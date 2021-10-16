龜山島在眼前、夢幻無邊際泳池！ 宜蘭「松風文旅」親子住宿推薦

親子放風的黃金選擇就在宜蘭！除了要玩好吃好，當然還要睡好啦～ReadyGo這次來到了宜蘭幫大家探勘，推薦這間大人能夠放鬆，小孩也能夠盡情享樂的飯店－松風文旅。

松風文旅不只是宜蘭住宿的安全牌，還是絕對不會失望的住宿首選，除了適合閨蜜或情侶輕旅行，也適合親子共遊。

▲二結火車站到松風文旅路線圖

飯店外觀

飯店外觀整體走簡約風格，但依然藏不住它精緻的氣質

位在宜蘭五結鄉的松風文旅，鄰近宜蘭市區以及羅東，附近就是二結火車站以及國道五號羅東交流道出口，無論是搭乘火車、客運或是自行開車都能夠輕易抵達。

▲松風文旅外觀

外觀低調但大廳採挑高設計，讓人一進大廳就為之驚艷！因應疫情，飯店在大門入口的右手邊，就設置了測量體溫和酒精消毒的空間，工作人員也都配戴口罩，並加強消毒電梯、把手等常用設備，提供給旅客安全無慮的休憩環境。

▲松風文旅大廳

飯店房型

松風文旅共有6種房型，從雙人到家庭的四人房型都有，其中還有能邊泡澡邊遠眺龜山島的總統套房，且每間房都有偌大的落地窗，讓房間內的採光充足，明亮且舒適，喜歡被陽光喚醒的你千萬別錯過！

松風總統套房

總統套房擁有22.5坪大的住宿空間，標配的一房一廳外還加入獨立吧檯的設計，整體走木質調的溫馨路線，搭配天花板傾斜的屋頂概念，有如住進小木屋般的氛圍；床邊和客廳都有一片大大的落地窗，採光佳風景優，無須開窗便能望盡噶瑪蘭的山嵐，午後時分坐在窗邊喝茶看書愜意又悠閒。

▲總統套房內部

松風文旅總統套房的另一大亮點，就是能泡在大浴缸內清楚一覽龜山島的全貌，石砌浴缸的大器質感在衛浴空間中完美呈現，搭配上遼闊的田園景緻，同時享受香氛沐浴帶來的心曠神怡，是旅程中最放鬆的片刻。

▲總統套房浴缸

你也想邊泡澡邊看龜山島嗎？快加入ReadyGo會員就有機會抽中松風文旅「總統套房」住宿券

松馨四人房

ReadyGo這次入住的是「松馨四人房」，因為採挑高設計，一踏入房內就產生神奇的空間延伸感，看起來比實際坪數還要來的大。房間的實際坪數大約落在12.5坪左右，十分寬敞舒適，四個人住絕對綽綽有餘，還有相當大的活動空間，跟家人或是朋友想要齊聚都不成問題！

▲松馨四人房

衛浴空間採分離式，部分房型才有浴缸，不過最令姊妹瘋狂的其實是洗手台，全寬的鏡子和大空間的檯面，能夠擠在一起化妝，是最有趣的事。

▲松馨四人房-浴廁空間

▲松馨四人房-浴廁空間

飯店設施

松清泳池

絕對要拍照打卡的地點就在這，讓你一秒成為網美網帥的松清泳池

台灣少數無邊際游泳池其中一座就在宜蘭松風文旅，碧藍的天空加上椰子樹，是夏天不可或缺的標準配備，游累了還可以上岸曬曬日光浴；飯店提供的夢幻游泳圈，幫你營造完美的渡假氛圍，這樣閨蜜共遊的必拍景點不要錯過了！

泳池分為大小池，大池深度可達110公分，若是帶小孩小池50公分就能玩得很盡興。如果不想下水，也可以在傍晚時分來泳池邊晃晃，遠處的夕陽餘暉和山嵐連成一線，絕對是這裡獨有的迷人景緻。

松清泳池

疫情期間【松清泳池】措施

◆ 開放日期：2021年05月01日至2021年10月31日止（泳池為季節性開放，只開放到10月31日止哦！）

◆ 疫情 開放時間：週一至週日 15:30~19:30 (因應疫情採預約制，可重複預約)

