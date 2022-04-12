體驗花蓮四季星空之美 「流星花蓮-山海星光」天文系列活動開跑

「2022流星花蓮、山海星光─天文旅遊系列活動」正式開跑，花蓮縣政府邀請全台遊客暢遊花蓮。 圖：花蓮縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】花蓮的白天與黑夜，都讓人著迷！花蓮縣「2022流星花蓮、山海星光─天文旅遊系列活動」已經正式開跑！共有8項天文主題旅遊活動、天文解說員課程及認證，更結合花蓮四季在地特色與植物染、手工皂、金針花季等特色產業活動，打造一系列屬於花蓮夜間的慢、精品旅遊。

▲花蓮春季銀河螢河活動於大農大富平地森林園區登場（陳冠榮攝影）。 圖：花蓮縣政府／提供

花蓮縣長徐榛蔚表示，誠摯邀請全國鄉親前往花蓮體驗在地獨有的特色活動，欣賞無光害的璀璨星空。為了促進夜間觀光發展，花蓮縣府從2020年開始推動「流星花蓮」天文旅遊活動，將花蓮的山海星空美景連結在地產業及活動，促進經濟、社會和環境的正向連結，讓遊客在花蓮多住一晚，留得久、玩得深、走得慢，細細體驗一系列精彩的活動。

星空導覽結合多項主題式活動，從深具傳統智慧的植物染、手工皂的設計手作，到金針花海結合星空攝影課程，還有七星潭星光音樂會及今年首次舉辦的東大門夜市天文音樂饗宴等，花蓮已經準備好迎接國人進入富含深度、自然且永續的觀光時代。

花蓮縣政府觀光處長張志翔補充道，2021年「流星花蓮-山海星光」天文旅遊系列活動獲得廣大迴響，「銀河．螢河」活動已於大農大富平地森林園區舉行，結合螢火蟲生態與星空導覽，由社區生態老師與天文老師帶領大家踏入漫步螢河、漫談銀河；5月7日起由「皂訪．星河」為星空解說結合手工皂體驗活動接力，透過天文老師的介紹，以及在地手工皂職人的引導，讓民眾做出自己獨一無二的星空手工皂。

▲花蓮米、鶴岡文旦都是知名農特產。 圖：花蓮縣政府／提供

6月、8月結合星空意象的「染一片星空」，由鳳林文史工作協會，帶領大家以植物染、染出自己的一片星空，進而認識客家文化及星空；8月「忘憂星海」則是融合玉里、富里引以為傲的金針花季，開設夜間的攝影課程，讓來到赤科山、六十石山的民眾，除了在白天欣賞別名「忘憂草」的金針花，還能在夜間同時捕捉花海與星海的美景。

入秋後的9月及11月兩場以天文為主題的「星光音樂會」與「星空郊饗宴」，將分別在七星潭海岸與東大門夜市盛大舉行，在特別規劃的透明星空帳及草地上，享受星光、月光、音樂與花蓮美食的交響樂章！

除了活動之外，縣府也舉辦一整年的天文解說員課程及認證考核，培養在地天文解說人才，詳細活動及課程資訊請見「流星花蓮-山海星光」官網（https://www.starseahualien.tw/）。

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