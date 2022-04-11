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花蓮美崙溪河畔單車走讀共學 認識生態與文化之旅

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透過單車走讀深度認識家鄉的生態環境，收穫豐富。　圖：花蓮縣政府建設處／提供
透過單車走讀深度認識家鄉的生態環境，收穫豐富。　圖：花蓮縣政府建設處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】花蓮縣美崙溪全長15.4公里，上游源自秀林鄉，沿花蓮市與新城鄉交界，經美崙山與花蓮市區間廊帶，最後至花蓮港南堤側注入太平洋。

自聚落發展至都市的悠悠歲月裡，河川資源的運用、良好的水域環境、水文化的傳承等議題，需要各方單位凝聚共識。15公里的藍色軸帶，滋養無數生命，也孕育了許多文化，進而發展出觀光休憩之河畔景觀。其中，美崙溪上游水源更是供應了花蓮市及部分吉安鄉家戶用水，可說是大花蓮仰賴的重要河川。

▲透過走讀溯源，珍惜在您我週邊生活水源的一切資源。　圖：花蓮縣政府建設處／提供
▲透過走讀溯源，珍惜在您我週邊生活水源的一切資源。　圖：花蓮縣政府建設處／提供

日前，花蓮縣政府舉辦「美崙溪河畔共學－單車走讀」活動，邀請台灣自來水公司－第九區管理處花蓮服務所蔡政翰股長為大家介紹自來水廠如何取水淨化與取水後之河川生態樣貌；沿途行經國福部落，由頭目解說撒奇萊雅族捕魚祭與湧泉之水文關係；繼續沿著自行車道騎乘來到仁本橋，邀請花蓮縣政府環境保護局介紹水域棲地之重要性及畜牧業沼渣沼液處理機制。

到達萬壽抽水站，則邀請花蓮市公所工程隊及花蓮文史工作者黃家榮先生介紹河川段文化與歷史變遷；最終站來到美崙溪口，觀摩美崙溪環境保育之案例，介紹海岸保護區陸蟹微棲地與海岸林的變遷，並以照片解說一級保育類台灣狐蝠的食源植物及其排遺的型態與如何藉由基因定序推估花蓮族群數量，同時觀察溪畔遊憩行為及河口生態。

透過共學體驗，有直接傳達在地需求的機會，期盼未來能參與國福社區第二期水環境規劃之討論，爭取保留原住民族水文化與祭儀之傳承，打造文化復振場域；蘇帆海洋文化藝術基金會夏尊湯教練則表示，期許美崙溪未來可朝向開放式水域結合生態與人文之觀光遊憩發展。

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