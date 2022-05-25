快訊

一向樂觀看待中國經濟前景 林毅夫如今擔憂：不妙了

東浪嘉年華魅力無法擋 來沙灘暢快一「夏」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2022東浪嘉年華呈現杉原灣不同海域休憩樂趣。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
2022東浪嘉年華呈現杉原灣不同海域休憩樂趣。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「夏天來了就要去海灘消暑一下！」2022東浪嘉年華邁入第二周活動，吸引不少民眾湧進杉原灣海水浴場，連續15天以四大系列活動主題「沙灘遊憩活動」、「海域遊憩活動」、「藍色公路微旅行」、「杉原之心－海洋生態繪本展」提供民眾最消暑的沙灘派對。

活動共規劃15項沙灘及海域活動，近千人報名，高達九項活動為免費參加，包括沙灘排球、SUP比賽，以及體驗沙雕、沙灘瑜珈等臺東多元的海上活動，一連串的精采活動及體驗將一直延續到28日，歡迎到杉原灣享受不同的沙灘及海域樂趣。

▲台灣SUP競賽挑戰賽讓人熱血沸騰。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲台灣SUP競賽挑戰賽讓人熱血沸騰。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

「2022東浪嘉年華」海陸雙挑戰賽報名踴躍，原定5月14日比賽日期雖然受梅雨季節影響移至本周舉辦，但多數隊伍仍不受影響而決定出賽，讓原本擔心的主辦單位大受鼓舞，搭配原本於本周舉辦的「台灣SUP競賽挑戰賽」形成難得一見的海、陸雙挑戰賽同時開打，也讓現場的民眾感到熱血沸騰。

▲洋溢夏日氣息的沙灘排球賽。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲洋溢夏日氣息的沙灘排球賽。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

「2022東浪嘉年華」最受民眾矚目從夏威夷引進的「全臺唯一六人支架大洋舟Outrigger Canoe」，於活動期間進行展陳之外，也於5月21日首次進行下水體驗，「支架大洋舟」首次在台灣海域進行航行，在「台灣南島支架大洋舟航海社會」江伊茉（Yvonne）老師解說後，民眾陸續下水體驗，當支架舟呈約50度角時，渾身有一種說不出的刺激和亢奮，讓人感受到了支架大洋舟特有的魅力，讓初次體驗的朋友大呼過癮，零距離感受這項與風浪搏擊的陽光運動，也讓這次體驗給每個人都留下了深刻、獨特的記憶。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

消暑 公路 夏威夷

延伸閱讀

新北電競盃嘉年華今開幕 電競強手線上爭霸

樂極生悲！兄妹沙灘挖「超巨型沙洞」突倒塌遭活埋 18歲兄慘死

墾丁人氣沙灘這幕讓人搖頭 髒臭「黑水溝」就在一旁

橘貓沙灘初體驗正嗨！吹到海風表情猙獰 齜牙裂嘴+飛機耳超不爽

相關新聞

迷人香氣四溢！花蓮在地人氣「北鴨三吃」櫻桃鴨酥脆多汁、入口即化超罪惡

【銘師父餐廳】使用在地飼養的櫻桃鴨和獨家烤製手法，讓鮮嫩多汁的烤鴨一上桌隨即吸引眾人目光，想品嚐的朋友務必提前預訂！

米鬆餅、米戚風蛋糕！ 員山「穗穗念」在地米食推廣　讓人多吃一口稻米香

十多年前回宜蘭務農，成立榖東俱樂部的農夫賴青松與找找私廚的主廚史法蘭從一包紫米戚風蛋糕的米穀粉蹦出一起開店的想法，先攜手在員山開了「穗穗念」，繼休業的美虹廚房後，青松大哥再次實現了一直以來想要讓人多吃一口米的初衷，而穗穗念與其說是餐廳不如說是產地與消費者近身對話的場域，同時也是宜花東食材料理的製作與銷售平台。

撸串組合超夯吃法！ 花蓮獨特麻辣「串串門子」招牌鴛鴦鍋 胡麻醬、香辣乾碟香氣十足

【串串門子鴛鴦鍋】以花蓮獨有麻辣串串而知名，搭配多樣化的湯底與高品質的肉品、海鮮，讓饕客們讚不絕口。

乘獨木舟、賞海上日出！ 天天教練專業帶遊東澳 飽覽無人海灘美景、探索私房海上秘境

【天天彎彎趣走走】透過獨木舟帶領你從宜蘭東澳灣出發，乘著彩虹獨木舟，一邊迎著太平洋的海風，看著緩緩升起的日出將海面渲染成耀眼的金黃色澤；依靠一葉輕舟，穿過東海岸最大的海蝕洞，探索只有划獨木舟才能抵達的海上秘境烏岩角，留下最難以忘懷的的回憶。

大自然療癒人心！ 桃園復興鄉周邊景點&慢遊拉拉山神木群　景觀奇特美不勝收

跟著 CaCa 去哪裡 於 2022-04-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 基國派老教堂、ZOO ZOO 假期、巴陵大橋。 復興區是桃園市境內唯一的山地區，位於石門水庫上游之重要集水區，更是北部橫貫公路之起點，自然景觀奇特，民風純樸，觀山資源極為豐富，尤其北部橫貫公路沿線風景，美不勝收，春天有滿山滿谷的粉紅櫻花，6月～8月香甜水蜜桃🍑季節，秋天楓葉🍁紛飛，遠離都市塵囂，大自然療癒人心非它莫屬。

甜點控、抹茶控手刀預約！宜蘭員山新開張「啾咕咖啡」手工限量千層蛋糕、日本老店抹茶飲

原本開在頭城烏石港邊、主打限定千層蛋糕的「啾咕咖啡」，目前正在整修，秋天才會回歸，不過讓蛋糕迷們開心的消息來啦！老闆在員山開了一間新分店，跟大家正式見面的時間快來了，還不馬上手刀預約一波！原本開在頭城烏石港邊、主打限定千層蛋糕的「啾咕咖啡」，目前正在整修，秋天才會回歸，不過讓蛋糕迷們開 心的消息來啦！老闆在員山開了一間新分店，還不馬上手刀預約一波！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。