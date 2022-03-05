2022礁溪龍潭湖「熱氣球嘉年華」3／26登場 升空俯瞰湖畔美景＋夜間光雕音樂會
【旅奇傳媒/編輯部報導】「2022礁溪龍潭湖-第二屆熱氣球嘉年華」將於近日舉辦，活動包含熱氣球繫留體驗-湖畔升空俯瞰龍潭湖美景以及8顆熱氣球夜間光雕音樂會，光雕音樂會除了邀請知名歌手演唱外，還有繽紛熱氣球搭配著炫麗投射燈，照亮整個龍潭湖畔，不同於白天的璀璨色彩變化，美不勝收，邀請全台民眾一遊礁溪龍潭湖畔，感受礁溪優美山光水色及人文風情。
熱氣球繫留體驗的時間為3月26日下午16:00-18:00（視現場氣候狀況調整），民眾可於14:30至熱氣球服務台排隊報名，並完成繳費（搭乘費用每人500元）即可搭乘熱氣球繫留，每人限領一張搭乘憑證，若遇天候影響無法搭乘，全額退費。
夜間光雕音樂會（18:30～20:30）則邀請到明日之星、台灣那麼旺及超級紅人榜選秀歌手演出，3顆7層樓高之立球及5顆2層樓高的迷你球，搭配雷射燈光、音樂伴奏，點燃熱情，從不同的角度拍攝熱氣球冉冉升空的畫面，一張張如畫的美照，將是這次活動最好的紀念品，用不同角度紀錄礁溪之美。
礁溪鄉長張永德指出，礁溪鄉擁有優美的自然風光與全台唯一的平地溫泉，2021年「礁溪溫泉」榮獲「2021台灣好湯-金泉獎」全國第一名殊榮；此外，辦理「2020礁溪龍潭湖-第一屆熱氣球嘉年華」活動時更湧入4萬人流，民眾及遊客來到礁溪搭乘熱氣球外，還可以體驗礁溪水質絕佳的美人湯，歡迎全國民眾與礁溪來場美麗邂逅，享受白天與夜晚全方位的旅遊體驗。活動相關內容將於「真愛趣礁溪」網頁公告。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言