快訊

直播／今新增6本土案例、境外移入72例 無新增死亡

F16V殉職飛官陳奕 家人失事海域招魂

南端最美海岸步道！部落達人帶路　走訪原味「阿塱壹古道」、品嚐排灣料理

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

阿塱壹古道位於南迴公路終點，這條長達八公里且沒有公路經過的原始海岸健行路線，過去是原住民族打獵、商貿和遷徒的路徑，又因為軍事管制得以保留原始風貌，現已被列入自然保護區，為台灣南端留下最美的海岸步道。

▲漫步山海相依的阿塱壹古道，美麗的海岸景色讓心變寬了。（圖片提供：邸Tai Dang-創生基地）
▲漫步山海相依的阿塱壹古道，美麗的海岸景色讓心變寬了。（圖片提供：邸Tai Dang-創生基地）

　

阿塱壹古道入口聽故事很療癒

一行人帶著部落邵姊特製的「伊途慢活」點心盒，飲過迎賓小米酒，跟著阿塱壹古道導覽員走一小段古道，即使只短短散步一小時，卻已深刻感受古道對於排灣族人的意義，以及族人守護這片石頭海岸、壯麗頁岩的用心。

一眼望去綿延無盡的南田海岸，布滿大大小小被海浪拍打侵蝕後的鵝卵石，山上掉落與海上漂來的枯木點綴，輔以石頭滾動、海風聲響，成為最療癒的感官體驗。古道一邊望海，另一側是林投簇擁的山景，竹柏、恆春福木、臨海植物草海桐沿岸遍佈，樹蛙、陸蟹、綠蠵龜皆蘊藏其中，自然萬物在此交會縫合，旅人的心也與原味山海緊密融合。

▲喝一杯迎賓小米酒，跟著導覽員走訪阿塱壹古道。
▲喝一杯迎賓小米酒，跟著導覽員走訪阿塱壹古道。

　

安朔部落串珠　部落料理親近土地

阿塱壹(Aljungic)是達仁鄉安朔部落的舊稱，短暫的阿塱壹古道入口導覽結束後，透過職人工藝與原鄉美食，旅人繼續感受安朔部落的美好。位於安朔村復興路的「馬古少工作室」，是麗萍姐將兒子的飲料店重新改裝的排灣族串珠體驗教室，「馬古少」在族語中代表「渴了嗎？」，幽默風趣的麗萍姐和愛說故事的Vuvu，透過串珠教學傳遞排灣琉璃珠的深刻含意，無論選擇獵人需要的勇士之珠或是象徵守護的眼睛之珠，每個旅人都能在此完成自己專屬的琉璃手鍊。

▲參加安朔部落「馬古少工作室」的體驗課程，有蕭麗萍老師親自傳授排灣族串珠技藝。
▲參加安朔部落「馬古少工作室」的體驗課程，有蕭麗萍老師親自傳授排灣族串珠技藝。

阿塱壹古道的導覽員羅貝雯，也是「阿塱壹部落廚坊」的主廚，擅長以排灣部落的農作物入菜，藉由水煮、煙燻等「不煎炸」的方式，烹調排灣風味的健康料理。無論小米包裹醃肉的a-bai， 8小時柴燒小火燻烤的燒肉，鮮脆爽口的蔬果沙拉配菜，都十分美味。來這裡用餐，還能認識排灣農作三寶：俗稱勇士豆的「樹豆puk」、富含礦物質與蛋白質的「紅藜djulis」、排灣族人的主食「小米vaqu」，感受取之於大地、珍惜土地的部落情懷。

▲位在安朔部落的阿塱壹部落廚坊以花環迎賓。
▲位在安朔部落的阿塱壹部落廚坊以花環迎賓。

▲以排灣部落農作物入菜的「阿塱壹部落廚坊」，從主食到配菜都兼具美味與健康。
▲以排灣部落農作物入菜的「阿塱壹部落廚坊」，從主食到配菜都兼具美味與健康。

　

