蜜糖珠寶盒超繽紛！宜蘭人氣餐廳如「小型美術館」 　坐享浪漫下午茶

位於宜蘭市和睦路的「好2食堂」，以套餐料理、甜點飲料的複合式型態經營，兩層樓的用餐空間裡，一樓擁有靠窗座位的街景視野，二樓給人煥然一新的感覺，與藝術結合的牆面設計，以及畫家作品精選，就像一座小型的美術館，令人嘆為觀止。

五花八門的甜點種類，在口味上也相當有創意，光是鬆餅就有香蕉巧克力、夏日野莓、泰泰奶三種選擇；蜜糖吐司也有莓果方磚、水果人家、珍珠奶茶，以及超華麗的蜜糖珠寶盒！

蜜糖珠寶盒 以方型玻璃碗盛裝，裡面放著蜜糖土司，上面擺滿草莓、葡萄、香蕉、奇異果等水果，看起來就像是珠寶盒一樣閃閃發亮，撒上些許糖粉，吃起來很有幸福的感覺，份量超大，適合多人一起吃。

雙層英式下午茶 低調奢華 ，底層有蛋沙拉、小漢堡、鹹派，上層則有彩虹蛋糕、抹茶小塔、奶酪，小巧精緻的可愛造型，迷你份量相當討喜。





尤其是彩虹蛋糕需要一層一層製作，許多相當費工的小細節，光是蛋糕外觀就能感受到師傅對甜點的用心。

飲料部份，有咖啡、奶茶及冰茶系列，水果冰茶以真材實料的果肉來製作，看得到蘋果、草莓等水果，喝起來果香濃郁又帶著輕柔薄透的口感，微酸微甜的滋味清爽無比，與甜點搭配最適合不過了！

彈性的套餐組合，越多人吃越划算，六人套餐可選擇七道主食、四道副食，另有小食、甜點與飲料，白飯、滷肉飯還可免費續碗，經濟實惠的價格，絕對讓大家吃得非常滿足！

主食包括糖醋排骨、紅燒牛腩、乾煎鮭魚、紹興醉雞等等，副食則有蔥仔蛋、炒食蔬、櫻花蝦炒高麗菜等，超人氣的泰式紅咖哩雞不僅食材新鮮、配色好看，整體擺盤更是充滿美感。

濃郁的咖哩淋在白飯上面，柔順細緻的口感，以及香料特有香氣，讓人吃到見底也不放過任何一口，正是這道泰式紅咖哩雞的魅力！

客家小炒 超下飯，將豆干與瘦肉下鍋拌炒，收乾湯汁還帶著醬香，不同於傳統重鹹的調味，辣得恰到好處，讓經典菜色瞬間變成店家招牌。

近幾年宜蘭開設許多文青咖啡店，一方面是宜蘭得天獨厚的城市氛圍，另一方面則是人們越來越懂得生活，偶爾將步調放慢，其實也挺不賴的！

來到「好2食堂」就像來到老朋友家一樣自在，充滿藝術氣息的環境，網美打卡每個角度都好拍，令人愉悅的午茶時光，就該如此悠閒。

好2食堂

商家地址：宜蘭市和睦路2-52號

商家電話：(03) 936-0257

粉絲專頁：https://bit.ly/3rFCcnV

營業時間：11:00-21:00

停車資訊：宜蘭市公所停車場





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