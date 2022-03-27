宜蘭超低調「沒有招牌的麵包店」絕美隱身冬山老街　一週只賣2天、每日只賣3小時

走訪冬山的小確幸！宜蘭冬山老街上有家新開的超低調麵包小店，沒有醒目的招牌、沒有經營粉絲團也沒有店家電話。小小的工作室設有木質吧檯，搭配斑駁墻面別有風味，若想嘗鮮則要把握一週限定2天的下午時段，才不會撲空囉！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

這家文青質感小店為新登場的「蕨 HuLu工作室」，座落冬山老街上的定安宮對面，只有週五、週六下午13至16才會營業，每日只賣3小時。除了十分有個性的開店時間，宜蘭ㄚ欣的美食日誌﻿分享，初次造訪時要走入店內才知道是麵包店，直到最近二訪才有小黑板標明供應的種類。目前店外也尚未有招牌，加上毫無線上或電話聯繫方式，只有現場直擊才能與這家小店結緣。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「蕨 HuLu工作室」裝潢走簡約路線，有別於戶外藍綠色鐵門，內部以木頭色系空間為主，迷你吧檯處的廊道上為透明屋頂，可以遮雨、天氣好時採光也相對佳，再往內則為綠色植栽的擺設處，氛圍舒適。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

店內每款麵包嚴選在地麵粉、放養雞蛋及天然奶油，強調採用無化學添加物的食材，目前有鄉村麵包、肉桂捲、花生捲、黑芝麻捲、葡萄奶酥、巧克力奶酥等可選擇，飲品則有美式咖啡、拿鐵，還有啤酒可以讓大家下午茶微醺，可列為冬山老街的必訪新行程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

蕨 HuLu 工作室

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路216號（定安宮對面）營業時間：每周五、六 13:00至16:00

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