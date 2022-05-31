麵線鹹香料多多！ 花蓮「蚵仔麵線、綠豆算」源自台東傳承三代古早味「客來吃樂」

「客來吃樂花蓮店」位於吉安鄉中原路一段與自立路一段的轉角，顯眼的招牌加上絡繹不絕的人潮，總讓經過的人忍不住多留意幾眼。

這裡提供的餐點很簡單，總共就三款：大腸蚵仔麵線、黑糖桂圓綠豆算、綠豆算挫冰(夏季限定)。雖然品項不多，但每一款都充滿著古早味，大家熟悉的香味陣陣傳來，每吃一口童年的記憶便不斷湧現，正如品牌想向大家傳達「小食雋永，懷念無窮」的初衷一樣。

▲透過店裡半開放式的廚房，可以清楚看見店員正為客人們盛上一碗碗暖心的美味。

大腸蚵仔麵線

滿滿一碗麵線裡頭用料非常實在，有著肥美鮮蚵、Q彈的大腸配上紅蘿蔔、筍絲等配料，濃郁的湯頭搭配粗細不一的手工麵線，連同滿滿配料一口吃下，口感層次相當豐富。

鮮蚵和大腸為老闆親自上市場挑貨，嚴選固定配合廠商購買。回店後，先將大腸去油、使用麵粉清潔乾淨，並加入使用柴魚、筍絲、紅蘿蔔熬煮的高湯燉煮40分鐘，使大腸入味；蚵仔則以水反覆清洗後，再加入高湯中煮入鮮味，最後加入麵線煮成麵線糊。

▲店內的大腸與蚵仔可以只加單種配料搭配麵線，大家可依照自己喜好向店員提出調整。

黑糖桂圓綠豆算

蒸熟的綠豆仁保有原本粒粒分明的口感，將它加入以黑糖、紅糖、桂圓燉煮一小時的桂圓黑糖漿中，最後撒上花生粉增添香氣。在拌勻的同時，黑糖桂圓的甜甜香氣與花生粉的豆香撲鼻而來，淺嚐一口，濃稠的口感中帶有著綠豆仁的綿密，這道讓許多老饕們懷念的甜蜜滋味，一年四季都能品嘗的到。

黑糖桂圓綠豆算挫冰(夏季限定)

「客來吃樂」的綠豆算挫冰配料共有6種選擇，有紅豆、薏仁、大紅豆、仙草、粉粿、綠豆算等，大家可以依照自己的喜好選擇3種配料，最後會淋上甜而不膩的黑糖漿，炎炎夏是來上一碗，消暑降火又沁涼！

▲店內的綠豆算系列除了原本的基礎配料，也可加購芋圓與地瓜圓（大碗+10元、小碗+5元），各位咀嚼控可別錯過囉！

「客來吃樂－花蓮店」因應疫情，現在暫不開放內用，大家可以來店外帶或是三五好友一起揪團，滿10碗店家就提供外送服務唷！

客來吃樂 － 花蓮店

店家地址：花蓮縣吉安鄉中原路一段27號

店家電話：038536888

營業時間：11:00 ~19:00（每週一公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3lbgxRI





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