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賞桐一期一會！花蓮桐花紛飛　桐花樹下音樂季聽客家美聲

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桐花季客庄小旅行，享受美麗桐花與客家美食。　圖：花蓮縣政府客家事務處／提供
桐花季客庄小旅行，享受美麗桐花與客家美食。　圖：花蓮縣政府客家事務處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】花蓮縣府客家處舉辦「2022賞桐一期一會〜桐花樹下音樂季」，首場孝親週進入第二週活動，天氣晴朗，桐花樹下音樂會的優美歌聲吸引了非常多鄉親及遊客入場聆聽，並現場打卡、趣味闖關與摸彩等活動，當日的音樂會特別邀請客家美聲男歌手趙德武及客家樂團精彩表演，為鄉親帶來溫暖懷舊又鬧熱的客家音樂盛宴。

▲年輕客家美聲歌手趙德武帶來精彩表演。　圖：花蓮縣政府客家事務處／提供
▲年輕客家美聲歌手趙德武帶來精彩表演。　圖：花蓮縣政府客家事務處／提供

透過孝親週主題舉辦，由花蓮縣政府與吉安仁里萬善廟合作辦理，眾多鄉親在清明假期期間，聽到熱鬧歌聲而來。為了讓活動更具年輕活力，符合浪漫4月氣氛，特別邀請年輕客家歌手龍宣亘主持，先是由客家愛樂協會合唱團合唱民歌，及葉美子老師開場唱客家歌謠，氣氛帶來高潮；接著在鬧熱之星趙德武上場後，氣氛更是嗨到最高峰。

年輕客家美聲歌手趙德武，目前就讀國立臺灣戲曲學院客家戲學系一年級，雖然年輕經歷卻相當豐富，不但是客家電視台節目-鬧熱打擂台的特別來賓，也是客家節目主持人，也參與過電影的演出，是出色的客家年輕人。在音樂會活動演唱中其獨特的戲曲唱腔瞬間擄獲現場所有觀眾的心，其中的「挑擔歌」更是一路唱到台下與觀眾近距離互動，現場觀眾興奮地爭先與歌手握手互動，後來的「one night in 北京」、「方向盤」以及「如果可以」等歌曲，也讓現場掌聲與安可聲不斷，鬧熱非凡。

現場還有參加桐花季客庄小旅行的鄉親，一同隨著歌曲樂音，擺動歡唱，到花蓮一日遊，可欣賞美麗桐花風景，還可以製作客家糍粑及擂茶，花蓮縣客家文化會館前的桐花樹下音樂會，讓參與遊客直呼CP值很高。

客家事務處處長彭偉族表示：花東縱谷有著優質的觀光資源，更是多元族群、多元文化融合的地方，熱鬧的桐花季活動特別結合清明節慶辦理，凸顯多元融合特色，歡迎全國鄉親一起來參與桐花季活動，相聚在桐花樹下！

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客家 桐花季 一日遊

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