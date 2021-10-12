體力好才到得了！台東「栗松溫泉」峽谷＋天然美景　冬季限定秘境

跟著 CaCa 去哪裡 於 2020-12-26 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 關山火車站、摩天嶺 Mo Tien Hill、栗松溫泉。 位於台東縣海端鄉的栗松溫泉♨️，天然熱瀑布溫泉，枯水期冬季限定（10月到4月）需要有足夠的體力才能夠到達，峽谷地形配上天然美景爬再累都值得。

關山火車站 | 1 小時

想要到達栗松溫泉必須經過層層關卡，首先要從南橫公路旁的小路前往登山口，到達登山口後還需要徒步約40分鐘，這之間的路程除了有前段緩下坡之外，還有約900公尺的陡下切路段需要克服，下切至河谷後仍須溯溪或攀爬石頭才能到達栗松溫泉，對耐力以及體力而言不是個輕鬆的考驗，但是跨越難關後的美景令人意猶未盡！ 參加當地的栗松溫泉登山團♨️，大約6:10在關山車站集合，也有從台東車站上車的團友們，這次10人參團另外還有3位嚮導，一共3台車🚗

摩天嶺 Mo Tien Hill | 1 小時

摩天嶺位於高海拔種植許多水果和蔬菜，特別是高山高麗菜看起來非常的可口，南橫摩天福德宮是栗松溫泉的入口，需要將車子停在宮廟旁，徒步走一段私人的產業道路下切山谷。

栗松溫泉 | 2 小時

注重安全所以參加當地栗松團有專業的領隊&教練帶領，非常的放心，有提供安全的配備：安全帽⛑️&救生衣🦺&手套🧤。 由於前幾天一直大雨不行，還擔心無法出團，沒想到竟然是個好天氣🌞山上的天氣更是陽光燦爛☀️一開始是下坡，走起來算輕鬆，還可以一路說說笑笑，大約走了40分鐘後開始要攀繩下切。

栗松溫泉 | 1 小時

下切20分鐘後是一個平坦的溪谷，在這邊卸裝備和稍作休息，溪谷旁有業者搭的棚子我們就在此野炊。 稍作休息後，開始要攀爬石牆，運用攀岩的技巧，幾度還有點手滑抓不住石塊，過程有點驚險，之後下攀跨越約腰部高度的溪水，就可以到溫暖的溫泉區了♨️。 栗松溫泉位於標高1075m的新武呂溪支流峽谷，溫泉源頭來自岩壁，屬於瀑布型溫泉，水溫約45-65度，酸鹼值約pH7，是弱鹼性的碳酸泉，也是台灣少見尚未開發的野溪溫泉。

栗松溫泉 | 1 小時

2020年7月1日起交通部觀光局實施「安心旅遊國旅補助方案」，在國際間疫情尚未完全和緩下，鼓勵國人將原先規劃的國外旅行更改為精緻的深度國內旅遊。 在航空公司服務的我也就此開啟了人生有史以來最長的假期，5月蘭嶼、6月綠島、7月小琉球、8月花蓮、9月台東、10月高雄。 這期間拜訪了許多秘境，蘭嶼海水清澈見底的東清和朗島秘境，綠島藍洞跳水和瀑布秘境，小琉球夜遊探險，花蓮豐濱海蝕洞⋯⋯。 11月再度拜訪了台東秘境，白煙氤氳、山谷間的翡翠，全台最美的溫泉 — 栗松溫泉。 溫泉水從懸垂的山壁流下，屬瀑布型溫泉，溪床在每年豐水期（5月-10月）會被暴漲溪水澈底淹沒，需跨越溪水才能抵達溪床泡溫泉，故枯水期（11月-4月）溪水量較小較安全適合前來。 出發前爬了文，得知年初在此發生了憾事，一男大生攀岩渡溪時，意外從巨岩上滑落一處漩渦潭溺斃，同行友人隨後發現救起時，已無生命跡象。 初次拜訪，安全第一，選擇參加有當地嚮導和專業救生員的登山團，出發前大雨不斷，山路部份泥濘時不時會腳滑，再加上先前腳踝舊傷，每一步都走得戰戰兢兢。 登山途中，嚮導娓娓道來昨日團員出了意外，體力過勞導致橫紋肌溶解，雙腳無法行走，回程更是直上的爬坡，由幾名男團員輪流背上山，並請了消防隊出動救援，折騰了3個小時才將受傷團員運回登山口，消防隊花費一個多小時路程才從平地來到登山口。 登山看似安全，卻也暗藏了不少危機，例如：摔倒受傷骨折可能需支付一筆可觀的開刀費和治療費，亦或需要出動急救隊或是直升機救援時可是一筆非常龐大的費用。 事故後，是我們學習的最好時機 旅平險不只是飛出國才需要，國旅或是搭乘大眾運輸出遊亦或參加團體旅遊更是需要，回顧 2017年蝶戀花事件和2018年普悠瑪事件，用少少一杯飲料費就能買一個安心出遊和保障。 拜科技所賜，只要出發前一個小時在網路上即可試算購買旅平險、個人賠償責任保險、三鐵活動保險（中暑、失溫、高山症等特定事故醫療）等， 花少錢享高額保障，現在國旅正旺，出門必須要有神隊友相伴，旅遊平安險ㄧ指輕鬆搞定。 #新安東京海上旅平險 #Funliday旅平神奇小獸 #新安東京海上旅平險+三鐵活動保險（中暑、失溫、高山症等特定事故醫療） https://reurl.cc/bRMgNd

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