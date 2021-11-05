15元低調美食！台東「吳記家傳手工蔥油餅」隱藏在路邊的發財車 在地人才懂吃
udn走跳美食／Airne
隱藏在台東傳廣路上的發財車美食～「吳記家傳手工蔥油餅」，超級不顯眼卻是在地人超愛的店家。下午傍晚總時許多人會來隨手帶個幾份當點心，而且超便宜，最基本一份只要$15元，整個超佛心，這間算是無意間發現的美食攤販，俗又大碗，繼續看下去吧！
吳記家傳手工蔥油餅位置
店家在市區的偏北方，離外環馬亨亨大道很近，到市中心也不到5分鐘路程，且附近路寬好停車可說蠻方便的！Google可直接導航到「台東市傳廣路469號」，或「吳記家傳手工蔥油」，沒有明顯招牌，記得認小小的發財車即可。
小小一攤看起來超簡單，卻是聚集不少的在地人，雖然還沒拿到蔥油餅，但滿心期待可以趕快拿到～
菜單內容
菜單內容超點簡單的，一份(1/4)$15、半張(1/2)$30、一大張$60，加蛋等於以一人為單位分別+$10元。另外也有賣紅茶跟咖啡牛奶，不過這次沒有點來喝，下次有機會再來！
看著師傅桿麵團，剛好一張可以把爐台佔滿滿，在旁邊聞到香氣十足～
都還沒來得及反應就瞬間翻面，這面金黃色的樣貌看起來超好吃！
不喜歡九層塔朋友不用擔心，吳記的沒有加，頂多只有餅跟蛋而已喔！
等了約5~6分鐘終於好了，蔥油餅這種東西還是要現吃比較好，才能吃到最好吃的瞬間。
光看外皮就覺得酥脆，如果放太久可能會因為熱氣關係而潮濕變軟。
餅的厚度剛剛好，不至於太薄或太厚，口感蠻好的。
裡面都是空空的沒有額外陷料，喜歡吃有陷料的可能要稍微注意一下～
心得評價
看似簡單的蔥油餅卻一點也不簡單，手工的好味道、完全不油膩，強烈建議加蛋，再加點辣整個吃好吃，這樣一份不過也才$25，份量剛剛好，不至於有補足感，很適合當點心解解饞。
吳記的蔥油餅不是那種非常豐富陷料的料理方法，而是傳統最簡單，餅+蛋的原味手法。微微的辣香跟蛋香融合，再搭配蔥油餅的酥脆感及香氣，讓整個蔥油餅帶有點微層次的舒服感，實在過癮！唯一小缺點大概是沒有陷料對少數人可能有空虛感，另外打算吃飽的朋友可以點半張加一杯飲料，肯定超有飽足感。
台東吳記手工蔥油餅
地址：台東市傳廣路469號
另外在更生路也有一間分店-更生店
連絡電話：0928-349290
營業時間：15:00–18:30。目前暫無固定公休日
粉絲專頁：台東吳記手工蔥油餅
貼心提醒
✓路邊攤無內用空間
✓人多耐心等待
✓可善用line線上點餐
文章來源：兩輪尬逮玩 FB：兩輪尬逮玩 - Airne旅行台東
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言