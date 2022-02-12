冬日宜蘭一日遊好療癒！在期間限定日式澡堂喝草莓飲、在海的擁抱中迎向曙光

【圖／文：行遍天下】

宜蘭的「龜山朝日」被列為「蘭陽八景」之一，看太陽從海面上龜山島口冉冉上升，山、海、日構成一幅美景。雖然冬日並非觀賞的絕佳季節，但取其迎向嶄新一年的寓意，不妨安排一日遊程體驗蘭陽之美。

新春伊始，可驅車前往壯圍的永鎮海濱公園沙灘，面向身形最像烏龜的龜山島，看太陽緩緩地從海平面升起，雲朵從橘轉紅到日出躍升到海上將海染成一片金色的瞬間，身心靈都得到無比療癒。

▲當太陽緩緩升起時的震撼感動真的令人充滿希望。

另外也能就近在壯圍沙丘旅遊服務園區造訪邁入第三屆的壯圍沙丘地景藝術節，結合地景寓意所創作出的彩色作品，屹立在小山丘、沙丘之間，以「沙丘藝域」為主題並用農產品與生態景觀為靈感的6件作品，如《生生之德》是藉由魚類生息繁衍創造出的生命力、更有與日出呼應的《龜山朝日》作品都非常值得細細品玩。

▲《生生之德》作品屹立於小丘上。

▲壯圍沙丘地景藝術節也以龜山朝日做成了立體藝術裝置。

藝遊到嶄新開幕的「蘭陽原創館」裡，這是宜蘭第一座以原住民文化為主題的美學場館，改造自宜蘭縣政府舊員工宿舍，9棟歷史建築物裡展示著文創手工藝品、原民品牌服飾、手作DIY課程體驗與展覽，如以柴燒煙燻燒烤「1919原燒料理」手撕豬肉系列吃得到濃濃薰香與嫩滋味。而充滿阿美族蹦蹦球「PAFANA巴法娜」則以創意原民美食為主，更有「尤莉工坊」提供茶席、編織等活動；「Sinramat醒來吧工作室」則可免費穿泰雅族服飾拍照與DIY編織體驗；另「糰原飯丸」則吃得到部落傳統美食。

▲充滿煙燻香氣的手撕豬肉漢堡，是1919原燒料理餐廳的自信之作。

▲蘭陽原創館裡還能看到原民織布大師現場織布。

返家之前，一定要前往礁溪「巧遇」日本一番，由日本國民品牌「牛乳石鹼COWSTYLE」與宜蘭礁溪在地知名咖啡廳「咖啡浴FURO CAFE」攜手合作推出的期間限定CAFE，身為日本製皂大廠的牛乳石鹼從昭和年代就開始「贊助」大眾錢湯暖簾，這次也將浴場主題的咖啡浴變身日式錢湯，並一同推出很有喜氣感的冬限定美味，如草莓聖代冰淇淋生吐司、草莓冰淇淋氣泡飲、抹茶草莓蛋糕飲品等，彷彿陶醉在日式浴場風情裡卻又能盡情享受美味。

▲充滿浴場感的期間限定牛乳石鹼咖啡館。

▲與店家合作的草莓聖代冰淇淋生吐司超級美味。





景點資訊

壯圍沙丘旅遊服務園區-壯圍沙丘地景藝術節

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號

時間：即日起至2/28，藝術節作品展於戶外24小時開放





地址：宜蘭縣宜蘭市中山路二段430巷1號

電話：03-936-0098

FB：蘭陽原創館

時間：10:00-19:00

消費：醒來吧工作室繩結手環體驗150元





地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽街3號

電話：03-988-8056

FB：咖啡浴 FURO CAFE

時間：10:00-17:00（週二、三休），期間限定店至2022/2月底止





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