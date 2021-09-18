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宜蘭中秋連假玩法！全台最大月亮燈海、3000株抹茶波波草，冬山美照一日遊Get

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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中秋連假首日開跑，許多人已返鄉或展開嚴峻疫情後的久違小旅行，若不想跑遠門或擔心長時間塞車，鄰近北部的宜蘭亦有超好拍玩法。宜蘭最美「冬山火車站」限定10米高巨型月亮打卡裝置即日登場，今年還有小星球，搭配猶如抹茶海的波波草、神秘河道，從早拍到晚都不怕無聊。

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宜蘭波波草為當地2021年度新興療癒系熱點，毛茸茸的綠色波波草近期茂密盛開，景點位於舊河道碼頭旁，選好角度還有機會將鐵道火車一併入鏡，周邊也新放有巨型稻草捲心酥可以依序打卡。宜蘭ㄚ欣的美食日誌也分享，舊河道新搭建的橋可通往生態綠舟停車場，適合入秋後到附近落羽松步道愜意散步，還能順遊冬山河生態綠舟遊賞冬山河岸。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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白天度過了輕鬆的拍照旅，夜幕低垂時回到冬山火車站，輪到閃亮的巨型月亮和小星球迎接你！今年中秋高達10米的月球再度現身車站前廣場，可謂全台最大月亮，加上12顆圓滾滾的小星球圍繞，每日17:00亮燈後變得更為璀璨奪目，專屬燈海搭配人物剪影唯美萬分，即日起至10/31都拍得到。活動期間若與現場裝置藝術打卡，還能到服務台兌換應景冬山柚，限量1000顆送完為止。

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