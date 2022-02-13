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為你客製經典傳統「本丸」　花蓮「豬本丸食舖」早晚都能吃到熱騰騰暖心飯糰

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

【豬本丸食舖】位於花蓮吉安鄉中正路上，原為「傳香飯糰」改名後搬到新店址，為附近鄰里增添了早餐的新選擇，且不只上午時段，下午4點半後也都能吃到熱騰騰的糯米飯糰，非常暖心。

【豬本丸食舖】的飯糰種類多樣，以傳統古早味為出發，再提供不同的主食選擇，有傳統風味、招牌、鮪魚、打拋豬、胡椒豬，若吃素食的客人【豬本丸食舖】也有素食飯糰喔！選擇完主食再選擇要白糯米還是黑糯米，若想兩樣都吃到可以選擇混搭黑白米飯糰，價格一樣都是45元一顆，且包滿餡料的飯糰一大顆只要銅板價就可吃到，真的很佛心，難怪一早就有排隊人潮。

招牌口味

主食為火腿、香腸、培根3種做替換，搭配肉鬆、菜脯、油條等飯糰經典配料，現點現做現包，才能吃到脆口的油條香；咬一口是培根的香氣搭配老闆特選的肉鬆，還有外層炊煮剛好的Q軟糯米，咬得到白糯米的粒粒口感米飯，一點都不軟爛，香氣十足，且飯與內陷搭配的厚度比例很剛好，不會有吃到最後只剩糯米飯的空虛感。

綜合(傳統)口味

有肉鬆、菜脯、牛蒡、蛋、菜脯、油條等，豐富的配料搭配黑糯米的香氣，每一口都有不同的滋味，這就是吃飯糰時才會有的驚喜感，各個用料都有其特殊香氣，結合再一塊成為經典風味。

素食口味

不用怕素食口味可能會很單調，【豬本丸食舖】的素飯糰可選擇5種配料+油條或是6種配料不含油條，用料一樣很豐富，且搭配黑糯米香氣更盛，吃完不僅滿足也富有飽足感。

【豬本丸食舖】從原本的「傳香飯糰」改名後，在用料的搭配與選擇反而更有自由發揮的空間，除了增開下午時段外，近期也推出兩款便當，主食有打拋豬與胡椒豬兩款，希望在用餐時段能讓大家有更多選擇；在花蓮想吃傳統味的早餐，選擇【豬本丸食舖】為你搭配只屬於你的客製化「本丸」。

豬本丸食舖

店家地址：花蓮縣吉安鄉中正路一段151號

店家電話：0966743396

粉絲專頁：https://bit.ly/3f0U7Qe

營業時間：

6:30~售完（最晚12點）

16:30~售完（最晚19:15）


延伸閱讀>>花蓮吉安素食推薦│用天然食材築出素食湯頭的自然甘甜

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