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海上活火山「龜山島」開放登島　繞島賞鯨豚一訪夢幻牛奶海

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

面積約2.8平方公里的龜山島，位於宜蘭頭城外海約10公里處，這座孤懸於海上的活火山島，除了遠眺它，每年的3月1日至11月30日是龜山島開放登島的季節，這段期間在頭城的烏石港，各種如繞島、登島、賞鯨豚、登401高地等單一行程，以及2合1、3合1等行程可謂一籮筐。

▲龜山島的旅遊資源豐富，每年3月開島吸引許多遊客爭相造訪。
▲龜山島的旅遊資源豐富，每年3月開島吸引許多遊客爭相造訪。

▲遊客登島時，可順行探訪龜山島上的軍事坑道。
▲遊客登島時，可順行探訪龜山島上的軍事坑道。

龜山島目前已無居民入住，但島上仍可見到昔日的小村莊、寺廟、學校等建築，村莊旁還有一座半鹹水、半淡水的天然湖泊龜尾湖，島上也遺留有軍事坑道、標語，腳力好的話還可以申請登行401高地，眺賞龜首、龜尾等遼闊景致。而繞島中最受矚目的畫面除了龜首磺煙，因海底岩漿庫所造就的牛奶海，湛藍中帶著乳白、蒂芬妮藍色澤的海洋，既漂亮也神秘，讓人一見難忘。值得注意的是登島有人數管制，1天僅開放4梯次、每梯次450人，且週三不對一般民眾開放，想探訪一定要提早預約。

▲龜尾湖為一天然湖泊，相當靜謐絕美。
▲龜尾湖為一天然湖泊，相當靜謐絕美。

▲因海底岩漿庫所造就的牛奶海，既漂亮也神秘，讓人一見難忘。
▲因海底岩漿庫所造就的牛奶海，既漂亮也神秘，讓人一見難忘。

　

景點資訊

宜蘭龜山島賞鯨旅客服務中心

電話：03-9508199

網址：www.ez666.com

費用：龜山島約1.5小時的繞島費用500元；約2.5小時的賞鯨豚+繞島費用1,200元；

約3小時的登島+繞島費用1,200元，約4小時的登島+賞鯨豚+繞島費用1,600元；

6小時的登島+登401高地+環繞龜山島費用1,500元

龜山島 賞鯨 淡水

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