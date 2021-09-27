入手第一座高山湖泊！宜蘭「松蘿湖」登頂入門攻略　山景秀色可餐

如果想要入手第一座高山湖泊，那松蘿湖會是不錯的選擇。四面環山的松蘿湖，在清晨的時候薄霧繚繞，彷彿一位嬌羞美麗的少女，因此有了「十七歲少女湖」的美稱。名字聽起來很年輕很浪漫，但無論是在地形、路線、個人體能需求等等，都還是相當具有挑戰性。所以準備登頂松蘿湖的人們，一定要看完這篇的行程規劃、裝備及注意事項，做足準備再出發喔！

宜蘭松蘿湖簡介

松蘿湖是位於雪山山脈崇山峻嶺之中的一座高山湖泊，海拔約1,250公尺，是南勢頭溪的源頭，地處新北市烏來區，但因為登山入口位在宜蘭大同鄉松蘿村，因此大家都習慣稱它為宜蘭松蘿湖。

▲宜蘭松蘿湖如夢似影的優美景色。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

松蘿湖步道單程約5.4公里，來回將近11公里，單趟登頂時間依個人腳程約需6小時不等。光是看數字可能感覺攻頂不難，但松蘿湖的山徑終年泥濘濕滑，還有土石樹根盤繞，步行起來不是太輕鬆容易。如果一日單攻會有些吃力，若要住一晚則要背負帳篷等裝備上山，所以千萬不要沒有任何預備、還沒訓練好體能就冒然上山喔！

▲宜蘭松蘿湖登山口告示牌。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

而跟松蘿湖有點像、名字也同樣有個「羅」，就是加羅湖了。它們同樣是高山湖泊，登山口同樣位在宜蘭大同，但加羅湖海拔2,242公尺，從四季部落出發，步道單程長度約8.8公里，整體登頂難度比松蘿湖高出許多。也因為名字跟地點都太像，容易讓新手混淆。所以千萬要弄清楚目的地，不要加羅松蘿傻傻分不清楚，做好正確的行前預備喔！





宜蘭松蘿湖步道介紹

松蘿湖步道從登山口起登，全程路線大致可分為三段：第一段是從登山口到水龍頭營地，第二段是從水龍頭營地到拳頭母山岔路口，最後一段則是從拳頭母山岔路口往下走到松蘿湖。

從登山口到水龍頭營地

從大水塔登山口出發是平緩好走的步道，不過走沒多久就會遇到松蘿湖的名物：爛泥巴，很快地就會把鞋子，甚至是褲管沾得滿是泥巴。如果不想弄髒登山鞋，可以聽從許多人的建議，就是穿著雨鞋或套上中高筒的防水鞋套，不過建議出發前找時間先練習穿雨鞋走步道，讓腳先適應雨鞋的硬度。除了泥濘之外，沿路上樹根盤繞凸起，容易濕滑，因此上下坡都要留意腳步。

▲宜蘭松蘿湖登山口（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

松蘿湖步道上每100公尺都可見黃色編號的反光標誌，在輕鬆步行約2.4公里後就會抵達中繼站水龍頭營地，也是這條步道最後的活水源。顧名思義這裡有一個水龍頭，因此大部分人都會在這邊稍作休息及取水。因為松蘿湖是堰塞湖，湖水不會流動，通常不建議飲用，所以大家都會在水龍頭營地把水裝好裝滿再上山。

從水龍頭營地到拳頭母山岔路

離開水龍頭營地，山路開始陡升，不只是高地落差變大，加上濕滑的步道上有著大大小小的石塊跟樹根，以及橫躺在步道上的樹枝，有時候還得四肢並用才能順利通行，每一個步伐都要非常小心。沿途上還有幾處需要拉著繩子，助力攀爬上去的石壁，加上背著重裝，走起來十分消耗體力。

▲松蘿湖步道上優美的林相。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

雖然這段路不好走，也沒有壯闊的山景視野，但是山徑迷人之處，就是抬頭仰望高挑挺拔的鬱翠杉木，低頭則是腳邊軟爛的土灰色泥濘，形成了強烈的色彩對比。當然也少不了遍地滿佈的翠綠蕨類，以及路上長得像長毛象或是神龜等奇形怪狀的樹木，都是讓人驚豔的收穫。步行在山林間，滿滿的芬多精讓人即使疲憊，但卻能保持著愉悅的心情。

