懷抱大自然的五感體驗！ 花蓮依山傍海的高山森林基地 帶你穿越山海部落

不知道從什麼時候開始，去花蓮旅遊，除了探看許多莊麗的美景，部落體驗也成為旅途中每一次最期待的安排之一。你可知道，花蓮有一個依山傍海的秘密基地，在那裡可以找回勇氣，還能夠療癒身心嗎？這個秘密基地名字叫做高山森林基地，這裡住著一群會捕魚、會種阿美族野菜的布農族……









高山森林基地介紹

高山森林基地環境

停好車一推開車門，放眼就能望到綠油油的梯田，在藍天白雲襯映下，顯得生氣蓬勃，似乎在向著我們招手。往上走一小段，回頭則看見那片遼闊的太平洋。背山面海的高山森林基地，真是好美呀！

▲被藍天白雲包圍的花蓮高山森林基地。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

高山不是很高的山，是部落的名字。位在台十一線旁的海岸山脈上，有一小群的布農族人住在這裡，這裡的布農族聚落就叫做高山部落。原本務農維生的布農族，他們的祖先翻山越嶺從中央山脈搬到了海岸山脈，與阿美族密切的生活在一起，成為全台唯一鄰海而居，會下海捕魚的布農族。

▲在花蓮高山森林基地可以隨時遠望寧靜的太平洋。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

因著一份「分享」的初心，想讓更多人能理解原位民族與土地共生共榮的關係，部落的返鄉青年為部落取了一個帶點冒險的名字：高山森林基地，同時也引入各種森林探險、冒險體驗、文化生態知識等體驗，讓來訪的每一位旅人，可以藉著重回大自然的懷抱，喚醒彼此間的信任，以及更加靠近自己的內心。





高山森林基地交通

▲花蓮高山森林基地是一個靠海的布農族部落。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

自行開車

高山森林基地位於台11線39.4公里處的海岸山脈上。台11線的39公里處有路標指引，到了39.4公里的部落入口可以看到大型路牌指引，沿著路標往上開，即可抵達高山森林基地。從部落入口開車到基地約3、4分鐘，上山前須先電話聯繫並遵從基地人員指引，以維護安全。上下山時請慢行，留意狹路會車，輕鳴喇叭。

搭乘客運

搭乘花蓮客運海線經台11線往靜浦、成功方向班車，並於高山部落入口39.4K處的「高山頂站」下車，約一小時一班車。

基本資訊

地址：花蓮縣豐濱鄉磯崎村高山一鄰2號

電話：0933-991926

網址：https://www.gs-forest.com/

營業時間：拜訪前請先來電預約









高山森林基地體驗

高山森林基地活動-迎賓儀式

基地的工作人員將我們引導到小台階上坐了下來，一旁的火堆發出「啪滋啪滋」的聲音，有種神秘的氣息飄揚在空中。突然，一聲的問候劃破了大家的等待。高山森林基地創辦人小馬站在山壁前的掛畫前，將爺爺那一代的祖先從中央山脈遷徙至海岸山脈、找到這片土地的故事娓娓道來。

▲一首布農族的傳統歌謠，迎接每位來到花蓮高山森林基地的旅人。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

「砰！」隨著傳統獵槍對空鳴槍，小馬緩緩唱出布農族山歌，彷彿有種穿山越嶺的魔力，帶領大家在歌聲中遙想約一百年前的遷徙之路。最後，再用一串農族語祝禱，向山神宣告及歡迎來訪的旅客，也為接下來的山林裡的五感體驗拉起了一個文化的序幕。





高山森林基地活動-找老鷹

基地裡有一棵宏偉的百年雀榕，是過去部落小孩在樹上找鳥蛋、玩耍消遣的地方，也是冒險體驗「找老鷹」的場地。基地另一位創辦人，也是臨床心理師的徐堅璽帶領大家利用繩索技巧，安全地把自己拉上樹，想像自己就像部落的小孩爬上大樹尋找老鷹的家。

▲花蓮高山森林基地找老鷹攀樹體驗。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

在攀爬的過程中，與大樹親密的互動，手腳、身體，彷彿都跟大樹結合在一起，呼吸之間還能聞到汗水混和著樹葉與泥土的氣味。到達稍微平緩粗壯的樹幹，望著遠處浩瀚的太平洋，坐下稍作休息，一邊沉浸在成功上樹的滿足感之外，也一邊在汗水、大樹、大山與大海的相伴下，心靈獲得了療癒。





高山森林基地活動-找獵人

除了攀樹找老鷹，基地的找獵人也是一個後勁十足的體驗經驗。

一邊跟隨著小馬及其他引導員的步伐，我們走入森林小徑，一邊聽小馬訴說著小時候長輩怎樣訓練他們成為獵人的點點滴滴。經過了射箭場之後，小馬要我們閉上眼睛，雙手搭在前面夥伴的肩膀上，用雙腳感受土地跟氣根，聽著風吹過樹葉的沙沙聲、鳥叫聲，繼續踩著信心跟勇氣的腳步往前走著。

▲花蓮高山森林基地找獵人的活動設計，充滿五感體驗。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

「三、二、一，眼睛打開！」隊伍走著走著停了下來，當大家睜開雙眼，環繞我們的不再是蔥鬱的森林景致，而是360度太平洋寬闊的海景，美得讓人失聲。再穿過一條小徑，登上「勇氣石」，像當年小馬的爺爺一樣，居高臨下地看著那片山海交織的動人美景。我好像開始有點能夠明白，為甚麼那年他們翻山越嶺來到了這裡就住下來了。

▲聽著部落夥伴的分享，是花蓮高山森林基地很重要的體驗設計。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

這一趟用聽覺、視覺、觸覺、嗅覺及味覺（豐盛的部落美食）的五感體驗設計，不只帶旅人走入了森林，也走入了文化，重新認識了布農族，也重新回到大自然的懷抱。壯闊雄偉的山海景色把我們包圍著，彷彿在都市裡的緊張擔憂剎那間被理解了，也鬆了開來，特別感到平靜溫暖。歡迎你隨時來這裡走一回，這種文化以及視覺上的衝擊，只有來到高山森林基地親身體驗過的人，才知道箇中美好的滋味。





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