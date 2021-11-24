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獨／高覆蓋率？分子分母藏魔鬼 台大醫：沒人這樣算的

鳥居、參拜道、石燈籠！ 花蓮偽出國秘境「玉里神社遺址」縣定古蹟

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

與其他熱門觀光景點相比，坐落在玉里鎮巷弄間的縣定古蹟—【玉里神社遺址】，不僅是渾然天成的景點，還擁有渾厚的歷史可以讓你更了解當地的文化。

▲圖片來源：IG@mepower224
▲圖片來源：IG@mepower224

原本被埋沒在荒草中的玉里神社，直到了民國98年才受到在地文史工作者們的注意。接著，結合了許多在地鄉親的力量，主動發起清掃活動以及後續的規畫，才得以讓隱沒在樹林中的神社遺跡重現在世人眼中。

▲圖片來源：IG@mepower224
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▲玉里鎮內遺址位子方向指示牌

▲玉里鎮內遺址位子方向指示牌
▲玉里鎮內遺址位子方向指示牌

▲入口位於在地巷弄中

▲圖片來源：IG@mepower224
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▲攻頂美景

來一趟花蓮「玉里神社遺址」參訪吧，讓你不用飛到日本就可以觀賞到鳥居、參拜道和石燈籠。

玉里神社遺址

地址：花蓮縣玉里鎮西邊街


延伸閱讀>>花蓮秘境│舊台11線「跳浪隧道」─被封印的蒼涼公路

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