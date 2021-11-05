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15元低調美食！台東「吳記家傳手工蔥油餅」隱藏在路邊的發財車　在地人才懂吃

兩輪尬逮玩 / 文、圖／Airne

udn走跳美食／Airne

隱藏在台東傳廣路上的發財車美食～「吳記家傳手工蔥油餅」，超級不顯眼卻是在地人超愛的店家。下午傍晚總時許多人會來隨手帶個幾份當點心，而且超便宜，最基本一份只要$15元，整個超佛心，這間算是無意間發現的美食攤販，俗又大碗，繼續看下去吧！

吳記家傳手工蔥油餅位置

店家在市區的偏北方，離外環馬亨亨大道很近，到市中心也不到5分鐘路程，且附近路寬好停車可說蠻方便的！Google可直接導航到「台東市傳廣路469號」，或「吳記家傳手工蔥油」，沒有明顯招牌，記得認小小的發財車即可。

小小一攤看起來超簡單，卻是聚集不少的在地人，雖然還沒拿到蔥油餅，但滿心期待可以趕快拿到～

菜單內容

菜單內容超點簡單的，一份(1/4)$15、半張(1/2)$30、一大張$60，加蛋等於以一人為單位分別+$10元。另外也有賣紅茶跟咖啡牛奶，不過這次沒有點來喝，下次有機會再來！

看著師傅桿麵團，剛好一張可以把爐台佔滿滿，在旁邊聞到香氣十足～

都還沒來得及反應就瞬間翻面，這面金黃色的樣貌看起來超好吃！

不喜歡九層塔朋友不用擔心，吳記的沒有加，頂多只有餅跟蛋而已喔！

等了約5~6分鐘終於好了，蔥油餅這種東西還是要現吃比較好，才能吃到最好吃的瞬間。

光看外皮就覺得酥脆，如果放太久可能會因為熱氣關係而潮濕變軟。

餅的厚度剛剛好，不至於太薄或太厚，口感蠻好的。

裡面都是空空的沒有額外陷料，喜歡吃有陷料的可能要稍微注意一下～

心得評價

看似簡單的蔥油餅卻一點也不簡單，手工的好味道、完全不油膩，強烈建議加蛋，再加點辣整個吃好吃，這樣一份不過也才$25，份量剛剛好，不至於有補足感，很適合當點心解解饞。

吳記的蔥油餅不是那種非常豐富陷料的料理方法，而是傳統最簡單，餅+蛋的原味手法。微微的辣香跟蛋香融合，再搭配蔥油餅的酥脆感及香氣，讓整個蔥油餅帶有點微層次的舒服感，實在過癮！唯一小缺點大概是沒有陷料對少數人可能有空虛感，另外打算吃飽的朋友可以點半張加一杯飲料，肯定超有飽足感。

台東吳記手工蔥油餅

地址：台東市傳廣路469號

另外在更生路也有一間分店-更生店

連絡電話：0928-349290

營業時間：15:00–18:30。目前暫無固定公休日

粉絲專頁：台東吳記手工蔥油餅

貼心提醒

✓路邊攤無內用空間

✓人多耐心等待

✓可善用line線上點餐

文章來源：兩輪尬逮玩 FB：兩輪尬逮玩 - Airne旅行台東

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