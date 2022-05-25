東浪嘉年華魅力無法擋 來沙灘暢快一「夏」

【旅奇傳媒/編輯部報導】「夏天來了就要去海灘消暑一下！」2022東浪嘉年華邁入第二周活動，吸引不少民眾湧進杉原灣海水浴場，連續15天以四大系列活動主題「沙灘遊憩活動」、「海域遊憩活動」、「藍色公路微旅行」、「杉原之心－海洋生態繪本展」提供民眾最消暑的沙灘派對。

活動共規劃15項沙灘及海域活動，近千人報名，高達九項活動為免費參加，包括沙灘排球、SUP比賽，以及體驗沙雕、沙灘瑜珈等臺東多元的海上活動，一連串的精采活動及體驗將一直延續到28日，歡迎到杉原灣享受不同的沙灘及海域樂趣。

▲台灣SUP競賽挑戰賽讓人熱血沸騰。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

「2022東浪嘉年華」海陸雙挑戰賽報名踴躍，原定5月14日比賽日期雖然受梅雨季節影響移至本周舉辦，但多數隊伍仍不受影響而決定出賽，讓原本擔心的主辦單位大受鼓舞，搭配原本於本周舉辦的「台灣SUP競賽挑戰賽」形成難得一見的海、陸雙挑戰賽同時開打，也讓現場的民眾感到熱血沸騰。

▲洋溢夏日氣息的沙灘排球賽。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

「2022東浪嘉年華」最受民眾矚目從夏威夷引進的「全臺唯一六人支架大洋舟Outrigger Canoe」，於活動期間進行展陳之外，也於5月21日首次進行下水體驗，「支架大洋舟」首次在台灣海域進行航行，在「台灣南島支架大洋舟航海社會」江伊茉（Yvonne）老師解說後，民眾陸續下水體驗，當支架舟呈約50度角時，渾身有一種說不出的刺激和亢奮，讓人感受到了支架大洋舟特有的魅力，讓初次體驗的朋友大呼過癮，零距離感受這項與風浪搏擊的陽光運動，也讓這次體驗給每個人都留下了深刻、獨特的記憶。

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