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農會60年老穀倉變身！在吧檯品茶，還能一站購足全台農特產

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

美麗的冬山河蜿蜒流過冬山鄉，純淨的水源與肥沃的土地，孕育出優質的農特產品和肥美河鮮，上游栽種稻米與茶葉，中游是香魚的故鄉，下游飼養櫻桃鴨，鄉內的休閒農業區不僅生產農作好物，也成為四季農遊的絕佳場域。

如此得天獨厚的環境加上農民辛苦的成果，讓冬山鄉農會總幹事黃志耀思考「農會除了輔導休閒農業園區的創新發展，還能為冬山農民做些什麼？」放在心裡多年的念頭終於在2021年開花結果，他和夥伴們腦力激盪、共同催生的「良食農創園區」，實現了眾人的夢想。

▲冬山鄉農會總幹事黃志耀是改造的主要推手。
▲冬山鄉農會總幹事黃志耀是改造的主要推手。

五幢超過60年歷史的農會老穀倉，周邊圍牆被打開了，象徵打開心窗可以看見更多美好世界，穀倉和廣場的每吋土地都被充分運用，現階段已啟用「買Bar」、「茶吧」和「農村廚房」，未來將陸續加入「玩Bar」、「學Bar」、「聊Bar」、「吃Bar」和「種Bar」，不僅農會的閒置空間有了全新生命，也照顧到農民需求、友好社區鄰里，甚至成功拓展冬山鄉的小旅行。黃志耀說：「我們以農業、農民為本，導入健康、時尚元素，挖掘地方創生資源，努力打造融合了農遊、體驗、美食、好禮和童玩的場域。」

▲由五幢60年以上歷史的農會老穀倉改建的良食農創園區，也吸引其他農會前來考察。
▲由五幢60年以上歷史的農會老穀倉改建的良食農創園區，也吸引其他農會前來考察。

▲改建後的老穀倉時尚又新穎。
▲改建後的老穀倉時尚又新穎。

以善用倉庫挑高寬敞優勢改造的「買Bar」為例，建築外觀保留歷史記憶，內在空間時尚明亮，令人耳目一新，旅客能一站購足冬山、宜蘭及全國各地農特產品，在農民直銷站區域選購農民自行上架的農產好物，並且優雅坐在吧檯透過「茶Bar」品味冬山茶飲文化。

▲打破傳統農會超市單調的商品陳列，「買Bar」將賣場規劃成冬山農產、農民直銷站、宜蘭伴手禮等專區，並以精品方式展售。
▲打破傳統農會超市單調的商品陳列，「買Bar」將賣場規劃成冬山農產、農民直銷站、宜蘭伴手禮等專區，並以精品方式展售。

▲中秋前夕，冬山鄉的柚農一早陸續將鮮採的柚子送到農會集散地，挑選分類進行包裝。
▲中秋前夕，冬山鄉的柚農一早陸續將鮮採的柚子送到農會集散地，挑選分類進行包裝。

　

地區限定伴手禮

香菇酥　經過乾燥調味的黑美人菇、杏鮑菇，比餅乾還好吃，不僅口感酥脆，也保留了香菇營養和風味，成為受歡迎的健康點心， 共有原味與黑兩種選擇。

素馨紅茶　冬山河上游的雨水、山泉加上芬多精與水霧，賦予茶樹獨特芬芳，民國73年由前總統府秘書長蔣彥士取冬山茶葉的香、醇、甘潤特色命名「素馨茶」，經過夏季小線葉蟬叮咬後的茶葉帶有花蜜香氣，口感甘甜。

良食米　農會為協助冬山農民銷售稻米推出「良食米」品牌，包含歷經13年育種有成的七葉蘭香氛米、米粒圓潤且口感甘甜的新鮮碾製圓米，及白米、糙米、黑米、燕麥、薏仁組合的多穀米等。

　

景點資訊

良食農創園區

地址：宜蘭縣冬山鄉中正路39號03-958-2299，農村廚房課程採預約制

網址：www.dsfa.org.tw

時間：08:30-17:30（買吧週二公休、農村廚房週一二公休）

　

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