景點資訊

縫迴山海旅遊平台

地址：台東縣達仁鄉復興路9鄰14號

電話：089-702-249

網址：ttdaren.rezio.shop

遊程：「阿塱壹入口尋訪五感饗宴與創作—加碼藜饗市集」1,300元起；「走讀土坂部落野菜料理教室—加碼紅藜饗宴」1,100元起；「山中秘境巡禮排灣獵人體驗—加碼藜饗市集」1,300元起

　

馬古少工作室

地址：台東縣達仁鄉安朔村復興路76號

電話：089-702-050（體驗串珠請先預約）

FB：馬古少工作室

時間：09:00-17:00

　

阿塱壹部落廚坊

地址：台東縣達仁鄉安朔村116之1號

地址：0958-090-180、089-702-135（用餐請先提前一天預約）

時間：11:30-13:30、17:30-19:00（週一公休）

FB：阿塱壹生態旅遊-農產眠宿風味餐文化體驗

消費：個人套餐350元起

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

古道 市集 公路

延伸閱讀

「阿塱壹古道」鬆綁 3月後開放增至每日300人

走訪阿塱壹原味山海感官洗禮 品嚐安朔部落不煎炸料理體驗原鄉情懷

屏東縣綠鬣蜥肆虐 去年聘達人抓捕近2萬隻

車子油箱加滿比較耗油？達人試算結果：不加滿風險更大

相關新聞

南端最美海岸步道！部落達人帶路　走訪原味「阿塱壹古道」、品嚐排灣料理

阿塱壹古道位於南迴公路終點，這條長達八公里且沒有公路經過的原始海岸健行路線，過去是原住民族打獵、商貿和遷徒的路徑，又因為軍事管制得以保留原始風貌，現已被列入自然保護區，為台灣南端留下最美的海岸步道。

12間宜蘭「蘇澳平價小吃」大盤點！老字號手桿麵、米粉羹，還有30元銀耳蓮子湯

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 提到宜蘭蘇澳，想必大家對於蘇澳交流道一旁的蠟筆城堡觀光工廠絕對不陌生吧？以及蘇澳冷泉，再來就是台灣前三大漁港-南方澳漁港，南方澳漁港這一區的小吃美食很密

宜蘭員山水上莊園！入住最新Villa房型1泊2食　瀑布盪鞦韆、煙火秀超浪漫

udn走跳旅遊／jason 宜蘭親子景點住宿推薦，園區內最著名是瀑布鞦韆打卡熱點，透明咖啡屋、落羽松及最新的教堂，太好拍了。有設置戲水區、玩沙區，讓小朋友玩得不亦樂乎，入住最新villa一泊二食

「2022花蓮太平洋燈會」1／26雙燈區開展！虎年主燈＋8大展區，還有璀璨煙火秀

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年新春來花蓮必逛的「花蓮太平洋燈會」活動，將於1月26日至2月24日就在太平洋公園南濱段及壽豐鄉鯉魚潭風景區盛大展出！ 2022年燈會特別邀請設計教父陳俊良擔任藝術總監，

溫泉、鐵道、森林步道！宜蘭「太平山森林遊樂區」五大園區景點攻略這樣玩

太平山國家森林遊樂園是宜蘭熱門的玩樂景點之一，全區佔地1.2萬公頃，海拔2000公尺，曾是台灣三大林場之一，從日治時期開始伐木至今，也已超過了一百個年頭。在這座富有歷史的森林遊樂區中能欣賞壯麗的山景、眺望一整片的遼闊雲海，山層裡不時有雲霧繚繞，頗有神秘的氛圍，冬天更時常降雪變身冰雪童話世界，吸引大量旅人前來。而在佔地廣大的園區中包含了多條森林步道、天然溫泉、鐵道樂趣等景點可以發掘，ReadyGo在其中精選了五點必拜訪的景點與路線，不藏私分享給你！

花蓮免費親子樂園！坐復古火車、挑扁擔　穿越50年代來場懷舊旅行

udn走跳旅遊／LUCAS阿嬤愛旅行 阿嬤帶著讀小一的Lucas玩花蓮新城鄉「地耕味-玩味蕃樂園」，走進50年代的懷舊時光，大人回味小孩也玩的超級開心，一點都沒有代溝。濃縮50年代花蓮街景、農村

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。