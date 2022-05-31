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現點現炸銅板美食！ 宜蘭美食「無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕」 南方澳4.3顆星高評價排隊路邊攤

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲

宜蘭蘇澳美食「無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕」，位於南方澳的排隊小攤販，在Google上有破千則的4.3顆星評價，加入地瓜籤的蝦餅現點現炸，一份只要35元銅板價，只要一開攤就會湧現排隊人潮，生意非常好！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

說到南方澳的美食，肯定少不了這一家「無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕」，他在在Google上有破千則的4.3顆星評價！知名度很高～生意也非常好！

店家販售的品項有四種：蝦餅35元、蚵嗲35元、蘿蔔糕25元、春捲20元。（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

蝦餅都是現點現做的～蝦餅的基底麵糊混入了地瓜籤～再將蝦子鋪好鋪滿下油鍋去炸！

賣多少做多少！來這邊你不會買到放冷的蝦餅～一定都是新鮮剛起鍋的蝦餅唷！

檯面上擺放著醬料～客人都可以依照個人口味取用～

蝦餅 35元

蝦餅一份35元！我們直接買了兩份！口感酥酥脆脆的～拿在手上也不會太油膩～油瀝的很乾淨！

是說宜蘭人好像蠻愛吃蝦餅的～在很多地方都可以看到這樣的美食～我們只要看到都會買。

這天吃到的蝦餅口感不錯～蝦子本身就有鹹味～但比較可惜的是當天的地瓜籤沒有味道～沒有把地瓜的甜味釋出來～我自己是覺得要額外刷點辣醬～吃起來會更有層次～比較不會膩口唷！

無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕

地址：宜蘭縣蘇澳鎮鎮江夏路65號

電話：0911-895-318

營業時間：週一至週日12:30-17:30

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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蚵嗲 南方澳 宜蘭美食

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