蔥油餅包麻糬和培根！宜蘭三星「阿婆蔥油餅」甜鹹口感奪創意和人氣冠軍

阿婆蔥油餅位在宜蘭三星鄉，附近有知名的味珍香卜肉店、何家三星蔥餡餅、羅家蔥捲餅，都是有名的宜蘭小吃推薦。阿婆蔥油餅主打蔥多，口味的部分有經典的蔥油餅，創意滿點的冠軍小珊餅，以及結合三星蔥跟肉餡的鮮肉餅；其中冠軍小珊餅更榮獲全國第一屆三星蔥油餅競賽的雙冠王，拿下創意冠軍及最佳人氣獎冠軍。

阿婆蔥油餅有食尚玩家跟非凡大探索等媒體採訪報導過，使用三星極品蔥強調傳統手工製作，即便放冷了也好吃不油膩。現場也可以看到蔥油餅的製作，都有戴上口罩、手套及帽子，感覺上滿衛生的。

阿婆蔥油餅 菜單

阿婆蔥油餅有販售三種品項：傳統蔥油餅、冠軍小珊餅、鮮肉餅，另外也有賣生麵團跟飲品，如果想買回家自己煎也可以。

現點現做所以需要稍微等一下，造訪當天下著雨，但陸陸續續都有專程來買的人，邊看老闆煎口水都要流下來了。

傳統蔥油餅 $30/加蛋$40

阿婆蔥油餅的傳統蔥油餅屬於餅皮較厚，口感上帶點嚼勁，吃起來跟我喜歡的義豐蔥油派差不多。加了蛋之後多了蛋香，外皮煎到酥脆焦香，吃的到麵皮的香味，裡面的蔥給的也滿多的。

冠軍小珊餅 $40/加蛋$50

冠軍小珊餅是吃下去會讓人有驚豔感的味道，裡面的麻糬是甜的，培根是鹹的，所以吃起來有鹹甜的雙重口感。另外還有蔥香跟麵皮的香和Q，第一口會覺得有點奇怪，但後來會越吃越好吃，難怪可以奪下全國第一屆三星蔥油餅競賽的雙冠王，拿下創意冠軍及最佳人氣獎冠軍。

鮮肉餅 $35/加蛋$45（一份2個）

鮮肉餅裡面就是蔥和豬肉，外皮煎到有點澎澎的，咬下去麵皮很香很Q，裡面肉餡跟蔥搭的剛剛好，蔥多又甜，肉餡多汁帶鹹，一份2個吃的很滿足。

如果除了傳統的蔥油餅外，也想嚐試有點甜鹹口感的創意蔥油餅，或是不想單吃蔥也想吃肉的話，那一定要吃吃看三星阿婆蔥油餅。我自己滿喜歡冠軍小珊餅和鮮肉餅的，無論是口味還是口感都很不錯，外酥內Q加分不少，是我會再回訪的宜蘭在地小吃推薦。

阿婆蔥油餅

地址：宜蘭縣三星鄉三星路七段318號

電話：(03)989-2359

營業時間：08:00-18:30 (週二公休)

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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