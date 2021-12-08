想在台東都蘭過日子！造訪台11線上最有趣的路邊攤　在海灘吹海風拾撿漂流木

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-11-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 我在玩-玩冰箱、都蘭糖廠、洛恩米薩克 Roen Misak。 都蘭部落'Atolan地處海岸山脈山麓，倚靠著阿美族的聖地都蘭山，面俯湛藍遼闊的太平洋，山與海終日繚繞的韻律，為這座阿美族部落的村子吟唱出活潑、踏實、親切的生命力。 我總覺得，都蘭部落最迷人的並不是那種放空耍廢純chill生活，而是人與人之間很純粹的結識、付出真心的交流，一起談天說地，享受大地贈與的一切，那才是最美好的畫面。 一天慢步調感受都蘭部落、藝術、當地住宅地的生活，一天放開身心好好感受都蘭的山和海！ 真正生活在都蘭，是沒有什麼懶人包，而是跟著感覺走，想吃哪一種風味料理？想往山中攀多高？想往海裡衝幾回？想找書店？想喝酒？想找朋友聊天？只要你準備好了，儘管開口，都蘭會用她最美好的方式回應你！

第 1 天

我在玩-玩冰箱 | 2 小時

身為一個熱愛原型食物的人，實在是不能錯過這間被稱作台11線上最有趣的路邊攤，他們家的早午餐盤吃得到超過15款的蔬果蛋肉等食材、香Q手工麵包和創意又美味的手工果醬；不得不稱讚一下，連烤雞小腿、微厚培根、烤南瓜這種需要一點巧思與耐心的料理都很美味！ 店老闆三不五時會來關心，教我先拿一片麵包，裹一層青醬+番茄+水煮雞胸肉片、一層優格醬、一層鳳梨醬，這mix在一起的鹹甜滋味，再加上有點身處原始叢林與台11線路邊攤的感官衝突，讓都蘭第一站的就充滿喜悅啊！！

都蘭糖廠 | 2 小時

都蘭糖廠各廠間都保有藝術文化氣息，提供都蘭部落人士、文藝團體進駐，販售餐食或手作品，繞上一圈，沒有都市文創園區太過商業的商品，反而是繽紛絢麗色彩堆疊而成的大小創作；你會知道，你買到的不是以商業賺錢為誕生目的的，而是為了向世人展現人生而美好為誕生目的的！ 如果想吃早午餐，可以到都蘭小房子；如果想吃午晚餐，可以到田口山居食酒酒屋；如果想喝咖啡冰品，可以到日式老屋空間的糖廠咖啡屋；園內還有數間倉庫展出藝術家作品，如漂流木雕大型家具、畫作、皮件、文具小物等，也可以去逛逛好的擺手創藝術小店！

洛恩米薩克 Roen Misak | 2 小時

都蘭部落有許多視野極佳的海景咖啡廳，但我對於靠近都蘭國小的洛恩米薩克特別鍾情，深深被牆上一幅幅早年老闆爸爸(洛恩 Roen)被徵招到高砂義勇隊出征新幾內亞的故事，以及數個阿美族諺語故事所吸引。 待在這裡一個下午，會讓你看見阿美族都蘭部落的美、靜、浪漫，來盤義大利麵，簡簡單單聽著老闆們分享他們所認知的都蘭故事，你很輕易地理解他們經歷的那些，沒有過度矯飾，只是平凡平淡的家人生活。

田口山 居食酒 大阪燒 無國籍 | 3 小時

曾在台北溫州街開店，後來還是落腳到了台東都蘭，是由落花鉎女主人掌廚，大阪燒、炒烏龍麵、煮物、烤物、以及各國酒水。 來到田口山這天剛好有點冷，女主人升起了營火，我們就跟鄰座一邊烤火一邊聊天，談談天氣、浪況、最近的創作點子，再喝上一口酒，幾個小時過去了，當星星都高掛山頭另一邊，大家才依依不捨分別，這樣的生活，真是很都蘭！

第 2 天

鉛橋海灘 | 3 小時

前天已經先跟田口山和落花鉎男女主人看氣象，隔天會是適合衝浪的好天氣，就買了農會前的店小二紫米炒雞肉飯糰和奶茶，來到船橋海灘一邊吹海風、看日出、一邊享用早餐野餐&看帥哥美女們衝浪！ 太幸福了！！！ 同時，我還接了一個任務，就是學習辨識&撿拾適合柴燒的漂流木，讓馬上就要迎接冬天的田口山客人有充足柴可燒，要挑選木頭仍硬，而非已被蟲蛀掉的，是不是很有趣！一開始撿就不想停了！也一邊淨灘！

達卡兒陶甕烘焙咖啡館 | 2 小時

衝浪結束後，先回民宿收拾，再跟著都蘭朋友來到半山腰隱密的達卡兒陶甕烘焙咖啡館！ 我們一人拉一人，一整間原本不認識或不熟悉的朋友，一期一會相聚喝著彼此手沖咖啡（本來應該是老闆沖給我們喝，但大家太想靠自己衝一壺然後跟每一位分享自己的選豆和手沖技術） 只能說達卡兒本身烘豆品質很好，所以喝到每一杯風味層次鮮明，好喝又有趣，但！我還是要推一下，使用單品豆沖的拿鐵真的要點一杯來喝，超級超級超級好喝的！！！

POOZ新蘭灣柴燒窯烤披薩 | 2 小時

來海邊，怎麼樣都會想來一盤海鮮披薩，再配上在地好喝的果汁冰茶，今天喝的是鳳梨冰茶！ 開心的冰茶！開心的都蘭假期！送給你！！！

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