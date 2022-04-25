「宜蘭包棟民宿」大集合！露天泳池、SPA、唱歌、划獨木舟，給你超隱私極度放鬆

好不容易喬好時間，約了一群人出去過夜，想要暢快地唱歌、玩牌、聊到半夜，卻擔心打擾到其他住客嗎？那麼，可以容納多人，又提供廚房或娛樂設備的包棟民宿，就是最理想的選擇啦！這回我們盤點了好山好水好風光之稱的宜蘭，從南洋度假風、適合親子同樂到融入自然景觀等住宿類型應有盡有，一起來看看吧！

水明漾私人會館Villa

位在三星鄉的「水明漾私人會館Villa」，以南洋度假風情為主題，在門口就可以見到各種來自峇里島的擺飾，庭院還有一座泳池，旁邊設有烤肉專用區，提供大型烤肉台、噴槍、木炭等器具，你們只要記得帶食材來就好了！而民宿的房型同樣也是南洋度假風，以簡樸的木質家具為主，至於包棟人數則為 16 人，無論是同學會還是家族旅遊都非常適合喔。

圖／IG@villabali777

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｜水明漾私人會館Villa官網｜

地址：宜蘭縣三星鄉義洲路二段

電話：0930-177-777

JUSTSTAY 呆宅

喜歡清水模的建築風格嗎？喜歡的話，那麼你千萬不可以錯過質感民宿「JUSTSTAY 呆宅」！民宿為建築師主人親自打造，從外觀看起來像是建築漂浮在生態池之上，以藉此營造出與自然共生的概念。而呆宅一共分為兩館，室內裝潢偏向簡約但充滿細節，且房內皆有大片落地窗和專屬小陽台，在這裡就算只是發呆也很幸福。不過，呆宅連平日都很搶手，若想與家人朋友一起共度美好時光，建議要提早訂房。

圖／IG@shanniechen

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｜JUSTSTAY 呆宅官網｜

地址：宜蘭縣冬山鄉珍珠村幸福六路150號

電話：0966-508150

水舞間民宿

位於冬山鄉的「水舞間民宿」，有庭院、草地和戲水池，且戲水池還是全年恆溫約 22℃ 的天然湧泉池，主人更特別在戲水池旁添加了露天座位區，讓住客能一邊戲水，一邊愜意聊天。水舞間民宿的房型主要走簡約時尚路線，最棒的是每間房間都有窗景，這不僅採光充足，同時也能欣賞戶外的綠意，而包棟入住人數從 16 人起，最多可以加至 36 人，好像挺適合當員工旅遊的地點唷！

圖／IG@miya517

圖／IG@miya517

｜水舞間民宿官網｜

地址：宜蘭縣冬山鄉水井一路92號

電話：0921-795-021

木BOX•田妍山色

「木BOX•田妍山色」鄰近礁溪溫泉公園、猴洞坑瀑布和跑馬古道，是專為有小孩的家庭打造親子共遊的溫馨空間，像是公共空間提供桌遊和讀物，房間內有鞦韆吊椅、小車子或滑梯等等，小朋友一定能玩得很開心！而民宿的房型以日本和室風格為主，大量選用木質家具，並且房間皆使用進口隔音材質，玩再嗨都不用怕，是間適合家庭出遊的親子包棟民宿。

圖／IG@danieru__traveling

圖／IG@carlogofun9

地址：宜蘭縣礁溪鄉份尾一路5號

電話：0952-670-940

LOFT VILLA

五結鄉的「LOFT VILLA」，除了免費提供單車租借，還可以在旁邊的小溪划獨木舟，是不是很特別呢？民宿呈現時尚簡潔的空間，且考量到包棟可能會有長輩入住，所以一樓設有孝親房，廚房備有咖啡機、瓦斯烤肉爐、微波爐、電磁爐，另外還提供 120 吋的影音投影設備及卡拉 OK，推薦給約 10 人包棟的小團體住宿，值得一提的是，LOFT VILLA 也很適合規劃求婚唷！

圖／IG@loftvilla

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圖／IG@munin620

｜LOFT VILLA官網｜

地址：宜蘭縣五結鄉溪濱路二段393號

電話：0933-427-069

老公老婆友善莊園

在「老公老婆友善莊園」裡有個小農園，民宿主人堅持使用有機食材，親手製作健康早餐給住客，希望帶給大家友善的食宿體驗。每間房間皆為木質地板搭配落地窗，採光明亮、寬敞素淨而典雅，包棟的話共為 4 間客房，最多可入住 16 人，不過因為不是專做包棟的民宿，因此烤肉區、廚房和餐廳會需要酌收場地設備費，這個再請大家注意一下囉。

圖／IG@tallwind0703

圖／IG@bianca_pai

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地址：宜蘭縣冬山鄉境安路345號

電話：0912-299-335

水岸楓林

冬山鄉的田中央，怎麼有個看起來漂浮於水面上的建築呀？這間民宿叫做「水岸楓林」，主人將整體風格以法式時尚結合峇里島風情，設有發呆亭、星空露天 Spa 以及餐飲吧台，想帶給住客不同於宜蘭在地的異國情調。有帶小孩的家庭，可以挑選做樓中樓設計的親子房，讓孩子們在房間內玩鞦韆和滑梯，而喜歡欣賞景觀的讀者，則可以選擇藍灣峇里客房，飽覽一片綠油油的田野。

圖／IG@huiwk405

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圖／IG@steph_clothes73

地址：宜蘭縣冬山鄉八仙一路22號

電話：03-9508333

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