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宜蘭1日小旅行！ 秋高氣爽到靜謐小港望海放空　無菜單嚐當季食材料理愈簡單愈美味

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

季節進入涼爽的秋日不再悶熱，正是出遊的好時機，交通便利、好山好水的宜蘭，是不少人出遊的首選，但其實宜蘭尚有許多面向等待旅人去發掘，除去了喧囂、在盛夏的暑氣一哄而散的秋季，到宜蘭來場慢慢走地放空1日小旅行。

▲到宜蘭來場悠閒的放空小旅行。
▲到宜蘭來場悠閒的放空小旅行。

　

自耕自食　親手栽種

推開老屋藍綠色的大門，映入眼簾的是一塊大大的黑板，上面畫著山海、寫著今日菜單，空氣中還隱約飄著刺蔥的香氣。

▲老屋改造的空間，是堂主自己的生活展演場。
▲老屋改造的空間，是堂主自己的生活展演場。

位在南澳車站附近的「好糧食堂」由堂主葉品妤一人掌廚經營。致力於推廣友善耕種店的葉堂主，將自己種的米和蔬菜、南澳友善耕種農友的蔬果等等，變化出一道道好吃的無菜單健康料理，深受饕客的喜愛，甚至專程造訪來吃一碗飯。「我的料理沒有高深的技藝」，9年多前離開都市移居南澳，邊學習務農、邊經營食堂的葉品妤謙虛地說。正所謂越簡單越美味，用當季的新鮮食材，搭配出富含當地風土的美味餐點，像是把後院的刺蔥放入煎蛋、用馬告搭配從朝陽漁港買來的漁獲、用自種樹豆燉豬肉、或是用當地蔗糖蜜與自己的米做成米布丁等，每一道料理演繹著葉堂主的在地小故事。

▲用自種與現地採買的當季新鮮食材，巧手端出令人垂涎的美味餐點。
▲用自種與現地採買的當季新鮮食材，巧手端出令人垂涎的美味餐點。

▲店內有販售獨一無二自製的植染作品。
▲店內有販售獨一無二自製的植染作品。

　

靜謐小港　遠眺烏石鼻

離好糧食堂不遠，經過環山包圍的田間小道約幾分鐘路程，就可以抵達朝陽漁港（又稱南澳漁港），這個小港很乾淨，沒有垃圾、沒有漂流物，也沒有魚腥味，讓人驚喜，時不時還可以看到港邊消波塊上可愛的彈塗魚與小海蟹。吹著海風慢慢走在L型海堤上，海堤的盡頭可眺望漁港北側天然屏障的烏石鼻與太平洋神祕海灘，或許也正因這裡不是知名景點，可以一人包場慢慢地、慵懶放空地飽覽東部海岸線上獨有的太平洋美景

▲沒有魚腥味、乾淨的朝陽漁港，讓人心甘情願待上一整個下午。
▲沒有魚腥味、乾淨的朝陽漁港，讓人心甘情願待上一整個下午。

▲朝陽漁港可遠眺烏山鼻
▲朝陽漁港可遠眺烏山鼻

　

景點推薦

好糧食堂

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路2段326巷18號

電話：0919-117-273

時間：週一11:30-17:00、週五至日11:30-19:30（週二、三、四休）

FB：南澳好糧食堂 Good Eats Cafe

消費：好糧特餐250元起、手沖咖啡120元、米布丁50元

　

朝陽漁港

地址：宜蘭縣蘇澳鎮朝陽路1號附近（朝陽社區內）

時間：全日開放，定置漁網業者每天早上7點及下午4點滿載漁貨回港

　

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