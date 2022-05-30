有個性的羅東名店！ 超狂「碳個究竟」早午晚餐 多達29種口味蛋餅跟31種口味便當

前一陣子有跟大家分享過一間很有特色的「宝飯堡-羅東日式沖繩飯糰」，當天其實那邊的老闆還有跟我們推薦附近的另外一家「碳個究竟早午晚餐」也很不錯，而且跟他之間似乎有不錯的交情⋯所以我就上網查了一下跟「碳個究竟」有關的情報，結果一查不得了，發現它真的是間很有個性的店，比如說有些餐廳會在Google Map上的店名打上比如說「宜蘭美食、羅東美食、羅東特色早午餐」之類的關鍵字，但這家老闆打上的是「不接受7人以上臨時內用」⋯這樣就算了，我稍微看一下Google評論，也看到老闆的回覆非常有個性，比如說有人留言寫說「老闆態度不是很友善」，老闆就回他「感謝感謝，老闆態度真的不友善，因為老闆真的不知道你們想要什麼態度你們才會開心、覺得態度好」⋯等等（其實完整的內容還有一大串，但大家就自己去看就好），都讓我覺得老闆還蠻直來直往的⋯再來「營業時間」的部份也很妙，每天幾乎都不太一樣，然後Google上的店家資訊也跟業者粉絲團的不太一樣，以上種種都讓我覺得這是一間很奇妙的餐廳，還真的會有點想去「探個究竟」耶。

p.s.關於業者回覆評論內容的部份我覺得並無什麼不妥，因為留言的人語氣也蠻機車的（他除了講不友善以外還嫌棄了一堆），如果我是餐廳業者看到這種留言可能也會想嗆回去。

碳個究竟早午晚餐

地址：宜蘭縣羅東鎮公園路56號

電話：0963-597-533

營業時間：大致上是8:00 ~ 18:00，不過Google Map上的營業時間跟業者粉絲團的不太一樣...而且每天的營業時間也都略有差異...所以請大家自己去看業者的公告好了

公休日：禮拜四

官方粉絲團：https://is.gd/0g7P8p

當天來到店門口的時候其實有點戰戰兢兢的，因為我也不確定老闆到底是「真性情」而且還是「脾氣真的很差」⋯光看一些網路上的文字有時還是很難捉摸出一個人真實個性的，有玩過網路交友的人應該都懂得這個道理才對～

看到櫃台這兩張公告我差點笑出來！尤其是左邊那一張⋯完全可以感受得出一股之前被嫌到不爽的心情。

但看到老闆本人時，其實態度一整個還蠻親切的感覺耶～講話一直都笑笑的，感覺是個小帥哥，而且閒聊過程得知他算是從南部上來創業的，對餐飲方面相當有熱誠，也很了解觀光客會對什麼樣的餐點有興趣、在地人又比較偏好吃什麼，因此才會開發出一拖拉庫的菜單內容！

我特別數了三次（看得眼睛有點花），這裡光是蛋餅的口味就有二十九種之多，一堆都是其他早餐店吃不到的口味，然後很特別的碳烤饅頭是早餐限定的，如果你們去羅東玩，住的民宿或旅店沒有提供早餐的話，可以考慮來這裡用餐。

一般的早餐店或早午餐光是販售第一頁那些品項就已經夠豐富了，但這老闆竟然還兼賣便當，而且口味還高達三十一種（我也是數到眼睛快脫窗），真的很誇張⋯然後想吃炒泡麵、韓式的起司拉麵或鍋燒意麵等等這裡也吃得到，完全是一種包山包海，什麼都點得到的概念，狂啊！！！

當天我是來這裡吃晚餐的，店內環境算乾乾淨淨、有些簡單佈置的那一種，並不是那種斥資重金裝潢的網美店。

然後店裡還有擺設了一些可愛的小物，有些跟神明有關的可能是因為鄰近不遠處有一間規模不小的「羅東奠安宮」吧！？我猜的。

然後店內還擺上了哥吉拉的立牌跟一些扭蛋機，想必老闆應該也是熱愛動漫公仔跟怪獸電影的熱血（宅？）男兒吧～

候餐時間可以先來看看他們的扭蛋機有沒有什麼心儀的扭蛋公仔。

還有這種整盒整盒在販售的，感覺如果是爸媽帶小朋友來這邊用餐，他們應該會一直纏著想要買幾隻回去吧！？

再來這一桌就是我們當天點的餐點啦～雖然好像沒有我平常去一些餐廳拍的那麼浮誇，但兩個人吃三份蛋餅、兩份吐司外加兩碗湯跟兩瓶飲料，其實也是相當有飽足感的了！

牛奶糖奶茶 45元／牧真鮮奶茶 40元

首先看到的是用瓶子裝的「牛奶糖奶茶」以及「牧真鮮奶茶」，喝起來都滑順、不會過於甜膩，然後牛奶糖奶茶的牛奶糖味沒有我想像中的那麼濃。

招牌燒肉蛋餅 50元

這裡的蛋餅聽說是煎過以後還會再經過炙燒的處理，所以吃起來特別酥脆可口，而且使用的餅皮是一種獨特的「千層蛋餅皮」，比一般單薄的蛋餅皮更有層次感，香氣十足。（有點偏向燒餅的口感）

