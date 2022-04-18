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宜蘭隱藏版豆花只要40元銅板價！俗擱大碗「黑糖冰沙＋3種配料」甜點控必吃
想到宜蘭的豆花，絕對會想到大名鼎鼎、大排長龍的白水豆花。不過宜蘭好吃的豆花可不只這間，位於宜蘭舊城北路的「原來豆花」隱身於巷弄間，日式木質裝潢與古早味「俗擱大碗」銅板價的手工豆花，絕對是另一家去宜蘭旅遊必吃的甜點之一，一起來瞧瞧吧！
座落於宜蘭市舊城北路的「原來豆花」，主打傳統手工豆花，搭配日式木質建築與可內用或外帶的傳統餐車，有著濃濃的古早味。每種品項可選三種配料，共有六種品項可選擇，包含黑糖冰豆花、甘蔗汁熱豆花、薑汁熱豆花、仙草熱豆花、燒仙草與原味冰，另配料有15種配料可選擇，包含粉圓、地瓜圓、芋圓、薏仁、湯圓、紅豆與綠豆等，豆花與配料超滿，甚至兩個人吃一碗都會覺得飽，CP值超高。該店還備有煉乳提供給嗜甜的消費者。
值得一提的是，若是選擇熱豆花，該店內所使用的容器並非一般的碗，而是採用超大容器的「砂鍋」，還會加熱到沸騰，非常適合天冷的時候來一碗。現在「原來豆花」只要銅板價，售價一碗50元，若是選擇原味黑糖冰更只要40元一碗，營業時間為每日早上十點至晚上十點，每週三公休，若要預訂建議及早電話訂購。下次去宜蘭的時候，快揪團吃起來吧。
原來豆花
電話：03-9355158
地址：宜蘭市舊城北路171-1號
營業時間：每日早上十點至晚上十點，每週三公休
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