宜蘭礁溪美食「九宮格奶油麵包」IG瘋打卡　南法鄉村風烘焙坊＆餐館好唯美

到宜蘭礁溪去渡假放空，趁機造訪了礁溪當地的口袋名單店家，奶油麵包 礁溪旗艦店在IG上相當火紅，清一色都是九宮格奶油麵包的打卡照，成為礁溪人氣伴手禮之一！奶油麵包 礁溪旗艦店結合烘焙坊與餐館，無論是單純來買麵包或是選擇用餐都可以。

奶油麵包 礁溪旗艦店鄰近礁溪轉運站，一旁就有大型的收費停車場，搭車或是開車都很便利。

外觀頗有南法鄉村風的氛圍，許多遊客紛紛在門口合照。藍色大門就是烘焙坊的入口，選購麵包直接從這裡進入即可。

麵包出爐時間是10點。

店內也是滿滿的鄉村風。

超可愛的奶油麵包九宮格餐包，一人限購兩盒。

奶油麵包九宮格餐包(NT.140)標榜選用歐盟認證發酵奶油、日本鳥越製粉、純鮮奶等原料製作，36小時中種低溫發酵，常溫放兩三天也不會太過於乾口。

餐包沒有包餡，吃起來帶著淡淡的奶油香以及微微的鹹味，不是那種一入口就讓人眼睛為之一亮的驚奇，不過倒是蠻耐吃的，建議要烤過比較好吃。

難得來一趟只買九宮格餐包好像有點虛，同時選了一盒肉桂捲禮盒(NT.180)，一盒內有4顆，換算下來也不貴。

肉桂捲禮盒附贈兩種淋醬，太妃焦糖醬、肉桂焦糖醬。

肉桂捲建議品嚐時再烤過比較好吃，本身的肉桂味道不重，淡淡的，對沒有很愛肉桂的我來說剛好，重肉桂味的舊另外再加肉桂焦糖醬。

太妃焦糖聞起來好甜美，吃起來有焦糖香，沒有牛奶糖那麼甜，蠻喜歡的。

超愛黑松露，所以看到黑松露棍子(NT.95)忍不住帶上一根，黑松露棍子很有嚼勁，黑松露味道明顯，還OK。

九宮格餐包其實吃起來沒有太讓人驚艷的感覺，但往往簡單就是耐吃，淡淡的奶油香氣微鹹鰻順口的，加熱後再品嚐有稍微加點分，喜歡吃包餡麵包的話可能又不適合囉。

奶油麵包 礁溪旗艦店 The Bread & Butter Bakery

電話：03-987-0020

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段35號

營業時間：10:00~17:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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