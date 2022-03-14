賞螢季來啦！火金姑的故鄉「小礁溪」免費賞螢導覽 4／1起絢爛登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】久等了，一年一度的賞螢季又將來臨，位於礁溪鄉的匏崙村是礁溪第一個透過公私協力合作的賞螢區，螢火蟲從海拔170到460公尺、綿延數公里，2022年度「火金姑的故鄉-小礁溪」活動，將於4/1～5/22登場，2021年首次辦理時共規劃了八場螢火蟲生態解說導覽，開放線上報名後，部分場次的名額於15分鐘內秒殺，全部場次在2個鐘頭內皆已報名額滿，後續第二波同樣快速額滿，足見民眾對賞螢活動的熱愛。

▲賞螢季開跑，「火金姑的故鄉-小礁溪」活動4/1～5/22登場。 圖：礁溪鄉公所觀光產業發展所_呂學麟老師／提供

▲2022礁溪螢火蟲活動，開放賞螢免費報名。 圖：礁溪鄉公所觀光產業發展所／提供

礁溪鄉匏崙村，每年4到6月晚間上演的螢火蟲閃光秀-螢瀑般灑落沿途山壁，看過的民眾都相當感動，是值得大力推廣的賞螢區，今年礁溪鄉持續辦理「2022火金姑的故鄉-小礁溪」，在賞螢路段-綠野仙境露營區外路口至小礁溪橋，計870公尺進行交通管制（4/1～5/22 17:00-20:00），期間公所辦理了6天免費賞螢導覽（4/23、4/24、4/30、5/1、5/7、5/8每日2場-共12場），報名系統將於4/7開放網路報名。

▲小礁溪賞螢導覽。 圖：礁溪鄉公所觀光產業發展所／提供

礁溪鄉長張永德表示，由於螢火蟲會受白光及黃光影響，但看不到紅光，為此於2017年將螢火蟲出沒路段換成「紅光」路燈，讓火金姑的生態得以永續；該活動希望在疫情後帶動礁溪夜經濟，也鼓勵礁溪旅宿業及伴手禮等觀光產業可共同參與盛會，以賞螢套裝行程及優惠行銷活動，共同帶動礁溪夜經濟及產業發展。

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