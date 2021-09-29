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茉莉花&咖啡豆的黃金比例！花壇鄉農會創意包裝 勇奪韓國設計大獎

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品茉莉咖啡創意包裝更勇奪韓國K-Design Award設計大獎，堪稱台灣之光。　圖：花壇鄉農會／提供
品茉莉咖啡創意包裝更勇奪韓國K-Design Award設計大獎，堪稱台灣之光。　圖：花壇鄉農會／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】以生產無毒茉莉花聞名的彰化縣花壇鄉農會，為了提高茉莉花產品的附加價值，由總幹事顧碧琪領軍將無毒茉莉花和台灣本土的咖啡豆作結合，經過多年的研究與試喝，終於調配出最佳黃金比例，將茉莉花的香甜完全融入至咖啡豆裡。

看準龐大咖啡市場 農會為在地創造新商機

彰化縣花壇鄉可說是全台最大面積的茉莉花植栽區，因此坐擁茉莉小鎮的美稱，這裡住著許多用心耕耘的花農，不斷為市場提供最優良的花卉品種。為了讓產業能不斷提升，花壇鄉農會長久以來不斷鼓勵著在地花農們，在種植茉莉花的過程當中逐步減少、甚至不使用農藥，透過栽種無毒茉莉可以友善土地、友善環境，在潛移默化下讓花壇不斷產出優異的茉莉花卉。

除了在品質方面提升外，如何賦予花農們更高的經濟價值也是農會的目標，彰化縣花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，由於國人喜愛喝咖啡的比例逐年升高，市場相當龐大，嗅到商機的花壇鄉農會，因此決定把花壇鄉特產茉莉花與咖啡結合來推廣，開始尋找最適合的咖啡豆，在茉莉花生產季節時，先剔除不良品，再將咖啡豆與茉莉花調勻，讓咖啡豆充分吸收花香，靜置十多個小時後，把咖啡豆與茉莉花分離，再將咖啡豆回烘，便成為茉莉咖啡成品。

▲御品茉莉咖啡自推出以來便廣受市場好評。　圖：花壇鄉農會／提供
▲御品茉莉咖啡自推出以來便廣受市場好評。　圖：花壇鄉農會／提供

茉莉花生產有季節性，無毒茉莉花產量更是稀少，每年所生產的御品茉莉咖啡豆由於是全台首創，產量十分珍稀，更是茉莉花壇夢想館內的季節限定商品。也因為十分獨特，因此連續數年都是上市不久立即秒殺賣光，今年亮相後也掀起一波搶購旋風，創意包裝更榮獲國際大獎，未來農會將持續精進，讓消費者都能享受到頂級茉莉花咖啡的獨特香味。

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