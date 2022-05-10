宅配美食「客家水晶餃」防疫輕鬆下訂　另有客家肉燥、梅干扣肉加熱即食超方便

宅配美食推薦「赫！家人手作水晶餃」，這間在網路上很夯的手工水晶餃，直接在線上就能預訂，官網和蝦皮都有他們的賣場，訂購方式簡單，搭配免運費活動更划算！除了水晶餃以外，店家還推出了客家三角湯圓、客家肉燥、梅干扣肉、客家鹹年糕、客家甜年糕等料理！很適合工作忙碌的上班族和像我一樣零廚藝的人唷！文章內有購買資訊及實際體驗心得分享！

赫！家人｜招牌鮮肉水晶餃

「赫！家人手作水晶餃」因為沒有加抗凍劑、防腐劑等化學添加物，所以冷藏保存僅能7天、冷凍保存為30天！

而冷凍過的水晶餃一定要放常溫完全退冰，要讓水晶餃的皮摸起來軟軟的再下鍋！或是要在食用前一天從冷凍拿到冷藏退冰24小時以上，如果沒有退冰直接煮，外皮不但會開口笑，也會影響口感喔！但個人不建議一次囤太多，因為我覺得剛收到放冷藏保存的口感最佳，進到冷凍庫以後內餡容易變乾，影響口感！所以最好是跟三五好友一起團購～大約買一週的份量～吃多少就買多少～

「赫！家人手作水晶餃」開箱囉！用刀子將包裝割開～裡面的水晶餃一顆顆躺在包裝袋裡面～裡面還會附上一小包自製油蔥酥～無論要煮湯的或乾的都可以加入他。

在家煮麻辣鍋～水晶餃肯定是不可或缺的配料啊～我們最喜歡買”這一鍋”的麻辣鍋底～配上蔬菜、肉片、海鮮、火鍋料和水晶餃～宅在家這樣吃就很澎湃！

疫情期間盡量減少外出～用外送平台點了麻辣鍋底～就能輕鬆享用美味火鍋！雖然備料和收拾麻煩了點～但至少可以吃得比較安心。

切記！水晶餃一定要完全退冰！等到水晶餃外皮摸起來軟軟QQ的時候再加熱唷！

我真的是第一次看到那麼多口味的水晶餃啊！除了基本款的原味以外～我覺得韭菜豬肉也很不錯～而剝皮辣椒是真的吃得到剝皮辣椒本尊～咖哩口味也吃得到咖哩香氣～很有特色！

店家說芋香口味的水晶餃外皮是⼤甲檳榔⼼芋頭做的，吃起來像芋圓口感，內餡沒有芋頭是原味豬肉！但其實外皮我吃不太出芋頭味，而口感也和其他口味的水晶餃差不多，都是Q勁十足。

