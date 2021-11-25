「花東雙濱」追山追海旅行！金剛大道、海蝕洞步道、海岸第一排咖啡廳太療癒

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-11-06 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 黎明紅茶、大石鼻山步道、北迴歸線標碑。 花東雙濱生活，又是看山又看海！ 進入了花東雙濱地區，花蓮豐濱和台東長濱，一路上的房舍和車子都變得比較少，畢竟雙濱幾乎是全台灣最最最遙遠到達的地區；從花蓮市區或台東市區開台11線過來都約1.5-2小時，即便是從花東縱谷開台11甲線的山路約1小時，更不用說公路客運幾乎是一小時一個班次的情況！ 不過，路途遙遠絲毫抵擋不了奔向自由自然的心，於是，兒時那首「我家門前有小河後面有山坡」的版本，再而立之後，終於可以唱成「我家門前有太平洋後面有金剛山」了！ 雙濱沿路風景美不勝收：山稜線的大石鼻山步道、海蝕洞的石門山和石梯坪步道、以及私藏的兩間海岸第一排咖啡廳：星龍花園和項鍊海岸工作室；在人生日常忙碌之餘，可以安排一個留白喘息的追山追海旅行，你一定會是非常享受切充電滿滿（當然網美照片也拍不完了啦！！！） 歡迎，來雙濱度個假！

黎明紅茶 | 30 分鐘

起了個大早，必須要來一盤古早味早餐，不太餓的小胃人可以點九層塔蛋餅配紅茶豆漿；透早也要吃飽飽的人可以點蘿蔔糕配杏仁茶！ 然後不得不稱讚一下，怎麼有老闆早起還能心情愉悅，服務親切，黎明紅茶的老闆夫婦根本能夠開啟美麗心情的一天！但請旅人還是要有禮貌，無論是排隊、詢問、甚至道早安唷！

大石鼻山步道 | 1 小時

騎了40分鐘，直接進入豐濱領土；趁著7點多太陽還不毒辣，趕快登上大石鼻山步道，趁其他網美還在吃早餐時，霸佔這條輕鬆卻遼闊美景的無邊際海景步道吧！ 大石鼻山步道一開爬，會是好多好多的樓梯，全程一共有三個涼亭，可以稍作休息打牙祭，另外也記得放慢腳步，欣賞及聆聽太平洋的浪濤，海天一色迎著太平洋的風，值得造訪駐足停留。

北迴歸線標碑 | 30 分鐘

來過花蓮海線的人，一定都有跟北回歸線拍照的經驗；再經過這麼多年，重回這個地景，發現她依然是台11線超熱門的地方！ 小時候覺得北回歸線好高、好高，現在再訪，站在地景之側，想像著熱帶和溫帶不同溫度的差別，更加提醒自己與友人，尊重環境、守護地球的重要，若是這條線的區隔愈來愈不明確，那麼地球該怎麼永續運轉下去呢？ 另外北回歸線對面兩側的小吃攤，販售簡易餐點像是炒麵、牛肉麵甚至香噴噴的馬告香腸和山豬肉，但海岸線第一排景觀無敵，再加上吹著風，雙濱lifestyle我來啦！！

星龍花園 | 2 小時

位於台11線當地居民小徑的星龍花園，收費採每一人頭150元入園費，可抵園內消費，準時開門時就抵達的我們，有好多席位區可以挑選：雙人海景第一排、雙人懸崖邊第一排、海景涼亭長凳、山林半露天景觀區等，待餐飲上桌後，座位仍可變更，相當便民，但還是記得，做個有禮貌的旅人，對等善待老闆悉心照料的園區唷！ 話說，騎了1.5小時，現在喝杯冰涼桂花蜜香紅茶的我，在海風吹撫下，實在想要午睡了～

金剛大道 | 30 分鐘

我太喜歡金剛大道了！！！ 金剛山怎麼可以壯闊成這樣，幾乎是所有探險旅行的電影場景都會呈現的大山大海景象，都同時發生在金剛山了。 金剛大道最厲害的就是那一條筆直且依山傍海的公路，兩旁沒有電線杆，秋季時分還有黃澄澄的梯田，你可以在入口處往山巒看去整條公路，也可以站在公路終點往太平洋看去整條公路，熱愛拍照的人絕對是不要錯過金剛大道呀！！

石梯坪 | 1 小時

返回了花蓮豐濱，石梯坪也是大家再熟悉不過的風景區，只收停車費而沒有門票的設計，成為許多海線旅人和環島旅人補給站！ 玩了一整天，還看不夠太平洋嗎？趁著太陽還沒下山之前，拍奇岩、拍海灣、拍遼闊海線視野，以及一起吹海風走走吧～

項鍊海岸工作室 | 2 小時

一直是口袋名單的項鍊海岸工作室，除了店名優美，店內收藏許多用色大膽的藝術創作品也是讓人用另一種方式看見太平洋的美！ 每人入園需要先點一杯飲品，咖啡、果汁或每日不定的手作甜食，點完過後就可以找個喜歡的席位坐下，或是好好聽著與人體腦波頻率相同的海浪聲，會讓人感受心平氣和唷！ 但我還要分享一下，令人驚艷的是海岸邊，那兩條半月型搭起的盪鞦鞦，搖盪著幾回，就會不小心分不清楚是夢境、是童話，還是正在發生的現在！

055龍蝦海鮮 | 1 小時

每次來花蓮一定要吃！完全就是大推055龍蝦海鮮餐廳！！！ 一隻新鮮現殺的龍蝦550元，可以做清蒸或蒜蓉，但難得吃到這麼新鮮的食材，不用清蒸好好品嚐實在對不起自己！ 除了吃龍蝦、鮑魚、紅蟳、九孔、透抽、白甜蝦，也吃得到每日現撈ㄟ海釣魚，但我也很推薦點一盤鮮蛤湯，豆腐蛤蜊用料豐富又新鮮，一桌吃完超滿足！ 只是客人真的很多，沒訂位的話，請多點耐心排隊唷！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：花東雙濱｜山稜線步道、海蝕洞步道、海岸第一排咖啡的追山追海旅行

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