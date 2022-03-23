體驗偽出國　入住日式小木屋+歐式南法夢幻民宿，來趟花東縱谷山腳下的幸福行旅

微風星語民宿充滿夢幻的居家美學設計。 圖：微風星語／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】疫情期間無法出國，那就選擇入住充滿異國風情的美宿，體驗偽出國的樂趣。坐落在花蓮縱谷山腳下的微風星語民宿，是一處讓旅人嚮往的精緻夢幻民宿，共規劃晨風星語、微風星語民宿，有充滿了讓人驚喜的日式小木屋風情設計，與歐式南法風格的居家美學，不論在設計美學風格上都極其精緻用心，對於嚮往自然山林與鄉村寧靜生活的都市人，可說是一處相當精緻夢幻的民宿。

▲晨風星語民宿採日式木屋風格，營造猶如置身在日本的度假風情。 圖：微風星語／提供

微風星語 絕美日式木屋風格美宿

以日式斜頂小木屋的風格設計，讓人以為置身在日本白川鄉的合掌村，和式的空間，浪漫雅緻的擺設，落地大窗外鳥語花香、綠意盎然的日式庭園，往外望去倚靠天際線與山林邊的天景，與大地交接的稻田落羽松，晚上則有浪漫星空與你對話，每個角落都充滿浪漫的幸福，讓旅人身心在此得到全然的放鬆。

▲晨風星語以南法風格營造歐風度假感。 圖：微風星語／提供

晨風星語 南法風情的歐式浪漫

南法風格的主體建築，三層樓的大空間，有著電梯的愉悅自在，將歐洲南法元素的居家美學盡情發揮，擁有豐沛的採光與無限的大自然清新空氣，讓二三樓的客房都能一覽花東的田園綠意，特別是每間客房規劃有所屬陽台，更能讓住客時刻體會宛若生活在異境的喜悅。一樓空間則保留給餐飲需求的時刻，或是團體住宿所需的機能使用，超大的交誼空間，更可安排任何的室內團體活動或餐聚，這無限的空間可能，大型的採光窗，讓窗外滿滿的綠意不停歇的溢入室內。

▲充滿南法鄉村風格的交誼廳。 圖：微風星語／提供

提供和服自拍 享受偽出國樂趣

當奈良的小鹿遇上了祈福神社，讓您從南法田園瞬間掉入了東洋世界，心底的喜悅一躍成為了滿滿的驚喜滿足！微風星語園區內鋪陳了多樣的旅遊風情，還有讓大小朋友都雀躍的元素，迷你版的神社與溪畔小橋，還可換上館內的和服享受自拍的精采視野，而梅花鹿與兔子，則讓小朋友瘋狂的無敵可愛，或者也可以赤足步入渠道中，與所有的美留下最美好的回憶身影。

▲民宿提供和服自拍。 圖：微風星語／提供

▲日式風格庭園。 圖：微風星語／提供

▲民宿所飼養的可愛小鹿。 圖：微風星語／提供

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