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花蓮「強強滾熱炒」客家小炒美食！沒有大排場但人情味滿滿　原民老闆炒製好功夫

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

【強強滾熱炒】位在花蓮市區國聯五路的轉角處，店內的座位雖然不多，但有著溫暖且熱鬧的氣氛。老闆是位阿美族的帥哥，原住民名字是「九將」，在溫馨的小店裡總能聽到老闆喊著「酒杯能空，酒怎麼能停」，有著非常霸氣且有趣的招呼。若初來【強強滾熱炒】對於菜單沒有頭緒，那肯定要試試以下這幾道老闆的招牌菜。

客家小炒

此道客家小炒說是老闆的拿手菜雖有點違和感，但以老闆的好手藝在2020客家小炒全國爭霸賽裡獲得東區的亞軍榮耀，對於傳統客家小炒的香氣與特色老闆更是特別地講究。豆干炸得外酥內嫩，加入以蔥白、洋蔥炒香的五花肉，特別的是老闆有加入金勾蝦提味，讓整盤的客家小炒在風味上有著層層的鮮香，一上桌就讓眾人爭相夾取，均勻的金黃色澤每口都有醬香氣，非常下飯的一道料理。

鹹豬肉

選用溫體豬肉，均勻抹上鹽巴後放置一天讓血水流出，炒香黑胡椒粒後加醃肉粉下去炒香、再加拍碎的帶皮蒜頭醃製入味；最後將五花肉切片用蒜頭炒香，層層的手續只為成就鹹豬肉獨有的鹹香風味，再沾上一旁老闆自製的沾醬，酸甜滋味不只解膩還能開胃。

三杯雞

店內菜色的火侯、程序都是一道道分開炒製，而這款三杯雞也有老闆的堅持所在：雞肉事先醃米酒、鹽巴再以醬油調色入味，沾上雞蛋液、太白粉油炸鎖住肉汁，再全部用大火快炒各式辛香料，其釋出的香氣成就三杯雞的靈魂。別說老闆太搞剛，因為少了一個步驟風味就是不對，嚐一口金黃焦色的三杯雞，你便能領悟其中的道理。

【強強滾熱炒】雖沒有偌大的排場與店面，但以老闆的好手藝就能稱霸所有，所謂的「色、香、味」俱全，就是如此，這樣可遇不可求的美味料理，來到花蓮的你肯定不能錯過。


強強滾熱炒

店家地址：花蓮縣花蓮市國聯五路100號旁

店家電話：(03)831-6366

營業時間：17:00~1:00(周一公休)


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