵粉清潔乾淨，並加入使用柴魚、筍絲、紅蘿蔔熬煮的高湯燉煮40分鐘，使大腸入味；蚵仔則以水反覆清洗後，再加入高湯中煮入鮮味，最後加入麵線煮成麵線糊。
黑糖桂圓綠豆算
蒸熟的綠豆仁保有原本粒粒分明的口感，將它加入以黑糖、紅糖、桂圓燉煮一小時的桂圓黑糖漿中，最後撒上花生粉增添香氣。在拌勻的同時，黑糖桂圓的甜甜香氣與花生粉的豆香撲鼻而來，淺嚐一口，濃稠的口感中帶有著綠豆仁的綿密，這道讓許多老饕們懷念的甜蜜滋味，一年四季都能品嘗的到。
黑糖桂圓綠豆算挫冰(夏季限定)
「客來吃樂」的綠豆算挫冰配料共有6種選擇，有紅豆、薏仁、大紅豆、仙草、粉粿、綠豆算等，大家可以依照自己的喜好選擇3種配料，最後會淋上甜而不膩的黑糖漿，炎炎夏是來上一碗，消暑降火又沁涼！
「客來吃樂－花蓮店」因應疫情，現在暫不開放內用，大家可以來店外帶或是三五好友一起揪團，滿10碗店家就提供外送服務唷！
客來吃樂 － 花蓮店
店家地址：花蓮縣吉安鄉中原路一段27號
店家電話：038536888
營業時間：11:00 ~19:00（每週一公休）
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