這個「招牌燒肉蛋餅」裡頭包的是有用老闆自己的燒肉醬醃漬入味的黑毛豬肉片，厚度跟一般肉蛋吐司的里肌肉差不多，咬下去可以同時嚐到餅皮的脆度跟肉片的鮮嫩，鹹甜鹹甜的滋味有夠涮嘴，完全不需要另外淋上什麼醬油膏之類的。

巧克力麻糬蛋餅 45元

本來想試試網路上很多人大推的「蜜花生麻糬蛋餅（使用了新竹有名的福源花生醬）」，不過因為我朋友怕吃到花生的成份會長青春痘...所以改點了這個人氣比較沒那麽旺的「巧克力麻糬蛋餅」。

有些人可能刻板印象會覺得甜口味的蛋餅很奇怪，不過就像披薩也有甜的一樣，其實這巧克力麻糬的口味一點也不違和，香甜、濃郁又Q彈，搭配著酥脆的千層蛋餅皮激盪出有衝擊性的美味新食感。

極上炙燒和牛蛋餅 170元

下一份叫做「極上炙燒和牛蛋餅」！價錢的部份你沒有看錯，它真的是賣170元，堪稱我本人活到四十多歲以來吃過最貴氣的一份蛋餅了～

但老闆說他使用的是貨真價實的日本宮崎和牛，還不是其他國家那些阿里不達的和牛喔～這麼重成本的食材可以在這種店吃到也算是讓我大開眼界了！

從照片中大家可以看到，這和牛的肉片是鋪在蛋餅上面而不是包在蛋餅裡頭的，我不確定兩者配在一起是否有加分的關係...但可以確定的是這和牛的肉質的確柔嫩香甜，咬下去可以感受得到豐沛的肉汁，然後鹽蔥清爽又提味，加上本來就酥脆的蛋餅，絕對還是美味無誤的啦～口感如此奢華的蛋餅人生中至少應該嘗試一次看看喔！

鮪魚起司蛋吐司 50元

下一款是「鮪魚起司蛋吐司」，即使是內用也會裝在這種三明治專用的防油袋裡頭，吃的時候不會把手給弄得髒髒油油的。

特別打開拍一下內餡，其實就還蠻樸實無華的，沒有像他們的蛋餅那麼視覺效果十足，不過吃起來的口味並不差，那吐司是用炭火去烤過的，味道很香，鮪魚醬也很鮮美，是走真材實料路線的，不是美乃滋比例過高的那一種。

福源花生醬吐司 25元

另外一個我點的是甜的「福源花生醬吐司」，因為打開來拍也沒比較看⋯所以就沒打開來了，簡單來說就是吐司帶點炭烤的焦香，然後福源花生醬本來就以飽滿的油脂以及吃得出顆粒感而著稱，任何吐司抹上這花生醬都會很好吃的啦～（而且甜度我覺得恰到好處，不會有甜死人不償命的感覺）

原味餛飩湯 35元

當天我們還有點了這碗「原味餛飩湯」，裡頭的餛飩大概有五顆左右吧～我覺得口味算蠻中規中矩的，不會覺得特別驚豔，但也不難吃，反正價格並不貴，想吃餛飩的時候就點來喝吧～

餛飩魚丸湯 40元

另外還有一種「餛飩魚丸湯」，餛飩好像有四顆，然後加上兩顆魚丸，價錢才差5元而已，也算挺經濟實惠的。（這裡的湯其實都蠻大碗的，你們看那張合照的比例就知道了）

離開「碳個究竟」的時候，那位帥哥老闆還推薦我們可以去羅東夜市吃哪幾攤，不過當天我們真的吃得好撐（從早上吃「宝飯堡」就吃得很撐了⋯），所以後來只有跑來買照片中這家「雅淳水果茶」的水果茶回旅店慢慢喝而已～

雖然有時看到一些夜市那種一大桶在賣的飲料會覺得衛生方面好像有點疑慮⋯不過這一家的聽說業者本身是食品工廠廠長退休的，水跟冰塊使用FDA認證的進口濾心（跟7-11同規格），然後這水果茶主要是以鳳梨的成份為主，他都有挑選有種植履歷的鳳梨來熬煮，糖的部份也是使用台糖的砂糖而非一些低成本的地下品牌原物料，所以喝起來除了香甜順口以外，食安方面也很令人安心。（我喝完以後是沒拉肚子啦！）

好啦～以上就是這次簡單的分享，我自己是覺得「碳個究竟早午晚餐」真的是一間蠻有趣的店，從菜單設計到餐點製作都可以感受得出老闆是個很有想法的人，然後這裡的餐點⋯尤其是蛋餅的部份真的會讓人想下次再度光顧然後再試試一些其他的口味，以後有去羅東玩的時候我一定會再回訪，然後鐵板便當系列跟碳烤饅頭系列也會想點來吃看看，那就等二訪時再與你們分享心得嘍～掰掰！

p.s.對了！還有一款還有一款售價180元的「鮭孫滿堂蛋餅」我下次也會想試試。

碳個究竟早午晚餐

地址：宜蘭縣羅東鎮公園路56號

電話：0963-597-533

營業時間：大致上是8:00 ~ 18:00，不過Google Map上的營業時間跟業者粉絲團的不太一樣⋯而且每天的營業時間也都略有差異⋯所以請大家自己去看業者的公告好了

公休日：禮拜四

官方粉絲團：https://is.gd/0g7P8p

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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