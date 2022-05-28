必吃招牌炸雙拼！台東「久昂臭豆腐」蘿蔔糕+臭豆腐 果然超酥脆的好涮嘴

沒想到我到達台東的第一件事是去吃「久昂臭豆腐」。還記得在查台東美食名單的時候，久昂臭豆腐就非常吸引我，炸到酥脆的外皮配炸蘿蔔糕看起來好好吃。而且久昂臭豆腐在Google上一千多則的評論有 4.2 好評價，查詢網路資料時，也看到不少台東在地人推薦，所以，臭豆腐！我～來~啦～

久昂臭豆腐

電話：08-934-2087

地址：台東縣台東市正氣北路126號

營業時間：下午14:00-晚上20:30

公休日：週二

久昂臭豆腐原先在台東鹿野，後來搬家至正氣北路，距離鯉魚山公園不遠。我們大約在下午5點左右到達，已經有購買人潮排起隊來。

久昂臭豆腐菜單如下，主打商品就是「臭豆腐」與「純米蘿蔔糕」，依份量與品項價位在 60-130 元之間。購買時需告知要吃「酥的，還是軟的」；「蒜、香菜、辣椒」是否要加。

第一次來當然是兩種都要吃啦！招牌雙拼，一份130元。我選了酥、要香菜、小辣。打開時泡菜、香菜、辣椒都已經在裡頭了，另外附蒜泥醬油包，要吃的時候再倒。

先來吃上層的蘿蔔糕，金黃色的外層口感超酥脆，蘿蔔糕內裡紮實有彈性，淋著蒜蓉醬一起入口還不賴。

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臭豆腐有臭哇尬意，還記得剛拿上車 VC 立刻說「好臭XD」而臭豆腐外皮也是超酥，感覺咬下去會有聲音的那種酥度，搭配辣椒、蒜容醬油與泡菜丟厚呷。不過我覺得如果泡菜再酸一點點會更提味好吃。

我喜歡久昂臭豆腐的酥度，無論蘿蔔糕、臭豆腐，趁熱入口都很酥脆，臭豆腐也蠻臭的，有好吃耶！不過後來帶回民宿冷掉口感就沒那麼好了，記得剛出爐就趕緊吃最美味～

【消費資訊】

消費時間：2022年4月

此次平均每人消費約 130 元

久昂臭豆腐

電話：08-934-2087

地址：台東縣台東市正氣北路126號

營業時間：下午14:00-晚上20:30

公休日：週二

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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