宜蘭「田中央民宿」遠離塵囂！大片落地窗賞綠系田園＋吃質感早餐
遠離塵囂的世外桃源加一！到宜蘭旅遊除了能看海放空，翠綠稻田也是當地的特色美景之一，而壯圍鄉有家坐擁逾十公頃稻田的民宿，清水模建築現代感爆棚，室內採大片落地窗設計，讓人睜開眼就能飽覽田野景致，周邊還有河岸景觀，加上質感小角落、旋轉樓梯等，隨處都是打卡場景，成為不少人療癒系住宿的口袋名單。
這家獨棟的「無待民宿」主推慢活步調，共打造五款房型，以農業地景為出發，北側有蘭陽溪，南側有稻浪，每房分別可遠眺龜山島、太平洋，有些含觀景陽台，可以坐在休閒躺椅獨占綠油油的田園風光，有的還能直通天井，抬頭即可瞬間拉近與天空的距離。
值得一提的是，隔日的精緻早餐亦是入住的一大亮點，光是色彩繽紛的視覺就已十分開胃，蔬菜、水果、飲料都有，吃起來美味又無負擔。民宿也提供單車租借，讓旅客騎著小鐵馬馳騁在河岸邊，在自然風光的環繞下度過愜意的時光，未來不管是朋友、情侶或一家人想放風時，不怕沒選擇囉！
無待民宿
地址：宜蘭縣壯圍鄉新南路一段55號
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