消毒時間：17:15~17:45 不開放使用

◆ 疫情 開放時段：第一場 15:30~17:15、第二場 17:45~19:30。

每個時段皆有人數限制，額滿為止，可於訂房或辦理入住手續時預約。

◆ 進場時敬請配戴口罩並配合測量體溫及酒精手部消毒，且落實聯制登記。

◆ 配合防疫，池中戲水不需配戴口罩，須保持社交距離；無下水之住客均需配戴口罩。

◆ 淋浴更衣室配合防疫暫不開放。

松兒樂親子館

讓孩子們最興奮的莫過於來到飯店的親子館，飯店很貼心的規劃屬於孩子的遊戲空間，有搭配溜滑梯的球池、室內滑草區，應有盡有的設施讓家長們不用帶著孩子們出門，就可以滿足所有需求，絕對是達成完美「宅」旅行不可或缺的室內空間。

松兒樂親子館松兒樂親子館

疫情期間【松兒樂親子館】措施

◆ 開放時間：09:00~21:00 (因應疫情採預約制，可重複預約)

◆ 預約時段：第一場：09:00~11:30

第二場：14:00~16:00

第三場：16:30~18:30

第四場：19:00~21:00

每個時段皆有人數限制，額滿為止，可於訂房或辦理入住手續時預約。

◆ 為提供更好的遊樂環境，每一時段結束時，實施 30 分鐘消毒工作(電動噴霧槍及二氧化氯消毒錠兌水)。

消毒及清潔保養時段：11:30~12:00、12:00~14:00、16:00~16:30、18:30~19:00，不開放使用。

◆ 入場時敬請配戴口罩並配合測量體溫及酒精手部消毒，且落實聯制登記。

◆ 因衛生考量，進場必須穿著襪子，不開放飲食。

松饌餐廳

因為疫情大家是不是很久沒有吃火鍋了呢？松饌餐廳抓準台灣人的胃，有昆布、麻辣（麻辣控絕對要一試的超強滋味）等湯底，在食材的部分更是不容小覷，有梅花豬、雪花牛等選項。除此之外，還附贈了一盤海鮮拼盤，實在讓人驚喜連連。

松風文旅從2021年8月22日至10月31日唷推出了「一泊二食專案」，在週五到週日期間入住指定房型，就可以依照入住人數在晚間享用海陸火鍋套餐。

小編吃評

麻辣湯底真的非常厲害！小編這種火鍋控一吃就愛上，又麻又辣的湯點綴了桌上的肉盤，讓人格外驚豔！要是開成火鍋店，絕對會吃上癮呀～

疫情期間【松饌餐廳】措施

◆早餐時段：07:00~10:00。

因應防疫考量，早餐更改為客房內用餐，會於辦理入住手續時詢問早餐選擇及送達時間

◆晚餐開放時間：2021/08/20起 限定每週五、六、日。

◆ 晚餐時段：17:30~21:00。

預約時段：17:30；18:00；18:30；19:15，用餐時間為90分鐘。

每個時段皆有人數限制，額滿為止，可於訂房或辦理入住手續時預約

◆ 晚餐成人進場皆須開鍋，兒童身高低於140公分者不強制開鍋。

◆ 禁止攜帶外食及含酒精飲料。

◆進場時請配戴口罩並配合測量體溫及酒精手部消毒，且落實實聯制登記。

◆為保持社交距離，座位將採梅花座，隔板不可隨意移動；口罩僅於食用時取下。

早餐有中式跟西式可以選擇，不管哪種內容都非常豐富！一日之計在於晨，開啟一整天的行程必須吃飽吃滿，西式有培根蛋吐司，裡頭的煎蛋甚至是夢幻的半熟蛋，中式的九宮格也不遑多讓，小包子小饅頭樣樣具備。

▲疫情期間飯店西式早餐

小編吃評

這裡的培根蛋吐司完勝早餐店的！小編可是天天早餐嗑一個培根蛋吐司的人，美乃滋加好加滿，培根超級香甜，非常推薦！另外，薯條跟雞塊是脆的，實在出乎意料！

▲疫情期間飯店中式早餐

看完是不是被燃起了對旅遊的熱情呢！出門玩得盡興想必也得住的舒適，充滿電力為隔天的行程做好最萬全的準備。

宜蘭松風文旅

地址：宜蘭縣五結鄉二結路231號

電話：03-965-2111

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