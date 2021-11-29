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冬山最新古早味！宜蘭排隊美食「阿桶嬤糬」首家實體店登場，烏龍茶麻糬軟Q超驚豔

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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宜蘭在地排隊小吃「阿桶嬤糬」起初以小餐車形式營業，主打純米手工的各款口味麻糬、蕨餅，年輕老闆手藝傳承自阿嬤，除了羅東的攤位，日前最新於冬山開設第一家實體店鋪，讓當地人或遊客口袋名單再添一處濃濃台灣味的美食。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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「阿桶嬤糬」冬山創始店即日起開幕，位置就在冬山老街郵局旁，亦是阿桶阿嬤早期販售麻糬的地點，阿嬤年事已高後由老闆自告奮勇接手，並以阿嬤名字為招牌，品牌標誌更以阿嬤招牌笑容為設計，創意包裝卻不失原有的特色，就連店裝亦走復古質感氛圍，成為打卡新亮點。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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「阿桶嬤糬」每日新鮮製作純米手工麻糬，強調無添加防腐劑，除了有經典必吃的原味白麻糬、黑糯米打造的「黑金麻糬」及香氣四溢的「芝麻麻糬」，獨特的「正福烏龍茶麻糬」更是令人驚艷。這款不僅加入烏龍茶揉製，外層還沾滿沾著正福茶園特製烏龍茶粉，讓宜蘭ㄚ欣的美食日誌直呼茶韻彷彿現泡的烏龍茶，絕對是造訪必點。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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值得一提的是，雖然阿嬤已退休，每日仍會在現場控管品質，而沾粉提供吃得到顆粒的花生粉及芝麻粉，真材實料沾起來更美味，亦能選擇綜合一次滿足兩種風味。不僅如此，若自備容器購買手工麻糬自行DIY，還可加量不加價，喜好大份量的饕客必筆記。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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除了麻糬，「阿桶嬤糬」也販售純米製作的「正福紅茶米蕨餅」，融入本土蜜香紅茶的米蕨餅最後裹上黃豆粉，整體口感更Q彈；而鹹食控也有「包仔粿」可選擇，黑糖粿夾滿新鮮炒好的蘿蔔絲、台灣黑豬肉末、埔里香菇、頭城小蝦仁等食材，每口都是鹹香滋味。提醒大家每日販售品項不固定，數量有限、賣完提早關店，最晚可在前一天20:00前事先預訂。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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阿桶嬤糬 冬山創始店

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路173號（全家對面、郵局旁）
營業時間：13:30至完售（預定取貨時間14:00-17:00）
公休時間：週二、三，以阿桶嬤糬官方粉絲團為準

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