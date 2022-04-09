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嫩子排必點！花蓮道地廣東菜美食超下飯　家常料理濃濃家鄉味

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

【福畊食館】位在花蓮市信義街上，以提供道地廣東菜式為主，開業至今已有13年的時間，嚴選把關食材來源，在料理上也不斷開發新菜色，餐點美味、份量又多的特色早已擄獲許多在地人的心，即使內用的座位很多，但每逢佳節、節慶總有滿滿的人潮。

【福畊食館】菜單的設計不同於一般餐館的分類，反而是以肉類品項作區分，方便許多在用餐上有不同禁忌的客人做點餐，且素食料理也自成一區，連養生湯品都有分素食或葷食，真的非常貼心；且除了桌菜外，套餐品項也非常豐富，有沙拉球、小菜、湯、飯、飲料，其中的飲料、湯品都可做選擇，有著超優惠的搭配組合。

京都嫩子排
京都嫩子排

嫩子排共有4種口味可以挑選，其中的「京都」是必點的風味，加入了店家自調的醬料，入口味道酸甜尾韻回甘，醃過的豬肉香氣更盛，吃完味道會在嘴裡縈繞許久未散，無法忘懷的好味道。

避風塘軟殼蟹
避風塘軟殼蟹

店家自調炸粉的比例，用炸的方式將蟹的鮮甜香氣完整鎖在裡頭，而海蟹本身吃起來就帶有鹹味，因此不用多加鹽巴就很美味，再以蒜酥爆炒過後的香氣更是逼人。

黑椒茄煲(牛仔骨)
黑椒茄煲(牛仔骨)

老闆因緣際會下在外縣市嚐到這道料理後驚豔不已，便決定開發研究，選用了茄子搭配牛肉，使整體帶有清爽口感，而一開始爆香的雞油與後續加入的奶油、牛油、黑胡椒粒，讓整體風味帶有更多的鹹甜奶香氣，是一道非常下飯的佳餚，有吃牛肉的朋友一定不能錯過這道。

黑椒茄煲工序非常複雜，且店家還特別選用等級較高的牛小排，讓口感吃起來更棒，且香氣十足。

【福畊食館】當初開業的初衷是希望讓在花蓮打拼的遊子能找到一處在家吃飯的歸屬感，努力營造回家吃飯的氛圍。除了廣東菜式外，也提供眾多的家常菜色，將想念以味道做呈現，回憶湧入的當下也能溫飽身心，在花蓮想感受像家一樣溫暖的餐館與美味家餚，【福畊食館】會是你的首選。

而【福畊食館】也有提供家庭合菜與宴會餐點，價位從4000到10000皆有 ，只要提供預算給店家都可以幫忙配置菜色，另外有buffet需求的話，【福畊食館】也有提供喔！近期也有跟Ubereats配合，人數少也能點選個人便當，就是要照顧到每個有需求的顧客。

福畊食館


店家地址：花蓮縣花蓮市信義街53號

店家電話：(03)832-6899

營業時間：11:00~14:00；17:00~21:00(周一公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3GPD8MU


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