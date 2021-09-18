宜蘭中秋連假玩法！全台最大月亮燈海、3000株抹茶波波草，冬山美照一日遊Get

提到柚子，你可能會直覺聯想到台南麻豆；說到茶葉，可能會想到貓空、坪林、阿里山或日月潭，但你是否知道在宜蘭也有著種植文旦、茶樹的農遊好去處呢？那正是位處冬山河上游的「中山休閒農業區」，跟隨欣傳媒的腳步，

2021-09-13 09:03