梅干豬肉內餡是梅乾菜豬肉～青醬羅勒內餡是青醬羅勒豬肉～三星蔥內餡就是三星蔥豬肉！但其實我覺得這幾款的口味煮熟以後～吃起來沒有太明顯的差異。

泡菜口味的水晶餃味道就很明顯！可以吃到韓式泡菜的香氣～但我覺得冷凍過的肉餡會偏乾～建議一次不要買太多～買七天內在冷藏期限內可以食用完畢的份量就好。

赫！家人｜客家湯圓

這天帶了「赫！家人」的湯圓回娘家加菜！雖然說湯圓裡面有店家搭配好的料理包～但我老爸還是堅持要用自己準備的香菇、芹菜、蒜、香菜、茼蒿來煮～有夠費工。

客家鹹湯圓一盒是150元～裡面有湯圓+炒料～料是手工炒的～有三層肉、蝦米、香菇配韭菜！很適合懶得自己準備配料的人。

店家另外推出了包餡的客家鹹湯圓～但目前這種圓形的湯圓已經下架～改成三角形的湯圓囉～

加入滿滿茼蒿的客家湯圓上桌啦～很推薦買個茼蒿來煮～因為茼蒿和客家湯圓最搭了。

但我覺得他們包餡的客家湯圓很難駕馭～開小火也很容易煮到皮爛爛的～或是一不小心就把皮煮破，如果能把包餡湯圓的外皮優化一些～應該會更好！

他們現在推出的手工鮮肉三角湯圓，一盒有12入，裡面有湯圓+鹹湯圓配料！

手工炒料有三層肉、蝦米、香菇，但我覺得這炒料沒什麼鹹味，如果放到湯裡面一起煮，還是需要另外加點調味料提味唷！

三角湯圓其實就是把圓形的湯圓做成三角形的形狀～但我覺得湯圓還是要吃圓形的比較可愛啦。

我這天煮了剝皮辣椒口味的三角湯圓～內餡的料味道還不錯～但是外皮還是可以再調整一些～如果能再Q一點～好感度會更加分～

赫！家人｜蛋奶素水晶餃

一般在外面看到的水晶餃肯定都是葷食的！「赫！家人」知道素食的族群很廣大～就貼心推出了素食口味～而且素食水晶餃居然還多達7種口味可以選擇呢！

水晶餃除了是火鍋必備好物以外～也很適合當居家點心～如果有朋友來家裡做客～就可以直接開一盒煮來吃！超級方便的。

在台中的泡沫紅茶店～很流行點一份水晶餃～配上滷味、厚片吐司和飲料！於是我就在自家營造這個氛圍～在外面買了小點心來搭配～打造成台中人最愛的居家下午茶。

素韓是泡菜的內餡是泡菜素肉～是蛋奶素可食的口味～泡菜吃起來很夠味！

素客家脆筍的內餡是客家脆筍素肉和香菇素蠔油，是蛋奶素可食的！我覺得這款水晶餃的口感很好～可以吃到小塊的脆筍～很有層次感。

素香椿的內餡是素肉+香椿+香菇，香椿是很多素食者喜歡的味道，素肉餡還蠻紮實的！

這天在外面買了麵食、飯食、湯品、小菜，還另外煮了些水晶餃加菜！

素剝皮辣椒的內餡是剝皮辣椒素肉；素塔香菇菇的內餡是素肉+九層塔+香菇；素客家菜餔的內餡是客家菜餔素肉和香菇素蠔油！素食的朋友很開心水晶餃能有這麼多口味可以選。

素芋香水晶餃的外皮是芋頭做的，內餡沒有芋頭，則是塔香菇菇素肉！但我覺得無論葷素的芋香口味～外皮的口感和味道都和其他款水晶餃沒有明顯差異～也吃不太出芋頭的味道～

赫！家人｜客家肉粄&客家甜粄

■ 客家鹹年糕可以冷凍一個月，重量為500克，成分為在來米、豬肉、香菇、蝦米、油蔥酥、鹽、水、白胡椒粉、糖。

■ 客家甜年糕可以冷凍一個月，素食可食，重量為500克，成份為圓糯米、蓬萊米、水、二號砂糖、紅糖。

PS：若收到產品沒有當下烹飪食用，建議可先切片後放入冷凍，冷凍可保存1個月！冷凍後取出可直接煎～就不用再次退冰囉～

客家鹹年糕 150元

客家鹹年糕還蠻像蘿蔔糕的，但是他又比蘿蔔糕的口感更Q、更紮實！裡面加入的豬肉、香菇、蝦米、油蔥酥讓他吃起來更香！建議可以另外調配沾醬～會更好吃唷～

客家甜年糕 150元

這款客家甜年糕完全遵循古法，使用純糯米製作，而且不添加澱粉、防腐劑及香精！很多人喜歡沾蛋液下去煎，但我自己是喜歡直接吃，鹹甜鹹甜的QQ甜年糕，我很喜歡。

客家肉燥 150元

客家手炒肉燥包一份是365g，冷凍可以保存30天，一份大約可以配4-5碗白飯！料理前可以先置於流水或是冷藏解凍！

■ 拆袋裝盤覆上鋁箔紙(避免因水氣蒸發影響風味)，於電鍋的外鍋加半杯水，完全加熱後即可食用。

■ 不拆袋隔水加熱，需置於滾水中加熱8-10分鐘，完全加熱後即可食用。

■ 拆袋裝盤，以強微波800W加熱約2分鐘即可食用。

肉燥是瘦肉肥肉比例9:1的肉燥，他沒有北部的肥和南部的甜，而是客家人專屬的鹹香滋味，對於不敢吃肥肉的人來說，這款真的是必買啊！

客家肉燥先將絞肉煸炒紅蔥頭再滷製，加上醬油、油蔥酥、油蒜酥、五香粉、白胡椒～無論要拌飯、拌麵或是拌青菜都百搭！肯定是居家必備的好物。

梅干扣肉 200元

梅干扣肉是客家人餐桌上會出現的經典料理，赫家人把他做成即時加熱的包裝，讓你在家也能輕鬆享用！

■ 解凍後放入電鍋或蒸籠，蒸約20分鐘，即可享用！

■ 解凍後放入鍋子中火加熱，煮滾後轉小火約5分鐘，即可享用！

我先把飯煮好～在炒菜和煎蛋的過程中～放在電鍋裡面的梅干扣肉就同步完成了！是很適合零廚藝者的懶人料理！

豬肉搭配梅干菜及醬汁～吃起來不死鹹～醬汁也很下飯～這道梅干扣肉根本就是白飯小偷來著！可以讓人多吃兩碗飯！

我覺得這款梅干扣肉是冰箱必備的家常菜！簡單煮個飯搭配青菜和煎蛋～就是美味的一餐～不想出門的時候～也能輕鬆享用美食～超級方便的啦！

整體來說，這間「赫！家人手作水晶餃」販售多款客家美食，水晶餃有葷有素，口味選擇非常多！水晶餃的外皮口感很Q很好吃，內餡就依照自己平常喜歡的口味選擇即可，但我覺得水晶餃進冷凍以後的內餡容易比較乾，建議收到產品後就直接放冷藏，盡量在7天內就把他吃完，口感會更好，所以別一次囤太多喔！另外客家鹹年糕、客家甜年糕、客家肉燥、梅干扣肉也很不錯～推薦可以一起買。

赫！家人手作水晶餃

地址：宜蘭市復興路三段50號

聯絡方式：@PH999(最快速出貨的訂購方式)

官方網站：【FaceBook】【Instagram】

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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