▲松蘿湖步道上優美的林相。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

從拳頭母山岔路到松蘿湖

經過兩個多小時的攀爬，翻過了三、四個山頭，終於來到了步道最高點的拳頭母山岔路口。這個岔路口，往左可到棲蘭池、往右則是拳頭姆山，也是此行最後一個有網路訊號的地方。大部分人會在這裡滑一下手機，回一回訊息，就要準備進入閉關的「隱居生活」了。再往下走大約15分鐘就是松蘿湖，不過因為是下坡路段，加上步道依然濕滑，所以還是要小心慢走，不要滑倒或扭到腳。

▲雲霧繚繞的松蘿湖。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

穿過森林之後眼前一亮，就可以看到湖畔綠地，這就是傳說中的松蘿湖了。不管是一日單攻或是兩天一夜露營，都建議在黃昏前抵達松蘿湖，悠閒地搭起帳篷，一邊閒散地休息，一邊欣賞松蘿湖可人的景色。





宜蘭松蘿湖的景色

松蘿湖就像正值青春年華的少女，會隨著季節變換而穿上不同的漂亮衣裳，若是在每年10月到翌年4月之間抵達，因為是松蘿湖的飽水期，水量豐沛，在陽光照射下可以看到閃耀波動的湖光水色。5月到9月則是枯水期，水量較少，卻可以看到綠草如茵、流溪蜿蜒的景緻。

▲滿水位時氤氳的宜蘭松蘿湖。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

在湖畔靜靜坐著，放空發呆一整個下午，竟然也不覺無趣！夜晚悄悄來臨，沒有網路、沒有喧鬧，在星空蟲鳴的擁抱下，安然入睡。如果體力足夠，第二天可以起個大早，趁著日出之前捕捉松蘿湖最甜美的清晨時光。不過說起來，這一位少女的畫風還真是多變，一會兒是薄霧繚繞、若隱若現的羞赧樣貌；一會兒又是倒映著山景的遼闊景色，難以理解、難以捉摸，卻讓人轉眼就為之著迷。

▲各色帳篷倒影在美麗的宜蘭松蘿湖面上。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

拔營後又是一段泥濘往下，只有從湖畔走到拳頭母山岔路那一段是上坡路，其餘也算是輕鬆的路段。背負著重裝大概走個4～5小時也就可以返回登山口，不過還是要小心濕滑的泥路喔！





宜蘭松蘿湖行程安排

兩天一夜

整體來說，松蘿湖登山不算太難，但清晨山嵐迷濛的樣子是最美的時刻，所以如果可以的話，盡量空出兩天一夜的時間，在湖畔露營，不用趕路，好好地親近這位少女。

第一天：松蘿湖登山口→（2.4公里，約90分鐘）→水龍頭營地→（2.65公里，約150分鐘）→拳頭母山岔路→（0.35公里，15分鐘）→松蘿湖

第二天：松蘿湖→拳頭母山岔路口→水龍頭營地→松蘿湖登山口

一日單攻

一日來回的話，雖然可以輕裝上路，但綜合個人體能及天氣等狀況，往返大概也需要6至8小時。也因為步行的時間不算短，加上山徑路段也有挑戰性，所以也是許多人挑戰百岳前的訓練路線。如果確定要一日來回，請做好體能訓練，否則還是建議住上一晚。









宜蘭松蘿湖交通建議

那到底要怎麼前往松蘿湖呢？一般若打算來個兩天一夜松蘿湖之旅的，因為有行李，會建議自行開車前往，不過沒有交通工具的旅人也可以利用大眾交通運輸前往。

自行開車

從國道5號宜蘭交流道下頭城礁溪，接台9線南下方向，過橋後右轉環河路直行台7線，至100K處右轉本覺路，接著沿著玉蘭茶園的山路蜿蜒向上，行駛約15分鐘即可抵達松蘿湖登山口停車場，松蘿湖登山口就在不遠處。

