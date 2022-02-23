宜蘭頭城「復古麵線攤車」親民價美味　早餐來份轉角大腸麵線超滿足

頭城有什麼美食呢？這次發現了一間好吃又獨特的麵線攤車，位於頭城小鎮內。有著復古三輪車造型的「轉角大腸麵線」，販售國民小吃大腸麵線和赤肉麵線，自家手藝熬煮美味雋永的味道，每每想吃麵線就會想起它啊！

頭城兩天一夜的放鬆之旅，沒有按表操課的行程，讓我有更多時間發掘頭城小鎮在地的美好。依照慣例，在Google Map尋找那吸引我的美食，於是被「轉角大腸麵線」可愛的復古攤車以及高評價所吸引，就算我得為了它的營業時間，而破例早餐吃麵線我也甘願。當天從易居check out後，便直接步行到轉角大腸麵線，準備吃早餐。

轉角大腸麵線位置

2021/05更新：攤車已搬遷至頭城鎮青雲路三段242號。

麵線攤位於頭城小鎮北區頭城農會的對面，稍微偏離鬧區中心的住宅路邊。從頭城火車站走到攤車，步行約5分鐘內即可抵達。攤車沒有固定的招牌，而是以立牌代之，由於攤車周圍都是一般住家，更凸顯麵線攤車的存在感。

這天約10點多抵達攤位，日頭已漸漸抬升，闆娘體貼顧客內用的感受，在攤車前架起遮陽布擋風遮陽也遮雨，非常貼心。只是，拍不到攤車的全貌，讓我甚感可惜啊！

轉角大腸麵線攤販

攤車雖小卻獨樹一格，使用木作的材質仿古的紅棕色系，流露濃濃的古早味；將攤車微微改建，三邊多出的空間，一邊變成闆娘的廚房，另兩邊則成為客人的內用餐區；融入闆娘的風格和想法以及裝飾，賦予攤車新的生命，成為最獨一無二的轉角大腸麵線。

轉角大腸麵線菜單

轉角大腸麵線提供四種品項，以大腸和赤肉兩種料為主，價格平價親民。

清麵線：小$30 / 大$40 大腸麵線：小$40 / 大$50 赤肉麵線：小$40 / 大$50 綜合（大腸+赤肉）：小$40 / 大$50

品嚐轉角大腸麵線

我倆都點了綜合麵線，只差大小碗和有無香菜。

清理乾淨的大腸，滷得相當入味；先醃製入味的赤肉，不柴帶有嚼勁；選用手工紅麵線熬煮，滑順的麵線及順口的湯頭，搭配店家自製香辣油及胡椒粉，讓原味就很讚的麵線又多了另一種層次口感。嗜辣者，可依照自己的辣度增減。

用餐心得

「是好吃的麵線！」是我跟宅心中對轉角大腸麵線ㄧ致的評價，那是讓人當下猶豫要不要續碗、若到宜蘭想回為想回訪、講起麵線會想起它的店家。

而且用餐的同時，闆娘相當熱情與我們侃侃而談，更加不忘推薦個人在地的美食和有趣的事物，像是闆娘從小喝到大的萬里香紅茶，以及頭城老街南門路的土地公扭蛋，都是闆娘的真心推薦。感受到闆娘滿滿的熱情與好吃的料理，讓頭城之行心滿意足。

轉角大腸麵線

轉角大腸麵線粉絲團

營業時間：AM06:30~PM01:00

店休日：不定時，請參考粉絲團。

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段242號

文章來源：丸玩玩 FB：丸玩玩

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