採茶、徜徉金黃田園！走進東海岸與南迴公路 享受山海環抱
【圖／文：行遍天下】
車遊台東，詩情畫意，稻浪起伏的縱谷山間、自然雕琢的東海岸、美麗的南迴公路，剛好形成一條山海環抱、Y字型的旅遊路線。抵達台東市區首日，取車後即可沿197縣道前往關山、鹿野，徜徉時而鮮綠時而金黃的田園美景，欣賞藝術家天馬行空之作，當晚入住「鹿鳴溫泉酒店」樓中樓房型，和姊妹們共享泡湯之樂。
徜徉山海美境體驗慢活之樂
隔天早上，經台9線前往卑南鄉「大峰有機茶園」，這座與昆蟲鳥禽共生、珍視自然環境的有機植種茶園，為傳承台灣茶文化，設立「梨迦初走」推廣小農產品，設計採茶、揉茶、手工皂製作體驗，讓茶葉文化更貼近生活。
從縱谷台9線接海岸公路台11線後，即可在太平洋簇擁下抵達東河鄉的都蘭新東糖廠文化園區，這座私人糖廠在閒置多年後轉型文創空間，是東海岸重要的創作聚集地。廠區外的「Sweetnightkitchen」是法國廚師Sebastien和台灣美女小雯的料理人生夢想站，滿足兩人對烹飪烘焙、藝術創作的想望，可品嚐季節料理、參加月桃蘋果醬與法式薄餅課程；廠區內的「台11開放工作室」保留製糖機具，專售設計師商品與精釀手工啤酒；鄰近的「好的擺」藝品店，有移居東海岸生活的女性組成的「都興隆」開設手作教室，可體驗林投纖維編織、再生手抄紙。
探索人文景點感受在地美學
午後返回台東市區，探訪卑南文化藝術公園內的王家三合院「國本農場」，這幢建於日治時代的王氏古厝，外部為傳統閩式三合院，內在格局洋溢日本味，近年因永續發展學會進駐修復，以美好姿態重新開放。傍晚來到誠品書店撤店後、全新打造的藝文花園「臺東故事館」，店內除了開放式的展覽書坊、親子閱讀空間，也供應輕食咖啡，可以透過閱讀、展演、慢食，感受在地文化與美學的態度。
景點推薦
大峰有機茶園
地址：台東縣卑南鄉文泰路10號
電話：0982-397-288
營時：09:30-17:00
價位：採茶體驗+茶手工皂DIY每人450元
地址：台東縣東河鄉糖廠
營時：18:00-22:00（週四、五）、12:00-22:00（週六）
價位：課程請洽粉絲專頁，馬告烤雞250元、荖葉羊肉香腸280元、月桃蘋果+法式薄餅700元
網址：都興隆
價位：林投纖維編杯墊每人250元，再生手抄紙每人350元，課程預約請洽臉書粉絲專頁
地址：台東縣台東市更生北路596巷161號
電話：089-225-181
網址：國本農場
營時：09:00-17:00（週一公休，採預約制）
價位：下午茶導覽+DIY+茶點每人600元
地址：台東縣台東市博愛路478號
電話：089-346-203
網址：臺東故事館
營時：10:30-21:00（週二公休，六日延長至22:00）
價位：恰巴提尼三明治280元、小米酒馬告燉牛肉320元
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