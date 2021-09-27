快訊

直播／最新鬆綁計畫今公布 陳時中下午2時記者會說明

梅克爾繼承者的歷史性慘敗？德國大選的「變天之數」

宜蘭「田中央民宿」遠離塵囂！大片落地窗賞綠系田園＋吃質感早餐

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@_wanzi1210授權、IG@reiiihsu授權、IG@x.24.___授權
圖／IG@_wanzi1210授權IG@reiiihsu授權IG@x.24.___授權

遠離塵囂的世外桃源加一！到宜蘭旅遊除了能看海放空，翠綠稻田也是當地的特色美景之一，而壯圍鄉有家坐擁逾十公頃稻田的民宿，清水模建築現代感爆棚，室內採大片落地窗設計，讓人睜開眼就能飽覽田野景致，周邊還有河岸景觀，加上質感小角落、旋轉樓梯等，隨處都是打卡場景，成為不少人療癒系住宿的口袋名單。

圖／IG@_wanzi1210授權
圖／IG@_wanzi1210授權

圖／IG@_wanzi1210授權
圖／IG@_wanzi1210授權

這家獨棟的「無待民宿」主推慢活步調，共打造五款房型，以農業地景為出發，北側有蘭陽溪，南側有稻浪，每房分別可遠眺龜山島、太平洋，有些含觀景陽台，可以坐在休閒躺椅獨占綠油油的田園風光，有的還能直通天井，抬頭即可瞬間拉近與天空的距離。

圖／IG@x.24.___授權
圖／IG@x.24.___授權

值得一提的是，隔日的精緻早餐亦是入住的一大亮點，光是色彩繽紛的視覺就已十分開胃，蔬菜、水果、飲料都有，吃起來美味又無負擔。民宿也提供單車租借，讓旅客騎著小鐵馬馳騁在河岸邊，在自然風光的環繞下度過愜意的時光，未來不管是朋友、情侶或一家人想放風時，不怕沒選擇囉！

圖／IG@reiiihsu授權
圖／IG@reiiihsu授權

無待民宿

地址：宜蘭縣壯圍鄉新南路一段55號

圖／IG@_wanzi1210授權
圖／IG@_wanzi1210授權

延伸閱讀：

「台版九寨溝、新北尼加拉瀑布」美度爆表！全台3大瀑布仙境免費拍

屏東寶藏級秘境開放！全台唯一高自然度「海岸古道」預約才能到　夜晚還能賞星空

彰化1.5公里「台灣欒樹金黃大道」登場！漸層隧道＋綠油油稻田　空拍好療癒

民宿 宜蘭旅遊 美景 宜蘭美食

相關新聞

宜蘭「田中央民宿」遠離塵囂！大片落地窗賞綠系田園＋吃質感早餐

遠離塵囂的世外桃源加一！到宜蘭旅遊除了能看海放空，翠綠稻田也是當地的特色美景之一，而壯圍鄉有家坐擁逾十公頃稻田的民宿，清水模建築現代感爆棚，室內採大片落地窗設計，讓人睜開眼就能飽覽田野景致，周邊還有河

入手第一座高山湖泊！宜蘭「松蘿湖」登頂入門攻略　山景秀色可餐

如果想要入手第一座高山湖泊，那松蘿湖會是不錯的選擇。四面環山的松蘿湖，在清晨的時候薄霧繚繞，彷彿一位嬌羞美麗的少女，因此有了「十七歲少女湖」的美稱。名字聽起來很年輕很浪漫，但無倫是在地形、路線、個人體能需求等等，都還是相當具有挑戰性。所以準備登頂松蘿湖的人們，一定要看完這篇的行程規劃、裝備及注意事項，做足準備再出發喔！

木瓜山林場變身森林遊樂區　池南這裡除了生態豐富還有精彩故事

池南森林遊樂區位於花蓮鯉魚潭南側因此得名，這個看似小而美的森林遊樂區其實並不小，轄區範圍包括大約10公頃的池南區與近160公頃的鯉魚山步道區，園區內完整保存各式蒸汽機關車、集材機、流籠、採運機具。這一天為我們解說的是李明軒老師，在池南擔任國家森林解說志工8年，因喜歡台灣山林之美而投入解說志工行列，對於東部林業歷史、植物林相與自然生態都非常熟悉，對於昆蟲、蛙類等自然生態更是如數家珍。

就愛爆藍的台東！激推太麻里鄉景點　美不勝收的華源步道、還能拍天空之鏡

udn走跳美食／Vicky 想一邊登山健行一邊欣賞美麗海景嗎？華源登山步道就是這麼一條步道。話說，帶孩子爬了台南和高雄幾條步道後，深深覺得華源登山步道的難度可以說是扮家家酒的等級，然而風景卻

來台東知本泡湯也要享受山裡清新空氣！「知本國家森林遊樂區」80%未開發&老少咸宜

知本美人湯聞名全台，也吸引來自各地的遊客前來泡湯度假。沿著龍泉路兩側盡是溫泉飯店，隨時可見雲霧裊繞的景色。龍泉路的盡頭就是知本國家森林遊樂區，這個面積達100公頃的保護區擁有蓊鬱森林、豐富的動植物生態以及完善的遊樂設施，非常適合度假旅客順遊，走一走景色宜人健行步道，享受山裡的清新空氣。

宜蘭美拍新景點！市中心最美園區「蘭陽原創館」　原民美食＋特色市集要筆記

宜蘭市中心新增了一處打卡新亮點！最新登場的「蘭陽原創館」共由9棟歷史建築組成，為首座以原民文化為概念的生活美學園區，雖範圍不大卻擁有能夠拍到飽的場景，還能品嘗原住民創意料理、逛原創市集或展覽，大眾運輸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。