不會游泳也能徜徉太平洋！花蓮「清水斷崖獨木舟」半日遊暢玩大海

在花蓮清水斷崖有個超火紅的活動「清水斷崖獨木舟拂曉團」顛覆以往站在高處欣賞清水斷崖的面貌，由好野人專業教練團隊帶領我們這群菜鳥，從崇德沙灘進入清水斷崖，用獨木舟的方式划向大海，親身體驗遨遊在太平洋裡的浩瀚感受。

清水斷崖的美是來過花蓮的人都知道！位於台灣花蓮縣秀林鄉的海岸斷崖，自蘇花公路和平至崇德之間，綿延21公里是著名的旅遊景點。現今清水斷崖不僅是台灣八景之一，更是世界上少有的極大落差的海崖斷崖之一，成為世界著名的景點。用划獨木舟的獨特體驗，享受不同角度的清水斷崖美景，如果可以早起更推薦清水斷崖獨木舟拂曉團，在海上欣賞日出和海天一線美景！可以浮誇的跟你說～此生必訪清水斷崖獨木舟體驗，不然會後悔啦。

如何報名戶外活動

很多人有疑問，要怎麼找到這些戶外活動的報名方式？我們這次是由花蓮市火車站前的洄瀾窩青年旅舍合作的〔好野人專業花蓮水上活動規劃團隊〕帶領，有11年帶隊經驗，提供服務：清水斷崖SUP立槳、花蓮溯溪、百岳登山、潛水教學、清水斷崖划獨木舟在大海上看日出、划SUP立槳從大鵬灣橫渡小琉球 、專業裝備出租等等。

除了板子、獨木舟很新又質感好、穩定，教練就是個重點了，從開始到結束我們完全很放心，因為無時無刻都照顧著每個成員。還有專業單眼相機拍照，可以很放心的玩，拍攝交給他們就對啦！活動結束後會提供相簿下載連結。（聽說已經貢獻幾台單眼在大海裡，依舊不減拍攝熱情啊）

戶外活動 獨木舟

豬飛身邊很多女生朋友都不會游泳，我也不會…. 但是請放心這個體驗是「不會游泳也可以玩的」。全程都有專業教練指導、解說、隨行、帶氣氛，只要帶著好心情就能安全上手囉。穿搭建議、行前該注意的請看這裡〔獨木舟體驗注意事項〕

我們這團前一天玩太累，早上來不及趕上拂曉團，報名了上午場的獨木舟。說真的～～～實在無敵爆炸熱！在海上超曬！但也因為陽光充足張張都是美照，實在很值得。平常不太會暈車暈船的我，竟然在海上晃著晃著有點暈船了，還好是空腹來玩，泡泡水又恢復活力了！如果你容易暈船，還是空腹來比較好，等上岸後再補充食物。

出發前很重要的獨木舟解說，老師在講真的要認真聽，才知道怎麼怎麼樣才能在太平樣上自由划行。有提供乾淨的清洗區、更衣室、廁所，設備不錯。

學到一招：把海灘拖埋起來！哈哈哈，這是什麼情況啦。原來這樣才能防止脫鞋被流浪狗叼走或者被路人拿走。

好野人的教練個個都非常認真，每個動作都親自示範，不管是在水上倒立、在岸邊落水自救，看的我們不得不認真學習。

岸邊浪很大，一定要靠教練把我們推到大海才能順利划出去。我就是在回程時候被岸邊大浪給打翻，掉到海裡，雖然撞的膝蓋烏青，但那一瞬間看到教練飛奔撲到海裡要救援，真的是超感動，超敬業！難怪只要參加過好野人團的客人都超級讚賞。

第一次在清水斷崖跟太平洋的圍繞下，用不一樣的角度欣賞花蓮，實在太美啦。

紅色獨木舟在大海裡拍起來特別美，顏色很跳，下水前可以選這個顏色，照片會超美的喔。如果你沒有防水設備，就帶著好心情去玩，照片交給教練拍，他們會揹著單眼相機上陣，幫大家拍下美照，這個是免費服務。

好難得看見的「碧海藍天」原來就是這樣。就這樣的在海上漂呀漂就好，歲月靜好啊。

小不點跟寶兒穿上火辣比基尼，拍照真的真的～～很美！陽光沙灘比基尼，青春無限好。拍攝組神隊友里歐、Daphne 說，光是兩天就拍了上千張，太誇張了啦。

如果不怕水，很推薦可以嘗試在太平洋上跳水，人生能有幾次這樣的機會？

看似恐怖但其實安全度很夠，教練全程都緊盯著隨時注意大家安全。很羨慕漢斯先生的跳水美照，下次換我跳啦。

空拍機的角度看看我們，大海好美好美，淡藍色的海洋實在很夢幻。

► 花蓮清水斷崖上午團(卜派團)體驗（報名方式） 兩人一艘獨木舟NT$1600/人，兒童12歲以下NT$1300/人 親子行程：每船一位兒童須有一位成人陪同 推薦原因：超適合夏季玩水，4月~10月最佳季節，11月~3月視浪況出航 ► 活動行程（上午團） 07:00~07:40 花蓮市區→好野人獨木舟停車場 07:40~08:00 換裝(提供更衣空間，建議裡面穿著泳裝或比基尼，拍照超好看) 08:00~08:15 崇德海灘獨木舟操舟教學 08:15~08:30 出海 08:30~09:45 崇德海邊→小清水斷崖(體力好的可到大清水斷崖，還要登陸小清水溪無人海灘，超美) 09:45~10:30 小清水斷崖→崇德海邊(金銀島跳海、獨木舟上跳水) 10:30~11:00 提供戶外清水沖洗(環保愛地球，請不要用沐浴乳)、換裝、TEA TIME(飲料)、挑戰成功

清水斷崖SUP也是很有名，風景更勝鯉魚潭！看看以下照片就知道，這麼美你還不來嗎？趁著大家裝容都還美美的，趕快拍下一張張美照，

不能出國的期間，很推薦到花蓮走走，好山好水好風景完全不輸給國外喔。

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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