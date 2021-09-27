宜蘭「田中央民宿」遠離塵囂！大片落地窗賞綠系田園＋吃質感早餐

遠離塵囂的世外桃源加一！到宜蘭旅遊除了能看海放空，翠綠稻田也是當地的特色美景之一，而壯圍鄉有家坐擁逾十公頃稻田的民宿，清水模建築現代感爆棚，室內採大片落地窗設計，讓人睜開眼就能飽覽田野景致，周邊還有河岸景觀，加上質感小角落、旋轉樓梯等，隨處都是打卡場景，成為不少人療癒系住宿的口袋名單。

圖／IG@_wanzi1210授權

圖／IG@_wanzi1210授權

這家獨棟的「無待民宿」主推慢活步調，共打造五款房型，以農業地景為出發，北側有蘭陽溪，南側有稻浪，每房分別可遠眺龜山島、太平洋，有些含觀景陽台，可以坐在休閒躺椅獨占綠油油的田園風光，有的還能直通天井，抬頭即可瞬間拉近與天空的距離。

圖／IG@x.24.___授權

值得一提的是，隔日的精緻早餐亦是入住的一大亮點，光是色彩繽紛的視覺就已十分開胃，蔬菜、水果、飲料都有，吃起來美味又無負擔。民宿也提供單車租借，讓旅客騎著小鐵馬馳騁在河岸邊，在自然風光的環繞下度過愜意的時光，未來不管是朋友、情侶或一家人想放風時，不怕沒選擇囉！

圖／IG@reiiihsu授權

無待民宿

地址：宜蘭縣壯圍鄉新南路一段55號

圖／IG@_wanzi1210授權

延伸閱讀：

．「台版九寨溝、新北尼加拉瀑布」美度爆表！全台3大瀑布仙境免費拍

．屏東寶藏級秘境開放！全台唯一高自然度「海岸古道」預約才能到 夜晚還能賞星空

．彰化1.5公里「台灣欒樹金黃大道」登場！漸層隧道＋綠油油稻田 空拍好療癒