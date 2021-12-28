冬山單車小旅行！ 廢墟中品味法式美食、鑽入祕境沙灘與巨大龜山島相遇

【圖／文：行遍天下】

冬日暖陽煦煦照射蘭陽平原，不過熱、不寒冷的這段日子裡，適合乘著風，用低速的角度看蘭陽風景。從冬山出發開始的單車小旅行，是一段與自己對話、和朋友好好相處的找祕境之旅。

▲冬山自行車道完善鋪設，途中有多個可停留休息、坐看冬山河景的小站。

沿著冬山河、冬山自行車道完善的鋪設，順著河岸前往太平洋，沿途經過親水公園、傳藝中心，甚至發現古橋與跳躍出冬山河的小魚，都是再可愛不過的驚喜邂逅。自行車道的盡頭再往海邊去，秘境沙灘前跟好大的龜山島相遇，河海交界的浩蕩與澎湃海浪，身心都舒展。夜晚則鑽入與礁溪晶泉丰旅合作的野奢東風綠活露營地，在銀河星空與小營火的陪伴下，大啖晶泉丰旅最知名的壽喜燒火鍋，野菜、肉品與道地的壽喜燒吃法，讓人暖呼呼、飽嘟嘟地滿足於森山綠活的露營地之中。

▲沿途遇到傳藝中心的遊船，揮揮手跟遊客打招呼吧！

▲冬山河出海口的秘境沙灘，可以跟巨大龜山島相遇。

▲東風綠活露營地在悠哉客廳帳裡跟好友來場對談。

再往近來格外受到矚目的壯圍地區探訪，在一棵棵古樹老屋下竟然遇見廢墟餐廳悄悄被樹包圍著、營業著，聆聽廚師與主人們如何從廢墟中找出地方創生的新價值，並在荒煙漫漫中嚐一口創意的法式料理。然後，帶著緩慢的心到壯圍海岸邊，再次與龜山島相遇之際，在漂流木藝術創作盪鞦韆的搖擺之間，找到一段與自我對話療癒的時光，盪高高的龜山島天際線、蘭陽的天空藍，都是最佳解憂配方了！





單車道TIP

難易度：初級

適合族群：親子、朋友

長度：從冬山火車站到輕水防潮閘門，單程約9km，建議可採取右去左回路線。（目前火車站前開始的車道有架高工程，建議從珍珠社區開始上自行車道）

租車資訊：冬山火車站前

基本自行車100元起（不限時）





兩輪兜風探索

隱隱於宜蘭，冬山小鎮是最悠哉的祕境之地。順著冬山河，在小鎮裡騎著車，環繞著冬山河左右岸的自行車道裡，自在悠遊，跟河畔的小魚、岸上的小鳥不期而遇，並且在祕境的沙灘裡，看冬山河與太平洋相遇的故事。

STOP1：冬山自行車道

起自冬山車站、終點至輕水防潮閘門，沿著冬山河潺潺流水騎乘的自行車道，被稱為全宜蘭最美單車道。建議可從右岸去左岸回，沿途經親水公園、宜蘭代表地景鮮紅色利澤簡拱橋、傳藝中心，直到冬山河出海口。

DATA

位置：冬山車站起點、輕水防潮閘門為終點。有左岸與右岸兩條路線24小時。

資訊：租車請至冬山車站、珍珠社區均有腳踏車店可租賃。

STOP2：冬山河出海口神祕沙灘

騎乘單車到達自行車道盡頭後，可再循著小徑往海的方向，神秘沙灘就在小徑盡頭，走出防風林後，巨大的龜山島躍於眼前，左邊更有冬山河匯流的壯觀畫面，非常值得造訪與悠哉停留。

DATA

位置：宜蘭縣五結鄉季水路底，循小路至底出防風林即是出海口。

STOP3：東風綠活

藏身冬山秘境山林裡，被譽為全台絕美野奢露營營地之一，特別與晶泉丰旅合作共同推出住宿方案，能夠住在四人也很寬敞的「神殿帳篷森與夢」裡頭，蓋著可愛品牌Logos的睡袋，夜晚大啖晶泉丰旅知名三燔本家餐廳的壽喜燒，超級享受。

DATA

地址：宜蘭縣冬山鄉中山路769號

電話：03-958-7511

時間：以預約時間為主，一定要預約

資訊：《晶泉丰旅 x 東風綠活Oriental Green》專案，凡入住飯店即贈東風綠活豪華露營4人帳平日兌換券、並可加購壽喜燒至營地享用，詳情以晶泉丰旅官方公佈的為準。

STOP4：廢墟餐廳

來自「稻田裡餐桌計畫」創辦人廖誌汶的推動，改造壯圍廍後社區的仁愛新村，這裡是大陳島居民移居台灣時的眷村，多半成廢棄房屋後由他們進行溝通與改造。並找來年輕主廚葉書佑接下廢墟餐廳主理人，年輕思想與活化社區的概念並進，把漂流木與廢墟打造成品味食尚法餐的場所，廢墟中也荒出好味道。

DATA

地址：宜蘭縣壯圍鄉仁愛新村31號

電話：0925-590-628

時間：11:00-14:00、17:30-20:00

消費：法式套餐800元

STOP5：漂流木盪鞦韆

同為廖誌汶的創舉，起因於颱風過後壯圍廍後社區總有漂流木擱淺，團隊進駐時就地取材作成了可以在海邊迎風搖曳的盪鞦韆，遠處是龜山島昂首的正側方，盪著盪著就像飛向天際一樣，十分療癒。

DATA

地址：宜蘭縣壯圍鄉廍後路仁愛新村底

時間：24小時，天黑後不建議前往

消費：免費

STOP6：晶泉丰旅

除擁有北台灣第一座無邊際溫泉泳池外，每房更都設有半戶外溫泉池，是礁溪最人氣的溫泉飯店之一。本季邀來微型雕塑藝術家林儀君駐村，用飯店淘汰浴衣結合日本刺子繡縫線技術，讓住客都能在手縫之間找回與自我對話時光與獲得獨一無二藝術美的作品。

DATA

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號

電話：03-910-0000

網址：www.silksspring.com

資訊：林儀君「當我拼湊我自己」體驗活動為住客免費參加。即日起至2021/12/30止，16:00-17:30，日期以飯店公告為準。





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