宜蘭人激推的「新蔬食料理」　羅東聚餐大啖精緻素食合菜美味

近年來，國人對於健康養身的意識抬頭，吃素人口變多，而老闆也透露自己也從原本的飲食是葷食到現如今已經茹素多年了，所以在疫情期間，研發出一系列的蔬食料理，以葷食者的角度出發征服大眾的胃！

宜蘭礁溪非常受歡迎的無菜單餐廳「武暖中式料理」，從2002年創立至今，也有了許多經營方向的轉變。經營葷食料理長達17年時間，於去年五月更改為蔬食菜單，也正式更名為「武暖新蔬食料理」。如今已搬遷至羅東中華路上。

武暖新蔬食料理位在中山路上，一眼望過去外觀明亮、環境舒適，招牌白底黑字，非常素雅且簡單，與武暖想提供的核心理念，以最純粹簡單的食材提供給顧客。店家建議可以將車子停至羅東國中停車場或是公正國小停車場。

老闆秉持著健康、不添加加工原料的精神，堅持給顧客最好的選擇，共有二層樓，是在地著名的桌菜餐廳喔（建議能事先訂位，避免撲空！），也是家庭團聚、工商聚餐、親友聚會的好選擇。

武暖新蔬食點餐形式以套餐與單點為主，皆需要收取10％服務費。店家建議點餐以人數為參考依據，一人低消為300元，套餐部分有四人合菜、雙人合菜可選擇，其中又分為蛋奶素及全素，也可以依照想吃的組合點選。

「食因器而美，器因食而韻。」在武暖新蔬食內體驗到的服務、餐點、氛圍，甚至是器具、盤子，每一個組合都是有巧妙的設計與安排，互相相輔相成之下，才是使整體感受加分的狀態吧！

餐盤部分也是非常講究的，建議來用餐時，能好好觀賞讓餐點加分的餐盤，設計及製作大部分皆出自老闆兒子之手。過去也有不少團隊及公司會為此慕名來租借餐盤呢！

像是餐點上的合菜組合，也是經過不斷的安排與測試，基本上會以兩道口味重，搭配一道清淡的菜，所以在品嚐每一個組合時，每一道餐點不會互相搶彼此的風味，都能在各自位置上表現良好。

金杯芒果優格

是在四人合菜中的－〈家傳〉餐點，以酥炸餅皮為基底，先鋪上炸芋頭絲、生菜絲，再填入芒果、紅毛丹、鳳梨等等佐料，最後在淋上優格醬，清爽不膩口，像極了一件件的藝術品佇立著，好看又美味。

清蒸麻辣豆腐

光是製作就需要耗時三個小時、而蒸的階段則要兩個小時燉煮，才能使豆腐內鎖住麻辣湯汁的美味。口感軟嫩Ｑ彈，口味不會過於刺激，麻辣香氣真的會忍不住多裝幾碗飯！

蘭陽什錦菜承襲宜蘭國宴料理「西滷肉」做變化，在無肉的狀況下，要詮釋得像葷食的確是一門功夫！以蛋酥增添香氣，入口時能品嚐道蛋酥香之外，還有大白菜的甜味、去皮番茄的酸甜滋味，口味層次分明！

松露絲瓜麵

打破傳統觀念的創意料理，一條橢圓形的絲瓜，需要靠師傅的刀工及技術，才能有這樣如麵條般細長的松露絲瓜麵。料理方式先川燙30秒後，馬上冰鎮它再進行獨門醬料配方調配，才能造就清脆爽口的口感！十分好吃！

鐵板猴頭菇

以整個猴頭菇下去製作，採純手工拍打、塑形、醃製，需要耗費兩天的製成，接著再以蛋衣將其凝固，才能使口感鬆軟又不失嚼勁！配上鐵板醬汁，味道及口感讓人印象深刻。

武暖新蔬食以葷食角度去設計一系列菜單，打破傳統對素食根深蒂固的觀念：很油膩、添加過多加工物，甚至是口味不習慣等原因，所以刻意以健康蔬食及原形食材來製作重口味料理。未來更持續在蔬食料理耕耘，打破傳統觀念，將葷食很容易買到的餐點，改良成素食者可以吃的料理！

此外，武暖新蔬食最熱銷的是冷凍食品，都是需要事先預訂，最快約一週時間就可以拿到。商品類型多樣化，從配菜到小菜，甚至是想吃店家的料理，都可以買回家，無論是宴客、過年、慶祝，選擇武暖新蔬食，絕對不會讓你沒面子！

【武暖新蔬食】

地址：宜蘭縣羅東鎮公正里9鄰中華路77號1樓

電話：0905788588

營業時間：11:00–14:00、17:30–19:00（週三、週日公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3ojT02d





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