可利用Google Map直接導航至「松蘿湖登山口停車場」，或是先導航至「玉蘭茶園」，過了茶園再往上開約15分鐘，即可看到登山口的停車場。停車場的位置大約只能停6、7台車子，建議早點抵達才會有停車位。

大眾運輸

於宜蘭搭乘往松蘿村、南山村、梨山、獨立山之台汽客運班車（1743、1744、1751、1798），於「松蘿村」或「玉蘭村」站下車。接著沿著本覺路和玉蘭路向上走，約步行約1.5小時即可抵達松蘿湖登山口。

跟團前往

若沒有交通工具，也不想背負帳篷及餐食等相關裝備的人，可以考慮參加登山團，從板橋或羅東火車站出發。





宜蘭松蘿湖事前預備

登山鞋或雨鞋

正如前面不斷提到的，松蘿湖步道因氣候潮濕，終年有泥濘，加上路上大小石塊、錯落的樹根或倒到步道上的大樹，需要爬上爬下、大步跨走，如果穿一般運動鞋很容易滑倒，甚至扭傷腳。建議還是要預備抓地力強的登山鞋，搭配快乾的運動襪款(例羊毛襪)。

▲好的鞋子可讓人走起來輕鬆許多。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

若真的沒有登山鞋，也可以準備雨鞋。只是雨鞋不透氣，加上鞋子材質偏硬，不利於長時間行走，也沒有辦法保護腳踝，可以把這些因素都可量進去。

登山杖

另外，也建議準備兩支登山杖，一來讓身體保持平衡，節省體力，另外也可以在複雜的步道上增加一個支撐點、借力使力上坡，並且在下坡時減低身體往下衝的力量、減緩膝蓋的負擔。因為步道泥濘較多，記得要拿掉杖尖的保護套、裝上擋泥片。

穿著

若是在夏天前往松蘿湖，行進間只要穿著短袖排汗衫即可，可以戴帽子遮陽，不過因為山林間有樹蔭遮蔽，但不會太曬。松蘿湖海拔雖然不高，但早晚溫差大，太陽下山之後就會覺得冷，所以還是要帶保暖外套上山，或是防風兼保暖的衣物。

▲在帳篷內放空，靜靜欣賞湖面第一排美景。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

行動糧

登山中的行動糧，是小編最期待的部分了！因為可以按著自己的喜好準備喜歡的零食點心，並在美麗的山林中享受，那不是很棒嗎？通常會建議準備一些高熱量又輕便，且可以補充電解質的食物，比如營養棒、堅果、葡萄乾、鹹酸甜、巧克力，或是水分不多且耐放的水果如芭樂、小番茄等等，以及永遠都不嫌多的鹽糖，這樣兩天一夜應該就沒問題了。

過夜用品

如果是要過夜的人，因為松蘿湖這裡沒有山屋，也沒有廁所，所以一定要攜帶帳篷、睡袋、睡墊。因山上潮濕，最好可以多帶一個防水墊鋪著睡。晚餐的部分若是跟團就不需要擔心，若是自備晚餐，建議可以盡量預備火鍋、麵條等簡便又有飽足感的食物，對了，別忘了準備個人餐具，還有習慣的藥品喔！

▲在湖畔過夜才能享受到日出之美。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

入山申請

由於前往松蘿湖的山徑為山地經常管制區，得依法辦理入山申請。可以於出發前5～30日至「內政部警政署入山案件申辦系統」網站申請。點選頁面上方的「入山許可證申辦作業」，再完成表單的資料填寫即可，申請好之後記得要把入山證印下來帶在身上。

若來不及提前申請，也可以在登山當天的早上6點至晚上10點，到「三星分局大同分駐所」現場填寫入山申請書，辦理入山證即可。

最後，還是要呼籲大家，所有帶上山的東西，包含食物、當然還有瓦斯、爐頭、衛生用品、食物殘渣外包裝等等，都請務必全部帶走不留在山上，讓我們做個好公民，也讓每一個來到松蘿湖的人都看到她最美好的樣貌。





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