客運能到的看海秘境！花蓮海之聲走在天堂路　再順遊「360度海景」懶人步道

國慶連假掀出遊潮，今天跟大家分享依山傍水的旅遊聖地「花蓮」私房必訪行程，不必人擠人可一次入手隱藏版天堂路和懶人級「望海步道」，免門票即爽拍山海美景，且大眾運輸就能抵達，無車族快收入清單！

圖／IG@elena.niuniu授權

被稱作花蓮海之聲的豐濱鄉「龜庵海堤」屬於磯崎在地秘境，位於已廢棄的九孔養殖場，波堤延伸至大海，讓人彷彿走在海中央，猶如花蓮版海上天堂路。即便不實際走在消波塊，有了艷陽天配湛藍海水的加持，加上海之聲一併入鏡，療癒畫面就此誕生。

需要注意的是，想要到達海堤，必須經過沿拉繩下陡牆的步驟，且現場海浪極大，遊客記得斟酌前往，務必安全至上。

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若抵達磯崎海灣，當然不能只拍一個景點就離開。磯崎海水浴場旁其實還有一座大石鼻山，又名「龜庵山步道」全長約910公尺，階梯在整齊規劃下輕鬆好走，沿途有多處涼亭可以歇息，最重要的是只要15分鐘就能攻頂，眺望海岸公路、一望無際的太平洋。步道視野極佳，站在木棧道處只要抓好視角，還能攝下另一款通往海洋的路呢！

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步道早前因整修而暫時封閉，日前已重新開放，升級了整段旅途，而登山口正前方還有人氣頭目海產店，可再自由調整順序，大啖烤飛魚、海鮮等新鮮美食。值得一提的是，不想開車的人，也可搭乘鼎東客運的海線班車，至「龜庵」站下車，徒步1分鐘即可抵達大石鼻山入口；搭台灣好行「洄瀾東海岸線」則可在「大石鼻山步道」站下車。

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地點：花蓮縣豐濱鄉磯崎村鼎東客運海線班車：「龜庵」站、「磯崎海水浴場」站下車台灣好行「洄瀾東海岸線」：「大石鼻山步道」站下車

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