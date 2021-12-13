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宜蘭2大「山水畫仙境」美瘋！礁溪三層坪農塘爆紅、明池落羽松靜謐解憂

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@yijiun_lee授權、IG@monika115419授權
圖／IG@yijiun_lee授權IG@monika115419授權

隨著天氣轉涼，全台各地悄然迎來落羽松變色的唯美季節。除了中南部的熱門景點，宜蘭礁溪近期有處新秘境，階梯式的潺潺流水搭配金黃美景免費開放，壓倒性的美度吸引大批人潮朝聖，然而爆紅後引發亂象導致地主不滿，今天要跟大家加碼分享停車點及注意事項，並加碼湖光山色的明池落羽松，2大宜蘭如詩如畫的景色清單必收。

三層坪農塘

圖／IG@yijiun_lee授權
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全台首創階梯式農塘「三層坪」由農委會水保局整合私有土地打造而成，日前正值落羽松變色，偌大的清幽環境令人驚艷，彷彿闖入山林仙境。依照地形堆疊的流水成為許多人爭相拍攝的構圖亮點，園區內亦有多處落羽松角落隨拍隨美，站在拱橋上欣賞湖水與金黃景致的倒影美如畫。

圖／IG@yijiun_lee授權
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圖／IG@grant1980123授權
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然而夢幻場景近期因遊客前往，而出現包含交通阻塞、周邊草皮被踩成爛泥，甚至有人為打卡跨越農塘等危險事跡，令地主放話如亂象不改善有可能封閉園區。而水保局表示，此農塘屬水利灌溉而非遊憩風景區，因此並無特別規劃大型停車場，若欲前往建議可於大礁溪橋附近停車場停車，再步行進入。提醒大家如希望未來有機會親眼見證這片優美地點，務必自重並遵守規定。

地址：宜蘭縣礁溪鄉二結路3之3號
營業時間：08:00-17:00

明池森林遊樂區

圖／IG@monika115419授權
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而宜蘭力麗馬告生態園區內，其實還有另一遺世版明池森林遊樂區，隨著落羽松轉紅正值秋冬巔峰顏值，預計截至12月底都能賞見最美風光。站在雲霧繚繞、山林環繞的高山湖畔前，得以遊賞翠綠、橘紅交疊的落羽松美景，加上水上涼亭像極了一幅人間山水畫。

圖／IG@monika115419授權
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此外，明池內也依山勢建有森林童話步道，若至蕨園內不僅能沐浴在芬多精，整齊規劃的木棧道亦是美拍景點，另有明池神木、精美庭園等著大家一窺壯觀景色，快收入清單找時間來場放鬆小旅行。

地址：宜蘭縣大同鄉英士村明池山莊1號
營業時間：08:00-16:30

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