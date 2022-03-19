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台東市區隱秘咖啡據點　到ODDO COFFEE感受「怪豆」驚奇咖啡之旅

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

【ODDO COFFEE】位於台東市新生路上，從台東車站出發約10分鐘的車程即可到達，店門口被許多植物圍繞著，踏進店內便能聞到陣陣的咖啡香。

可看見牆上黑板寫的各式單品咖啡豆，老闆以有力的文字寫下當季風味最佳的咖啡豆，並細細介紹其獨特的風味，且店內的咖啡豆無不出自老闆之手，老闆既是咖啡師也是位烘豆師，偏好淺焙風味的咖啡，讓沖出的咖啡層次能因溫度、沖的方式而帶來不同的感受，每一杯都會有讓人喝了眼睛為之一亮的滋味，讓你認識到原來咖啡也可以這般有趣、獨特。

衣索比亞 古吉 山茶花(日曬)

喝咖啡前先聞一下感受咖啡香氣，而後品嘗的滋味連著嗅覺的衝擊會來的更強烈，像這支單品豆就有著豐富且強烈的花香與熱帶水果調性，讓人誤以為是在喝水果茶，淺焙的魅力就在於此，但也是要靠烘豆師的深厚功力了，若在此有喝到喜歡的豆子，一旁也都有咖啡豆可以買回家喔，畢竟好豆難尋。

熱拿鐵

原味的拿鐵不加入其他風味糖漿，更能品出咖啡與牛奶融合後的獨特魅力，而中淺焙的咖啡豆一樣能喝到不一樣的層次風味，再搭配著甜甜奶香，相當溫暖動人。

瓜地馬拉單品豆

老闆曾到瓜地馬拉旅行過，深知要喝到這產地好喝的咖啡真的很難，因為豆子的特性，能展現的區間比較窄，但一旦落於那區間便會讓人印象深刻，是老闆多次嘗試後的好風味，好奇的話也可點一杯來品嘗看看喔。

而【ODDO COFFEE】，怪豆咖啡，之所以會這樣稱呼，是因為老闆覺得自家的咖啡豆有別於其他訪間的咖啡館，所謂的「怪」也代表著獨特，有著不同的存在價值。

老闆當初毅然決然地辭掉了教師的工作，用一股對咖啡的熱情，開始學習、進修，至今也有十年以上的烘豆經驗了，除了享受咖啡帶給自己的驚奇感外，也享受在台東與客人互動、聊天的時光，來到台東旅遊，想品一杯咖啡的好時光，可以來【ODDO COFFEE】坐坐。若相信老闆的烘豆好手藝，在臉書也有提供咖啡豆下訂的表單可填寫喔，讓你在家就能品一杯好咖啡。

室內空間相當宜人、愜意。
室內空間相當宜人、愜意。

一旁有當季的特色咖啡豆可選擇。
一旁有當季的特色咖啡豆可選擇。

怪豆咖啡 ODDO COFFEE

店家地址：台東縣台東市更生路504號

店家電話：0988600065

營業時間：14:00-20:00(週日一公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3p8vpTu


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咖啡 拿鐵

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