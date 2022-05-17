來台東嗨一「夏」 旅遊盛事 ＆祕境遊憩輕鬆玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】台東一直是國內外遊客嚮往的旅遊勝地，數位旅遊平台Agoda看好發展潛力，特別與台東縣政府合作推廣「東STOP！浪你嗨翻天！」促銷活動，支持國內旅遊業復甦，同時獨家整理了三大絕不可錯過的事，為自己規劃一個充電假期，一起「東」起來，旅客自即日起至5月22日下訂住宿，6月30日之前入住的旅客享有優惠，動作要快。

▲2022東浪嘉年華於5/14-5/28相約杉原灣。 圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供

台東位於台灣東南沿海，溫泉和山海美景深受遊客喜愛，根據Agoda數據顯示，台東是過去兩年疫情期間國旅最熱門的景點之一。台東縣政府表示，台東縣無疑是台灣最美麗的城市之一，在過去評選為全球十大最好客的城市，期待此次與Agoda合作，從推廣東浪嘉年華開始，接著台灣國際熱氣球嘉年華，讓台東的夏天招待每一位前來造訪的旅客。

▲2022台灣國際熱氣球嘉年華將於7月2日登場。 圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供

Agoda台灣副總經理齊彥喆則指出，為促進國內旅遊，Agoda積極與地方政府和住宿合作夥伴合作推動安心旅遊，盼望從國旅起步，協助台灣重回國際旅遊市場。希望透過「東STOP！浪你嗨翻天！」活動，吸引更多旅客一探台東之美。

台東除了包羅山光水色的超夯住宿之外，還有不可不提到各種嘉年華活動，此次推出的促銷活動，同時獨家整理了三大絕不可錯過的事，包括集海洋生態、水上活動和文化表演於一身的「東浪嘉年華」已經登場，吸引大批來自各地的遊客和水上活動愛好者前來台東朝聖。

此外，每年眾所矚目的重頭戲「台灣國際熱氣球嘉年華」，也將在今年7月2日登場，為期一個半月，活動天數比去年長，準備在今年暑假美翻鹿野高台。現場除了有Hello Kitty、熊讚等超萌熱氣球之外，還有光雕音樂會及其他精采活動等著大家一同追「球」；另外，親近大自然的最佳選擇，就是秘境玩池上伯朗大道、台東森林公園。

報名參加Agoda「東STOP！浪你嗨翻天！」促銷活動的住宿選項包括適合喜歡衝浪和自行車戶外活動的飯店Traveller-Inn旅人驛站旅宿連鎖集團；適合家庭或情侶入住的著名溫泉酒店知本老爺酒店；以及擁有無邊際泳池、可欣賞台東周圍群山壯麗景色的時尚五星級飯店THE GAYA HOTEL渡假酒店。

即日起至5月22日可以在Agoda 網站和App上的「東STOP！浪你嗨翻天！」頁面搜尋並下訂住宿，入住日期需要在2022年8月31日之前。在6月30日之前入住的旅客還能憑訂單確認信享有精選伴手禮店家九折優惠，歡迎為自己規劃一個充電假期，一起「東」起來。

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