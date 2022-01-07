馳騁在花蓮縱谷！親子「單車旅遊路線」推薦 走訪平地森林秘境再品原鄉味
【圖／文：行遍天下】
花蓮縱谷中區最熱門的自行車旅遊，就是從光復糖廠出發的環狀騎乘路線。糖廠附近的馬太鞍溼地、大農大富平地森林以及阿美族人聚集的太巴塱都是深具特色、風格強烈的景點，這三條路線可以串聯也可考量體力擇一，是非常理想的親子單車旅遊路線。
光復糖廠有松錳租車連鎖，讓單車旅遊更便利。這趟自行車旅程我們就以糖廠為基地，走訪大農大富平地森林沿途景點再轉往太巴塱品嚐無菜單料理，下午到馬太鞍溼地聽導覽、玩體驗。
大農大富平地森林園區擁有1250公頃的森林，種植楓香、光臘樹、欒樹等台灣原生樹種，沿著自行車道漫遊有森林探險的氛圍。秋冬是最美的季節，楓紅加上遍地落葉，充滿冬季的蕭瑟情境，林務局在這片廣袤的森林裡規劃完善的自行車路網，有南環、北環兩條主要路線，北環設置遊客中心、裝置藝術景觀區與花海區，是遊客比較常走的經典路線。
太巴塱部落是花蓮阿美族的主要聚落，部落裡有漂亮的彩繪牆、歷史建築、傳統祖屋與優美的稻田。騎著單車穿梭巷弄，感受部落純樸風情與自然風光，了解阿美族文化，並品嚐部落裡的阿樂樂代餐廳供應無菜單法式料理。
馬太鞍溼地終年湧泉不斷，造就特殊的濕地生態，在地阿美族人發展出特殊的「巴拉告」捕魚與水生作物為主的農、漁生活方式。溼地裡單車路網規劃完善，還有觀景台、涼亭等設施，行程最後來到欣綠農園，體驗傳統捕魚、搗麻糬品嚐阿美族風味餐，為一整天的行程畫下圓滿句點。
單車道TIP
難易度：初級
適合族群：親子
長度：光復糖廠到馬太鞍溼地約2.5km、馬太鞍溼地到大農大富平地森林約8km、大農大富到太巴塱約8km
租車資訊：光復糖廠松錳租車
地址：花蓮縣光復鄉糖廠街19號
電話：038-706-698
時間：09:00-17:00
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