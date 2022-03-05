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2022礁溪龍潭湖「熱氣球嘉年華」3／26登場　升空俯瞰湖畔美景＋夜間光雕音樂會

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2022礁溪龍潭湖熱氣球嘉年華將於3／26登場。　圖：礁溪鄉公所-許勛量攝影／提供
2022礁溪龍潭湖熱氣球嘉年華將於3／26登場。　圖：礁溪鄉公所-許勛量攝影／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2022礁溪龍潭湖-第二屆熱氣球嘉年華」將於近日舉辦，活動包含熱氣球繫留體驗-湖畔升空俯瞰龍潭湖美景以及8顆熱氣球夜間光雕音樂會，光雕音樂會除了邀請知名歌手演唱外，還有繽紛熱氣球搭配著炫麗投射燈，照亮整個龍潭湖畔，不同於白天的璀璨色彩變化，美不勝收，邀請全台民眾一遊礁溪龍潭湖畔，感受礁溪優美山光水色及人文風情。

▲除了熱氣球繫留體驗，還有熱鬧的光雕音樂會。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲除了熱氣球繫留體驗，還有熱鬧的光雕音樂會。　圖：礁溪鄉公所／提供

熱氣球繫留體驗的時間為3月26日下午16:00-18:00（視現場氣候狀況調整），民眾可於14:30至熱氣球服務台排隊報名，並完成繳費（搭乘費用每人500元）即可搭乘熱氣球繫留，每人限領一張搭乘憑證，若遇天候影響無法搭乘，全額退費。

▲透過熱氣球嘉年華，感受礁溪龍潭湖最美饗宴。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲透過熱氣球嘉年華，感受礁溪龍潭湖最美饗宴。　圖：礁溪鄉公所／提供

夜間光雕音樂會（18:30～20:30）則邀請到明日之星、台灣那麼旺及超級紅人榜選秀歌手演出，3顆7層樓高之立球及5顆2層樓高的迷你球，搭配雷射燈光、音樂伴奏，點燃熱情，從不同的角度拍攝熱氣球冉冉升空的畫面，一張張如畫的美照，將是這次活動最好的紀念品，用不同角度紀錄礁溪之美。

▲除了可高空俯覽龍潭湖，夜晚光影投射更顯浪漫絢麗。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲除了可高空俯覽龍潭湖，夜晚光影投射更顯浪漫絢麗。　圖：礁溪鄉公所／提供

礁溪鄉長張永德指出，礁溪鄉擁有優美的自然風光與全台唯一的平地溫泉，2021年「礁溪溫泉」榮獲「2021台灣好湯-金泉獎」全國第一名殊榮；此外，辦理「2020礁溪龍潭湖-第一屆熱氣球嘉年華」活動時更湧入4萬人流，民眾及遊客來到礁溪搭乘熱氣球外，還可以體驗礁溪水質絕佳的美人湯，歡迎全國民眾與礁溪來場美麗邂逅，享受白天與夜晚全方位的旅遊體驗。活動相關內容將於「真愛趣礁溪」網頁公告。

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礁溪 熱氣球 溫泉

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